Les travailleurs de la santé de Minneapolis s’organisent pour défendre leurs patients contre l’ICE

Les agents de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) ont créé une crise dans les hôpitaux de Minneapolis depuis l’intensification des opérations anti-immigrés dans la ville du Minnesota début décembre.

Plusieurs cas très médiatisés d’agents de l’ICE violant les droits des patients dans les hôpitaux de Minneapolis ont déjà fait la une des journaux. Le 31 décembre 2025, des agents sont entrés dans le service des urgences du centre médical du comté de Hennepin (HCMC) sans mandat judiciaire valide pour tenter de détenir un patient recevant des soins. Les agents seraient restés au chevet du patient pendant plus de 24 heures, lui auraient refusé le droit aux visites familiales et l’auraient parfois enchaîné. Les agents sont partis après que la sécurité de l’hôpital « ait demandé des documents prouvant leur présence continue », selon un communiqué de l’hôpital.

« Le mouvement syndical atteint son apogée lorsque nous sommes unis, partageons nos ressources et nos connaissances et développons des liens de confiance. »

Ces systèmes de communication et de réponse rapide ont été activés à la suite d’informations selon lesquelles des agents gardaient le chevet d’un patient à HCMV le 31 décembre 2025, sans mandat judiciaire valable. Après avoir été informée, Unidos MN a organisé une conférence de presse.

« Ces agents de l’ICE ont poussé, ils ont enchaîné les patients à des lits et ils ont fait un certain nombre de choses pour enfreindre la loi. »

Parmi les conseils des meilleures pratiques d’Unidos MN pour naviguer dans la présence de l’ICE dans les hôpitaux figure une règle selon laquelle les demandes du personnel de réaffectation d’unité lorsque l’ICE est sur le campus doivent être traitées immédiatement. La politique recommande également d’interdire aux agents l’accès aux espaces réservés au personnel, tels que les salles de repos ou les vestiaires. À HCMV, des agents auraient été observés dans les salles de repos du personnel et dans les parkings.

« Nous sommes des travailleurs de la santé ayant des obligations morales et éthiques envers nos patients. Nous devons faire pression pour de meilleurs droits, soins, protections et mesures de sécurité. »

« Exprimez-vous au sein de votre établissement, prenez la parole lors des réunions de service, exprimez-vous à chaque fois qu’un groupe d’agents de santé se réunit », suggère Garubanda. « Ces institutions veulent que nous ayons l’impression que nous ne pouvons rien dire, comme si nous n’avions pas le droit de parler. C’est ridicule ; nous sommes des travailleurs de la santé avec des obligations morales et éthiques envers nos patients. Nous devons faire pression pour de meilleurs droits, soins, protections, mesures de sécurité pour les patients, les familles de nos communautés, ainsi que pour les membres du personnel. »