L’indignation face aux derniers meurtres du DHS éclate dans le Minnesota et aux États-Unis

Alors que des centaines d’habitants de Minneapolis se rassemblaient à Whittier Park samedi soir pour exiger une fois de plus que les agents fédéraux de l’immigration quittent le Minnesota après la deuxième fusillade mortelle d’un observateur légal en moins de trois semaines, un intervenant a exigé que le rassemblement ne soit pas simplement « une autre foutue veillée ».

« C’est un tournant », a déclaré Edwin Torres DeSantiago du Immigrant Defence Network.

Il s’est adressé à la foule quelques heures après que plusieurs agents fédéraux ont été filmés entourant Alex Pretti, 37 ans, après qu’il ait tenté d’aider une femme que l’un d’eux avait poussée au sol et lui avait tiré dessus.

Les propos de Torres DeSantiago ont été repris par l’Institut Lemkin pour la prévention du génocide, qui n’a pas mâché ses mots sur les agents de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) et des Customs and Border Protection qui ont parcouru pendant des mois les rues de villes comme Minneapolis, Chicago et Los Angeles, arrêtant des immigrants et des citoyens américains et ouvrant le feu près de deux douzaines de fois – tuant au moins six personnes, dont Pretti.

Les agents fédéraux recrutés par l’administration Trump avec des tracts les implorant de choisir entre leur « patrie » et une « invasion », a déclaré l’Institut Lemkin, « sont des agents loyaux des nazis et des suprémacistes blancs au sein du Parti républicain. Ils se comportent comme des ennemis à la fois de la Constitution et du peuple américain et doivent être traités comme tels ».

« Les États-Unis sont à la croisée des chemins : soit le peuple américain est capable de ravir le pouvoir aux dirigeants fascistes actuels, soit ces dirigeants continueront à se radicaliser, en utilisant la violence et la terreur pour démanteler la démocratie et commettre des atrocités de masse encore plus grandes », a déclaré l’organisation. « L’histoire est claire à ce sujet. »

L’avertissement intervient alors que le Département de la Sécurité intérieure (DHS) a déclaré qu’il enquêterait sur la fusillade impliquant ses propres agents plutôt que le FBI. Le Bureau of Criminal Apprehension du Minnesota a déclaré que les représentants du DHS les avaient empêchés d’accéder à la scène du crime samedi soir, même si les autorités avaient obtenu un mandat de perquisition judiciaire.

Le bureau s’est joint au bureau du procureur du comté de Hennepin pour intenter une action en justice afin d’empêcher la « destruction des preuves » par le DHS.

Edward Ahmed Mitchell, directeur national adjoint du Council on American-Islamic Relations, a appelé le maire de Minneapolis, Jacob Frey, à ordonner au service de police de la ville de « prendre le contrôle des lieux de la dernière fusillade meurtrière de l’ICE, de lancer une enquête criminelle indépendante et de protéger les manifestants pacifiques présents sur les lieux contre les violences de l’ICE ».

« Il ne suffit pas d’appeler l’ICE à partir. Cette fusillade s’est produite dans une rue de la ville relevant de la juridiction des forces de l’ordre de Minneapolis et ils doivent mener une enquête indépendante sur ce qui semble être une autre exécution horrible et inutile d’un habitant de Minneapolis », a déclaré Mitchell. « L’ICE devrait immédiatement mettre fin à son siège meurtrier et désastreux du Minnesota et remettre aux autorités locales toutes les preuves et informations sur cette fusillade et sur la fusillade antérieure de Renee Good. »

Pendant ce temps, les responsables de l’administration Trump ont continué à promouvoir un récit contredit par de nombreuses vidéos de la fusillade et des moments qui l’ont précédé, affirmant que Pretti avait « approché » des agents fédéraux avec une arme à feu. Les images montrent Pretti tenant uniquement un téléphone, pas une arme à feu, et l’un des agents impliqués dans sa lutte au sol après qu’il ait été aspergé de poivre se lance dans la bagarre les mains vides, puis sort une arme à feu avant que les multiples coups de feu ne soient tirés.

Le troisième angle de la fusillade d’aujourd’hui sur un homme de 37 ans par des agents de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) des États-Unis à Minneapolis, Minnesota, montre clairement l’un des agents fuyant la bagarre avant la fusillade en portant l’arme de poing de la victime, un Sig P320. pic.twitter.com/97atyCozQP -OSINTdefender (@sentdefender) 24 janvier 2026

Pretti était armé d’une arme à feu qu’il portait légalement et pour laquelle il détenait un permis, ont indiqué les autorités locales.

Malgré les preuves vidéo, la secrétaire à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, a répété presque textuellement l’affirmation qu’elle avait faite plus tôt ce mois-ci lorsqu’un agent de l’ICE a tué Renee Good par balle lors d’un autre incident qui ne correspondait pas à la description de l’administration dans des images prises par des passants : « Craignant pour sa vie et celle de ses collègues officiers autour de lui, un agent a tiré des coups de feu défensifs.

Stephen Miller, conseiller à la sécurité intérieure du président Donald Trump et chef de cabinet adjoint, a déclaré sans aucune preuve peu après la fusillade que Pretti était un « terroriste national » qui « avait tenté d’assassiner les forces de l’ordre fédérales », et Trump a qualifié Pretti de « tireur ».

Il a perdu la tête. Cette réponse est totalement déconnectée de toute forme de réalité. La dissimulation sera rapide et la répression de la dissidence sera sévère. https://t.co/qnvfMoDAjZ – David J. Bier (@David_J_Bier) 24 janvier 2026

La fusillade est survenue quelques jours après que sept démocrates de la Chambre des représentants se sont joints aux républicains pour adopter un projet de loi de financement du DHS sans imposer de restrictions sur l’ICE, malgré l’indignation nationale croissante face aux opérations des agents fédéraux de l’immigration et au programme d’expulsions massives de Trump.

Le projet de loi doit encore être adopté par le Sénat et constitue l’une des nombreuses mesures de financement qui doivent être adoptées d’ici le 30 janvier pour maintenir le gouvernement ouvert.

Le chef de la minorité sénatoriale Chuck Schumer (D-NY) a déclaré dans un communiqué après l’assassinat de Pretti que « les démocrates du Sénat ne fourniront pas les voix nécessaires pour procéder au projet de loi de crédits si le projet de loi de financement du DHS est inclus ».

« Ce qui se passe au Minnesota est épouvantable – et inacceptable dans n’importe quelle ville américaine », a déclaré Schumer. « Les démocrates ont cherché des réformes de bon sens dans le projet de loi de dépenses du ministère de la Sécurité intérieure, mais en raison du refus des républicains de tenir tête au président Trump, le projet de loi du DHS est malheureusement inadéquat pour freiner les abus de l’ICE. »

Les sénateurs démocrates qui devaient soutenir le financement de 64,4 milliards de dollars du DHS, dont 10 milliards de dollars pour l’ICE, ont déclaré après la fusillade qu’ils ne le feraient pas.

« Je ne peux pas et je ne voterai pas pour financer le DHS pendant que cette administration poursuit ces violentes prises de contrôle fédérales de nos villes », a déclaré le sénateur Mark Warner (Démocrate de Virginie).