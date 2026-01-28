La répression de l’immigration par Trump a conduit à deux douzaines d’arrestations violentes ou mortelles

Quelques mois avant que les tactiques des agents de l’ICE ne soient mises sous les projecteurs nationaux par la mort de deux civils à Minneapolis, José Castro-Rivera, un jeune homme du Honduras, a été heurté par un véhicule sur une autoroute très fréquentée en Virginie. Il courait pour échapper à son arrestation au cours de ce que les agents de l’ICE ont décrit comme une « opération de contrôle de l’immigration ciblée et basée sur le renseignement ».

Castro-Rivera, 25 ans, est décédé sur le coup.

Quatre mois plus tôt, le 10 juin 2025, Jaime Alanis Garcia, un immigrant mexicain, est tombé du haut d’une serre à Camarillo, en Californie, lors d’un raid de l’ICE dans une installation de production de cannabis. Garcia, 56 ans, est décédé deux jours plus tard.

Puis, en août, à un peu plus de 60 miles de là, en Californie du Sud, un immigrant guatémaltèque de 52 ans, Roberto Carlos Montoya Valdez, a également été heurté par un SUV sur une autoroute alors qu’il échappait aux agents de l’ICE. Moins d’un mois plus tard, une autre personne était tuée à Chicago par des agents fédéraux. Le 12 septembre 2025, Silverio Villegas González a été abattu « à plusieurs reprises » dans sa voiture par des agents de l’ICE au cours de la tristement célèbre « Opération Midway Blitz » de l’agence.

L’ICE n’a pas identifié les agents impliqués dans les meurtres de Castro-Rivera, Garcia et Valdez. Alors que le décès d’octobre s’accompagnait de la promesse d’un rapport officiel dans les 90 jours, l’ICE n’a ni suivi ni enregistré publiquement les autres incidents d’arrestation mortels, et n’a pas non plus indiqué si les opérations avaient été évaluées par une agence interne ou externe.

Grâce à des analyses approfondies des médias nationaux et locaux, ainsi que des plateformes de médias sociaux, notamment X, Instagram et Facebook, ainsi que des déclarations publiques du DHS, Documenté a enregistré et analysé plus de 20 cas d’arrestations violentes – et parfois mortelles – par l’ICE dans tout le pays depuis l’intensification de la répression de l’immigration par l’administration Trump.

Depuis mai 2025, Documenté constaté, il n’y a pas eu un seul mois au cours duquel un futur détenu n’a pas été gravement blessé lors d’une opération ICE. Des agents fédéraux de Chicago et Los Angeles à l’Oregon et au Maryland ont tiré sur des cibles, lâché des chiens sur des détenus ciblés et utilisé des étranglements et des gaz lacrymogènes.

Le tableau complet des violences commises lors de la répression du DHS est inconnu. Bien que la loi oblige l’agence à publier des rapports après le décès d’immigrants détenus, elle n’est pas tenue de rendre compte des décès survenus au cours du processus d’arrestation, ce qui rend difficile le suivi du nombre de personnes blessées ou tuées alors que l’ICE continue d’arrêter des immigrants dans tout le pays. Sur la vingtaine de cas de ce type identifiés par Documentéle DHS n’a publié des communiqués de presse officiels que pour deux d’entre eux.

L’agence a une politique pour suivre le recours à la force, mais elle n’a pas publié de données depuis 2024. En février 2023, le DHS a adopté une politique déclarant qu’il ne « tolérerait » aucun recours à une force excessive. Une telle conduite serait « illégale », a-t-il déclaré, et ne pas la signaler constituerait une « mauvaise conduite ».

Sept mois plus tard, le département a créé l’Office of Homeland Security Statistics (OHSS). L’unité était chargée d’enregistrer tous les cas de recours à la force par des agents fédéraux lors d’opérations d’application de la loi, y compris la « force meurtrière ». Cela incluait toute « blessure corporelle grave » causée au cours de telles opérations – depuis les coups de feu et les coups au cou ou à la tête jusqu’à l’utilisation de techniques d’étranglement.

Cette année-là, le recours à la force par les agents de l’ICE a entraîné des blessures graves et/ou des hospitalisations dans neuf cas. Deux autres décès ont également été signalés.

Il y avait cependant une réserve quant aux cas dans lesquels les agences fédérales devaient se connecter avec l’OHSS. « L’utilisation de tactiques ou de techniques physiques qui n’engendrent pas d’impact cinétique, comme les prises de bras, ne sont pas des incidents à signaler », peut-on lire dans une note de bas de page du rapport OHSS publié en mars 2024 – le seul produit jusqu’à présent.

On ne sait pas exactement combien des deux douzaines d’incidents identifiés par Documenté ont été signalés au OHSS par l’ICE, ou s’ils ont été enregistrés comme incidents de recours à la force.

ICE n’a pas répondu aux questions de Documenté sur sa politique consistant à signaler officiellement les blessures subies par les détenus lors de tentatives d’arrestation – que ce soit publiquement ou en interne.

En ce qui concerne les informations publiques, il ne l’a apparemment fait que pour défendre ses agents. Dans la plupart des cas, sinon dans tous les cas, les détenus blessés ont été qualifiés de dangereux dans les déclarations officielles.

Les déclarations à la presse du DHS, comme on l’a vu récemment à Minneapolis avec la mort de Renee Nicole Good et d’Alex Pretti, diffèrent souvent des preuves selon lesquelles des détenus ont été grièvement blessés lors des tentatives d’arrestation de l’ICE.

Par exemple, dans une affaire récente à Washington, une vidéo a capturé une opération de l’ICE visant à arrêter Jose Paniagua Calderón, 27 ans, devant un restaurant mexicain du centre de Vancouver, le 4 décembre 2025.

La vidéo d’arrestation d’une minute, partagée par sa belle-sœur sur les réseaux sociaux, est graphique. Il montre Calderón hurlant de douleur alors qu’un SUV argenté roule sur ses deux jambes alors qu’il est retenu par un agent masqué de l’ICE. Au moins trois autres officiers se tiennent autour de lui.

Les cris de Calderón, cependant, ont été qualifiés de « performance digne d’un Oscar » et de « pur théâtre » par un porte-parole de l’ICE deux jours plus tard.

Dans une autre affaire survenue à Chicago en octobre dernier, lorsque la citoyenne américaine Marimar Martinez a été abattue à cinq reprises par un agent fédéral, l’ICE a publié un communiqué de presse la décrivant comme une « terroriste intérieure ».

La secrétaire du DHS, Kristi Noem, a utilisé la même étiquette pour Renee Nicole Good peu de temps après qu’elle ait été abattue par un agent de l’ICE à Minneapolis le 7 janvier 2026.

Dans un autre cas, la veille de Noël 2025, le département avait publié sur son compte X des photographies montrant une camionnette blanche percutée contre un arbre. Des agents de l’ICE avaient tiré sur le conducteur alors qu’ils tentaient de l’arrêter à Glen Burnie, dans le Maryland, lui faisant perdre le contrôle du véhicule et blessant un passager.

« Craignant pour leur vie et la sécurité publique, les agents de l’ICE ont tiré de manière défensive avec leurs armes de service », peut-on lire dans le message du DHS. « Heureusement, les agents de l’ICE n’ont pas été gravement blessés. »

Aucun rapport n’a été promis.

La semaine dernière, le 14 janvier 2026, au milieu de manifestations massives contre l’agence fédérale suite au meurtre de Good, un autre immigrant vénézuélien a reçu une balle dans la jambe par un agent de l’ICE à Minneapolis.

L’agence fédérale a déclaré avoir procédé à un « contrôle routier ciblé » contre un présumé immigrant vénézuélien, Julio Cesar Sosa-Celis, quelques minutes avant 19 heures ce soir-là. Sosa-Celis, a déclaré le DHS, « a fui les lieux dans son véhicule, a percuté une voiture garée et a pris la fuite à pied ».

Une fois attrapé, il a résisté, selon le communiqué de presse du DHS. Sosa-Celis et deux autres immigrants vénézuéliens qui ont émergé d’un appartement voisin, a indiqué l’agence, ont attaqué l’agent de l’ICE avec « une pelle à neige et un manche à balai ».

L’agent a tiré sur Sosa-Celis.

Le DHS a publié un communiqué de presse le lendemain. Presque identique au langage utilisé après l’incident de Noël dernier, il déclarait : « Craignant pour sa vie et sa sécurité alors qu’il était pris en embuscade par trois individus, l’officier a tiré un coup de feu défensif pour défendre sa vie. »

Les enquêteurs de l’État du Minnesota « étaient sur place », a publié le gouverneur Tim Walz sur X quelques heures plus tard. Il a exhorté la population à rester calme. « Ne lui donnez pas ce qu’il veut », a-t-il écrit, faisant référence au président Trump.

L’agence fédérale n’a toutefois pas précisé si elle produirait un rapport sur la fusillade de Sosa-Celis.

Inscrivez-vous pour une arrivée anticipée, Documenté newsletter, ici, et recevez vos nouvelles sur l’immigration et la politique de New York, de Washington et de tout le pays dans votre boîte de réception 3 fois par semaine.