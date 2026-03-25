La rage contre ICE au Minnesota est née d’un chagrin

La résistance à l’opération Metro Surge à Minneapolis a été une réponse courageuse à la crise morale actuelle de notre pays en matière de politique d’immigration. Les actes de désobéissance civile des deux derniers mois ont sensibilisé l’opinion publique à la collusion des entreprises avec la violence d’État, encouragé les gens à prendre des risques pour défendre leurs voisins et même renforcé le rôle de l’amour dans la résistance.

L’attention des médias s’est concentrée, à juste titre, sur les efforts d’entraide et les patrouilles de première ligne de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE). Les calamités quotidiennes ont conduit à se concentrer de manière appropriée sur les besoins quotidiens pour protéger les personnes les plus touchées : nourriture, loyer, patrouilles contre les enlèvements et documentation des conditions sur le terrain. Mais en plus de ce travail vital de survie matérielle, les chefs religieux, les étudiants et les membres des syndicats ont porté leurs revendications – parallèlement à leurs lamentations sur la survie morale – aux portes des entreprises qui ont permis cette violence en premier lieu. Ce faisant, ils nous ont donné à tous des modèles concrets sur la manière dont nous pouvons résister à la montée de l’autoritarisme.

Le pouvoir des lamentations publiques

Un agent d’ICE a abattu Renée Nicole Good à Minneapolis le 7 janvier. Une semaine plus tard, le clergé chrétien occupait le hall du siège social de Target dans la ville, pour protester contre l’entreprise autorisant ICE à organiser ses opérations dans les parkings de ses magasins. Les chefs religieux ont refusé de partir jusqu’à ce qu’ils soient autorisés à parler à Brian Cornell, alors PDG de Target. (Il a quitté ce rôle le 1er février 2026.) Ensemble, le clergé a chanté en harmonie :

Nous pouvons rester ici toute la journée. Nous ne serons pas émus. Tout comme un arbre planté au bord de l’eau. Nous ne serons pas émus. Nous faisons nos courses ailleurs. Nous ne serons pas émus.

Dans une escalade tactique, ISAIAH, une organisation interconfessionnelle de justice sociale à l’échelle de l’État, et Unidos MN, une organisation multiraciale locale née du mouvement Dreamer, ont organisé une action le 23 janvier au terminal Delta de la gare de Minneapolis-St. Paul International Airport (MSP) pour protester contre les vols d’expulsion des Twin Cities vers les prisons d’immigrants au Texas. Des milliers de manifestants supplémentaires ont envahi la voie de prise en charge des taxis à l’extérieur du terminal 1 à 10h00, interrompant les opérations de l’aéroport. Quatre-vingt-dix-neuf membres du clergé se sont alignés à genoux sur le sol boueux, les bras ouverts en prière, dans ce que le pasteur Ali Tranvik me dira plus tard être une « lamentation publique ».

Les lamentations publiques se distinguent des autres formes de résistance apparues lors de l’opération Metro Surge – comme les marches, l’entraide et les patrouilles – en raison de la manière dont elles remettent en question l’autorité morale. Il tisse des revendications clairement articulées, des enjeux réels d’une action qui risque d’être arrêté et une expression de chagrin. Les images des chefs religieux, méditatifs et suppliants dans la prière et le chagrin, créaient un contraste visuel saisissant avec les agents fédéraux habillés pour la guerre, masqués et en gilet pare-balles, tenant des mitrailleuses avec des suppresseurs de bruit, traînés par des panaches fantomatiques de gaz lacrymogènes. De nombreux dirigeants nationaux et étatiques, dont le gouverneur du Minnesota Tim Walz et le maire de Minneapolis Jacob Frey, se sont principalement concentrés sur les horribles tactiques de suppression de l’ICE, plutôt que sur la violence au cœur de ces suppressions elles-mêmes. Les clergés ont cherché à dénoncer la manière dont les entreprises permettent la violence étatique de la déportation.

« Nous avons tenu des photos de ceux qui ont été enlevés au MSP. Nous avons déploré (leurs enlèvements), prié pour eux, prié pour leurs familles », a déclaré Tranvik.

Le terminal de l’aéroport est une zone de bureaucratie gouvernementale, mais c’est aussi un espace commercial où les fières icônes de chaque grande compagnie aérienne sont arborées sur des portes numérotées. Dans leurs lamentations publiques, les chefs religieux ont fait part du chagrin de la communauté face à leurs voisins disparus à ces entreprises et à leurs clients, les foules de voyageurs tentant de vaquer à leurs occupations, malgré l’occupation fédérale. Leurs revendications incluaient « d’appeler toutes les entreprises à devenir des entreprises du 4e amendement, de cesser leurs relations économiques avec l’ICE et de refuser l’entrée sur l’ICE ou d’utiliser leurs propriétés comme terrains de rassemblement, et de faire pression sur le congrès pour geler le financement de l’ICE/DHS ».

Après avoir manifesté pendant des heures, ils ont été arrêtés, attachés et entassés dans des bus scolaires jaunes par les forces de l’ordre locales. Plus tard dans l’après-midi, plus de 50 000 personnes sont sorties sous des températures inférieures à zéro pour protester dans le centre-ville de Minneapolis dans le cadre de l’ICE Out of Minnesota : Day of Truth and Freedom.

La désobéissance civile était généralisée à Minneapolis à la suite du meurtre de Good. Riley, qui préfère que je n’utilise que son prénom, faisait partie des 67 autres étudiants qui ont été arrêtés à l’hôtel Graduate lors d’un « Wide Awake », l’une des nombreuses manifestations bruyantes organisées en partie par le Sunrise Movement Twin Cities et les étudiants pour une société démocratique. D’après les vidéos partagées sur les réseaux sociaux – qui incluent des groupes impromptus de musiciens frappant sur des batteries et gémissant sur des guitares, des chanteurs et des saxophones – la scène semble rauque, voire vertigineuse, mais il m’a dit que les Wide Awakes sont particulièrement significatifs en raison de leur immédiateté, qu’il n’y avait qu’un « mur de briques » entre les étudiants manifestants et les agents fédéraux. Les objectifs de Wide Awakes sont d’empêcher les agents d’immigration de dormir et de mettre en avant des groupes hôteliers comme Hilton en tant que collaborateurs d’entreprise qui ont facilité l’opération Metro Surge. Mais ils permettent également aux manifestants d’exprimer leur tristesse et leur colère en public. Ce sont aussi des lamentations publiques. Riley a décrit la fonction émotionnelle remplie par les Wide Awakes :

Tout le monde a un moment où il peut être en colère. Rien ne les empêche de crier à pleins poumons, parce que c’est si fort de toute façon. Ils sont (les agents de l’ICE) juste là, et vous voulez juste les injurier, et vous le pouvez, personne ne vous arrêtera. Je pense que beaucoup de gens nourrissent beaucoup de rage en eux.

La colère au Minnesota est née d’un chagrin. Ces étudiants étaient témoins de bandes errantes d’agents masqués portant des armes de qualité militaire et circulant dans des caravanes, chassant, profilant et encerclant leurs voisins. Ces agents ciblaient les mouvements quotidiens des personnes entrant et sortant des écoles, des centres de soins, des lieux de travail et des hôpitaux. Ils ont utilisé une force extrême et excessive, jetant les corps des gens dans la neige et la glace damées. Ils ont blessé par balle Julio Cesar Sosa-Celis dans le quartier nord de Minneapolis et, lors des manifestations qui ont suivi, ont lancé des gaz lacrymogènes sur une mini-fourgonnette avec six enfants à l’intérieur. Les voisins qui étaient là pour filmer les preuves des arrestations ont été menacés, aspergés de gaz poivré, les vitres de leur voiture ont été brisées et ont été violemment arrêtés par des agents de l’ICE.

L’Université du Minnesota est restée neutre face aux assauts des agents d’immigration. Le 6 février, quelques jours avant que Riley et moi parlions, les étudiants se sont enchaînés au Morrill Hall, qui abrite le bureau du président de l’université. Parmi leurs revendications, publiées sur les réseaux sociaux via une vidéo préenregistrée après leur arrestation, figurait un appel pour que l’Université du Minnesota devienne un campus sanctuaire. « Protégez vos amis, protégez vos camarades de classe, protégez les professeurs et ceux que nous aimons », a déclaré l’un des étudiants arrêtés dans la vidéo.

Le monde social de Riley semblait étroitement lié à son organisation. Il a décrit un mouvement étudiant dans lequel le courage collectif était le résultat évident et inévitable du fait de lutter contre le mal qui a été fait à de vraies personnes dans notre ville et de le trouver intolérable. « Je dis toujours que des gens meurent… Je sais que des gens meurent, mais je ne veux pas rester assis dans un bus pendant quelques heures et être cité et libéré, puis aller au tribunal ? Ce n’est vraiment pas la pire chose qui puisse arriver. »

Il a raison : nous voyons certainement des choses pires qui peuvent arriver. Et pourtant, après la nuit des arrestations massives, les étudiants militants sont retournés à l’hôtel Graduate, incités à exprimer à nouveau leurs lamentations dans l’espace public. Riley a mis en garde contre le fait de idéaliser l’arrestation comme une fin en soi :

Ne prenez pas de risques pour n’importe quoi. Il est important de réfléchir à : OK, est-ce que ce que je fais est réellement bénéfique ? C’est pourquoi j’ai l’impression que si vous êtes arrêté par un flic, vous ne devriez probablement pas vous battre, car alors vous aurez juste une accusation supplémentaire et vous devrez alors passer plus de temps au tribunal alors que vous pourriez faire autre chose de beaucoup plus bénéfique… plus productif.

En plus de répondre aux besoins d’urgence, comme la collecte de fonds pour le loyer, les frais juridiques et l’épicerie, les chefs religieux et le mouvement étudiant de Minneapolis dégagent une profonde clarté qui guide leurs tentatives d’interrompre le commerce quotidien qui soutient la machine d’expulsion de Donald Trump : si vous louez des chambres d’hôtel à des agents de l’ICE, ils joueront de la musique dehors jusqu’à ce qu’ils soient arrêtés. Si vous voyagez sur des vols d’expulsion, ils prieront devant vos portes coulissantes en verre jusqu’à ce qu’ils soient arrêtés. J’ai demandé au pasteur Tranvik comment elle avait trouvé et soutenu le courage de participer à une action qui mènerait probablement à une arrestation. Ses yeux brillants s’illuminèrent d’un rire en réponse :

J’ai une famille, deux petits enfants à la maison, mais les Écritures disent que ma famille n’est pas seulement ma famille biologique… mes chers enfants sont mes chers enfants et mon cher conjoint est mon cher conjoint mais, mes chers sœurs et frères qui se font enlever, sont mes chers sœurs et frères.

Le pasteur Tranvik a laissé ses enfants à la maison pour être arrêtés parce que sa foi l’appelle à traiter chaque personne détenue comme un membre de sa famille, une personne pour laquelle elle se plaint. Elle a demandé que Target et Delta Air Lines les déplorent également.

En revanche, les chefs d’entreprise de Minneapolis ont finalement publié une lettre après le meurtre d’Alex Pretti appelant à la « désescalade des tensions », sans désigner de coupables. Derrière leurs paroles chaleureuses sur l’espoir de « reprendre notre travail pour construire un avenir brillant et prospère » se cache l’espoir que Minneapolis et le reste du pays échangeront des expulsions plus calmes contre un retour à la normale. Ils espèrent que les consommateurs pourront être apaisés par moins de vidéos horribles d’agents fédéraux en train d’entasser les gens dans la rue et recommencer à profiter de leur joyeuse application de coupons. Pourtant, les actes perturbateurs de désobéissance civile se sont poursuivis ici à Minneapolis en raison du profond préjudice moral causé par l’occupation prolongée et les meurtres des agents de l’immigration.

Derrière les histoires de résistance des étudiants, des chefs religieux et des organisateurs pendant Metro Surge se cache l’amour. Et de cet amour naît le courage. Des dizaines de milliers de personnes sont actuellement détenues par l’ICE, dont des enfants. Chaque personne est séparée des personnes qu’elle aime. L’ICE a séparé les gens par la détention, la déportation et la mort. Lors d’une conférence de presse en février, Soren Stevenson, membre du conseil municipal de Minneapolis, a déclaré, la voix rageuse, « Nous voulons en fait que nos voisins reviennent. Ceux qu’ils ont pris… nous voulons en fait les ramener. » Ces déportations représentent la mutilation de communautés entières, leur tentative de destruction. Pendant ce temps, l’insistance sur le maintien du statu quo au sein de Target et de l’aéroport vise à restaurer une normalité ensoleillée, même si les expulsés enchaînés sont évacués de leurs pistes d’atterrissage, comme l’a exprimé l’appel des principaux démocrates à des réformes modestes et en grande partie ratées de l’ICE.

Le pasteur Tranvik nous appelle à rejeter un retour à la normale :

Nous pouvons facilement vaquer à nos occupations… sans avoir besoin les uns des autres, sans pensée nous le faisons, et cela nous tue lentement. Mais lentement, d’une manière que nous ne remarquons pas toujours et je pense que la crise nous pousse dans la vérité que nous sommes connectés et que notre vie et notre bien-être sont intimement liés à ceux qui nous entourent et que la vie et le bien-être de notre prochain sont intimement liés aux nôtres.

Les lamentations publiques sont un refus catégorique de la violence d’État et de la complicité des entreprises. Mais ils mettent également en œuvre une politique intime autour de la manière dont nous besoin l’un l’autre. Les déplorants insistent sur le fait que la vie réelle et complexe de leurs voisins ne doit pas être effacée, ni fondue dans les statistiques des personnes détenues, blessées, expulsées ou tuées par l’ICE. Face à ce chagrin, la plainte du public nous demande également de rappeler et d’insister sur notre propre humanité.