La proposition des organisateurs de CA taxerait les milliardaires pour atténuer les dommages causés par Medicaid

Une coalition de professionnels de la santé, de syndicats et d’économistes de première ligne a lancé jeudi un effort pour obtenir un soutien en faveur d’une mesure électorale proposée en Californie qui imposerait une taxe unique aux milliardaires de l’État pour éviter une crise imminente provoquée par les coupes sans précédent de Medicaid des Républicains nationaux.

L’initiative de vote proposée, intitulée « The 2026 Billionaire Tax Act », prélèverait un impôt unique de 5 % sur la richesse des quelque 200 milliardaires de Californie pour compenser le déficit de financement des soins de santé causé par les coupes d’environ 1 000 milliards de dollars dans Medicaid que le président américain Donald Trump et les républicains du Congrès ont approuvées au cours de l’été.

Le Service Employees International Union – United Healthcare Workers West (SEIU-UHW), l’un des plus grands syndicats de travailleurs de la santé du pays, est à la tête de la campagne de syndicalisation pour que la proposition soit soumise au scrutin californien en novembre 2026. Le syndicat s’attend à ce que le soutien à la mesure augmente rapidement dans les semaines à venir, et les organisateurs ont déclaré qu’ils espéraient que cet effort pourrait servir de « manuel » pour d’autres États qui s’efforcent d’atténuer les impacts de plus en plus dévastateurs de l’assaut du GOP contre Medicaid.

Dave Regan, président du SEIU-UHW, a déclaré jeudi lors d’un appel à la presse qu’« il est certain à 100 % que nous avons la capacité de mettre cela sur le bulletin de vote en 2026, et nous avons l’intention de le faire ».

« Nous savons ce qui va se passer si nous ne faisons pas cela », a ajouté Regan, faisant allusion aux fermetures d’hôpitaux, aux suppressions d’emplois dans le secteur de la santé et aux autres ravages que les coupes Trump-GOP Medicaid provoquent déjà à travers le pays.

Les partisans de la nouvelle initiative avertissent que si les réductions du financement de Medicaid ne sont pas compensées par de nouveaux revenus, la Californie pourrait perdre environ 145 000 emplois dans le secteur de la santé et voir des fermetures d’hôpitaux dans tout l’État, un désastre pour les familles vulnérables.

« Nous manquons déjà de personnel et chaque semaine, de plus en plus de patients franchissent nos portes avec moins d’endroits où aller », a déclaré Mayra Castanada, technologue en échographie à Lynwood, en Californie. « Si ces réductions entrent en vigueur sans financement de remplacement, cela ne signifiera pas seulement des files d’attente plus longues : cela signifie que les gens ne pourront pas obtenir de soins lorsqu’ils en ont besoin. »

Les experts estiment que cette taxe ponctuelle permettrait de récolter 100 milliards de dollars, soit une fraction des 2 000 milliards de dollars de richesse combinée contrôlée par les 200 Californiens les plus riches. Parmi les milliardaires touchés par la taxe figurent le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, et le PDG de Nvidia, Jensen Huang, deux des hommes les plus riches du monde.

Emmanuel Saez, professeur d’économie à l’Université de Californie à Berkeley et éminent expert en matière d’inégalités de richesse, a exprimé son soutien à l’initiative, affirmant que « la richesse des milliardaires californiens a explosé ces dernières années tandis que la santé et l’éducation en Californie sont privées de financement par l’administration Trump ».

« La taxe est faible par rapport aux gains massifs réalisés par les milliardaires, mais suffisamment importante pour préserver les programmes qui sont cruciaux pour l’économie californienne et son succès continu », a déclaré Saez.

L’ancien secrétaire américain au Travail, Robert Reich, a également soutenu l’initiative, affirmant que les réductions du programme Medicaid du Parti républicain ont déclenché une « crise fabriquée de toutes pièces ».

« Ces coupes fédérales ne se sont pas produites par hasard : elles ont été conçues pour empêcher les milliardaires de contribuer tout en faisant peser les conséquences sur les patients et les travailleurs », a déclaré Reich. « Une taxe d’urgence limitée dans le temps pour les ultra-riches est un moyen pratique de maintenir le fonctionnement du système de santé. »