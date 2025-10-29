Le juge laisse le Nebraska aller de l’avant avec son projet de convertir la prison en prison pour migrants

Les informations honnêtes et sans paywall sont rares. Veuillez soutenir notre journalisme audacieusement indépendant avec un don de n’importe quelle taille.

Un juge d’un tribunal de district du sud-ouest du Nebraska permettra à l’État d’aller de l’avant avec les projets du gouverneur Jim Pillen visant à transformer une prison d’État en centre de détention pour les migrants confrontés à une procédure d’expulsion.

Le juge du district du comté de Red Willow, Patrick Heng, a statué lundi dans une décision de 17 pages que Pillen et Rob Jeffreys, directeur du département des services correctionnels du Nebraska, n’avaient pas violé la Constitution du Nebraska ou la loi de l’État en concluant un contrat le 30 septembre avec l’immigration et les douanes américaines pour convertir le camp d’éthique du travail de l’État à McCook en un centre de détention régional ICE.

L’ICE a certifié l’installation la semaine dernière, a annoncé Pillen jeudi. Les responsables de l’État et du gouvernement fédéral ont déclaré qu’ils prévoyaient d’héberger les premiers détenus d’ici la fin de cette semaine. Une audience sur la requête a eu lieu vendredi et le procès se poursuivra.

« Il est clair que la situation actuelle des détenus du département et de l’ICE n’a jamais été envisagée lorsque les statuts ont été créés, mais le langage utilisé par le législateur est suffisamment large pour permettre aux accusés de prendre les mesures qu’ils ont choisies », a écrit Heng.

Pillen et des responsables fédéraux ont annoncé le partenariat Nebraska-ICE le 19 août. Jeffreys a signé le contrat le 30 septembre, qui a été rendu public le 17 octobre, deux jours après le dépôt du procès.

Un porte-parole du bureau du procureur général a renvoyé les questions au bureau du gouverneur, et le bureau de Pillen n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat.

Les avocats de Nebraska Appleseed qui ont intenté une action en justice le 15 octobre au nom de 13 résidents de McCook et de l’ancienne sénatrice d’État DiAnna Schimek de Lincoln, ont exprimé leur déception que le tribunal n’ait pas arrêté les changements.

Dans un communiqué, Robert McEwen, directeur juridique d’Appleseed, s’est dit heureux que Heng ait laissé l’affaire avancer.

« L’affaire se poursuivra à partir de maintenant et nous continuerons à représenter les intérêts de nos clients en mettant un terme aux activités des accusés en ce qui concerne le camp de détention à grande échelle de McCook. »

Schimek a été l’un des premiers législateurs à avoir autorisé la création du Camp d’éthique du travail de l’État en 1997. Il a ouvert ses portes en 2001.

Elle et les contribuables ont fait valoir que Pillen et Jeffreys tentaient « d’usurper » l’autorité législative en convertissant l’utilisation des installations de McCook imposée par la loi sans avoir reçu au préalable l’approbation législative.

Heng a rejeté une requête de l’État visant à rejeter le procès – affirmant que les contribuables avaient le droit légal de contester l’affaire – mais il a rejeté une demande de suspension du partenariat entre l’État et le gouvernement fédéral.

Heng a également statué que les résidents de McCook et Schimek avaient rempli leur fardeau d’avoir qualité pour intenter une action en justice, même si les procureurs de l’État de Pillen et Jeffreys avaient soutenu que d’autres pourraient être mieux placés pour contester l’action, comme le Parlement, les détenus de l’État déplacés de l’établissement de McCook ou les futurs détenus fédéraux. Il a déclaré que les résidents de McCook et Schimek avaient fait face à leur fardeau.

En rejetant la demande d’injonction temporaire, Heng a souligné l’exigence de la Constitution du Nebraska selon laquelle « la gestion générale, le contrôle et le gouvernement » de toutes les institutions pénales de l’État sont assurés par le corps législatif. Sa principale question était de savoir si le législateur avait délégué ce pouvoir.

« La réponse est évidemment « oui » », a écrit Heng.

Il a souligné la création du Département des services correctionnels du Nebraska et le pouvoir du gouverneur de nommer un directeur, qui exerce ensuite la surveillance générale de la surveillance des services correctionnels. Heng a également statué que Pillen et le pouvoir exécutif disposaient d’un large pouvoir pour conclure des contrats avec le gouvernement fédéral.

« Lorsque le corps législatif délègue des pouvoirs, il peut imposer de telles restrictions et limitations à l’autorité de son choix », a poursuivi Heng. « Ce n’est pas le cas ici. »

Pour suspendre l’accord Nebraska-ICE, Heng a déclaré que les 14 contribuables auraient dû démontrer un « préjudice irréparable », une réussite probable sur le fond et un équilibre des difficultés en faveur des contribuables par rapport au gouvernement. Heng a écrit qu’il n’était pas encore convaincu que les plaignants avaient des chances de réussir.

Heng a également statué que la loi du Nebraska donne largement à l’État le pouvoir d’héberger toute personne « engagée » dans le département correctionnel, y compris les détenus fédéraux.

Heng a déclaré que même si la loi de l’État exige un camp d’éthique du travail, elle n’en exige pas un dans le comté de McCook ou de Red Willow. Il a déclaré que le choix du lieu était une décision laissée au directeur des services correctionnels, qui a signé une déclaration sous serment affirmant que les offres de réadaptation dans l’ancien établissement McCook seraient disponibles dans d’autres établissements de l’État.

« S’il n’existe pas un tel établissement pour les détenus qualifiés », a déclaré Heng, « ce n’est pas l’objet de ce procès ».

Examinateur du Nebraska le rédacteur en chef Aaron Sanderford a contribué à ce rapport.