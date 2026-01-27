Le représentant Maxwell Frost frappé par un homme qui aurait déclaré que Trump allait l’expulser

Le représentant démocrate Maxwell Alejandro Frost (Floride) a déclaré avoir été agressé vendredi soir par un homme qui aurait déclaré que le législateur non blanc et ses « semblables » allaient être expulsés, dans un autre cas de violence apparemment motivé par le programme anti-immigration sectaire de l’administration Trump.

Dans une déclaration sur X, Frost a déclaré qu’il avait été « agressé par un homme au Sundance (Film) Festival qui m’a dit que Trump allait m’expulser avant de me frapper au visage. On l’a entendu crier des remarques racistes alors qu’il s’enfuyait ivre. » Le législateur, un critique ouvert des raids d’immigration de Trump, a déclaré qu’il allait « bien » après le coup de poing.

Variété a rapporté pour la première fois que l’agression présumée s’était produite dans un bar, où une agence artistique du festival du film organisait une fête. Une source a déclaré au média que l’homme s’était infiltré dans l’événement et se vantait auprès des gens qu’il était fier d’être « blanc ».

Un affidavit de la police indique qu’il faisait des commentaires sur la race de Frost et de son amie, une femme non identifiée. Il les a attirés comme s’il les serrait dans ses bras et leur a dit : « nous allons vous expulser, vous et votre espèce », puis a crié une insulte raciste lorsque les deux l’ont repoussé. Il a frappé Frost au visage, puis a attrapé une autre femme, l’a poussée contre le bar et a répété ses menaces d’expulsion.

L’agresseur présumé a été identifié par les forces de l’ordre locales comme étant Christian Joel Young. L’incident fait l’objet d’une enquête en tant que crime de haine potentiel, selon l’affidavit, rapportent les médias locaux.

Le site Web de la campagne de Frost l’identifie comme ayant «des racines portoricaines, libanaises et haïtiennes». Il a été adopté à la naissance dans une famille d’immigrés cubains.

« Merci pour tous vos vœux », a écrit Frost sur son compte X. « Nous vivons une époque effrayante. S’il vous plaît, restez en sécurité et ne laissez pas ces gens vous faire taire. En avant. »

Les experts ont prévenu que le langage haineux de Trump à l’encontre des immigrés et des personnes non blanches conduirait à la violence. Cette attaque présumée intervient alors que la droite adhère de plus en plus ouvertement au nationalisme blanc.

De nombreuses agences de l’administration Trump, y compris le Département de la Sécurité intérieure, ont publié des propos suprémacistes blancs et néo-nazis sur leurs comptes de réseaux sociaux. L’Immigration and Customs Enforcement (ICE) cible les extrémistes de droite lors des expositions d’armes à feu et autres événements codés à droite à des fins de recrutement. Leur propagande appelle indirectement à débarrasser les États-Unis des personnes non blanches, tandis que des personnalités proches de l’administration comme Elon Musk soutiennent le pur nettoyage ethnique des États-Unis.

Trump a également incité à la violence directement contre les législateurs démocrates. Le président a encouragé la violence contre les démocrates qui se sont prononcés contre lui. Il est resté relativement silencieux l’année dernière lorsqu’un homme a assassiné une démocrate, l’ancienne présidente de la Chambre des représentants du Minnesota, Melissa Hortman – et a en fait profité de l’occasion pour propager des théories du complot sans fondement sur les démocrates de l’État.