Les tarifs douaniers de Trump ont été jugés illégaux. Où sont les remboursements pour les petites entreprises ?

Le torréfacteur d’Arizona Gabe Hagen se demande s’il parviendra un jour à récupérer les dizaines de milliers de dollars qu’il a payés en droits de douane pour importer des grains des principales régions productrices de café du monde, d’Amérique du Sud, d’Afrique et de l’Indo-Pacifique.

Quelques semaines après que la Cour suprême des États-Unis ait déclaré illégaux les tarifs d’urgence du président Donald Trump, Hagen fait partie d’une armée de propriétaires de petites entreprises qui ne savent pas s’ils seront rétablis après une année de hausse des coûts et d’incertitude.

« Je suis en train d’essayer de consolider toutes mes factures… parce que j’ai besoin de récupérer l’argent – ​​s’ils veulent le rendre », a déclaré Hagen. Salle de presse des États dans une interview.

« Une palette de café nous coûterait entre 5 et 6 à 7 000 dollars si nous avions un sac ou deux de café de très haute qualité. Après les tarifs, notre palette la moins chère coûtait environ 8 000 dollars, et elle allait de 8 à 10 000 ou 11 000 dollars par palette de café », a-t-il déclaré.

La manière dont le gouvernement remboursera les quelque 166 milliards de dollars de droits de douane déclenchés par Trump dans le cadre d’une loi sur les pouvoirs économiques d’urgence des années 1970 apparaît lentement dans les documents judiciaires.

Près de 2 000 entreprises ont déposé une plainte pour obtenir le remboursement des droits de douane devant la Cour du commerce international des États-Unis, et nombre d’entre elles ont fait la queue avant même la décision très attendue de la Cour suprême, à 6 voix contre 3.

Le processus de remboursement en quatre étapes des douanes et de la protection des frontières des États-Unis pour les entreprises est terminé à 40 % à 80 %, selon l’étape, selon une mise à jour mandatée par le tribunal déposée le 12 mars auprès du Tribunal du commerce international.

Les juges s’en remettent aux tribunaux inférieurs

Les juges, ne donnant pas de directives sur les remboursements, ont laissé l’affaire aux tribunaux inférieurs dans leur décision du 20 février qui a invalidé les tarifs douaniers massifs imposés unilatéralement par Trump en vertu de la Loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux de 1977, ou IEEPA.

Le président a déclaré diverses situations d’urgence en vertu du statut au cours de sa première année de mandat.

De la contrebande de fentanyl aux déséquilibres commerciaux en passant par les conflits politiques, il a utilisé chaque crise déclarée pour imposer de lourdes taxes sur les importations.

Changeant parfois d’un jour à l’autre, les droits de douane ont atteint jusqu’à 50 % sur les produits brésiliens et indiens après que Trump a déclaré l’urgence respectivement concernant la poursuite d’un allié politique et l’utilisation du pétrole russe.

Les importateurs américains ont vu les droits de douane grimper jusqu’à 145 % sur les produits chinois au cours d’une guerre commerciale déclenchée par la déclaration d’urgence du déséquilibre commercial par Trump. Les droits de douane ont été largement fixés à un taux effectif d’environ 50 % sur plusieurs produits après la guerre commerciale et les négociations avec la deuxième économie mondiale.

L’administration Trump a depuis cherché différentes voies pour percevoir les droits de douane, notamment en instituant presque immédiatement des taxes temporaires sur les importations en vertu d’une autre loi commerciale des années 1970.

Le bureau du représentant américain au commerce a également lancé des enquêtes approfondies sur des dizaines des plus grands partenaires commerciaux des États-Unis, qui pourraient déclencher de nouveaux droits de douane, en fonction des conclusions.

« A survécu, mais à peine »

Les montagnes russes ont failli faire tomber Busy Baby, une entreprise de produits pour bébés basée au Minnesota qui fabrique plusieurs modèles brevetés en Chine.

Beth Benike, propriétaire de Busy Baby, qui a partagé son expérience avec Salle de presse des États en février, poursuit désormais le commissaire américain aux douanes et à la protection des frontières, Rodney Scott, et le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, pour récupérer l’argent perdu.

Matthew Platkin, ancien procureur général du New Jersey et avocat de Benike, a déclaré que l’entreprise de Benike « a survécu, mais à peine ».

« Elle devait garder ses marchandises à l’étranger parce qu’elle ne pouvait pas se permettre de les amener ici. Et quand elle n’obtenait pas de produits, elle n’était pas payée, elle ne gagnait pas d’argent », a déclaré Platkin dans une interview avec Salle de presse des États.

« Elle avait des opportunités d’expansion. Elle allait embaucher de nouvelles personnes. Cela ne s’est pas produit, et c’était à cause d’une chose : les tarifs illégaux du président », a-t-il déclaré.

La plainte de Benike ne précise pas de montant en dollars, mais Platkin a déclaré : « C’est substantiel, surtout pour une entreprise de sa taille ».

« Nous sommes encore en train d’évaluer l’impact total des tarifs sur elle, mais rassurez-vous, même pour une petite entreprise, cela représente au minimum des dizaines de milliers de dollars », a déclaré Platkin.

« Le gouvernement fédéral devrait simplement rembourser à ces gens leur argent avec intérêts, point final. Cela ne devrait même pas nécessiter de litige. Ils ont été surpris en train d’accepter des tarifs illégaux auprès de millions d’entreprises », a-t-il déclaré.

166 milliards de dollars collectés

Le juge fédéral Richard Eaton, qui siège au Tribunal du commerce international, a ordonné début mars aux fonctionnaires des douanes de l’administration de cesser de collecter les droits de douane jugés illégaux en vertu de l’IEEPA et de recalculer tous les droits antérieurs qui les incluaient.

Eaton a accordé l’ordonnance du 5 mars dans le cadre du procès en remboursement des droits de douane intenté par Atmus Filtration, une société basée à Nashville, dans le Tennessee.

Le juge a cependant souligné que les ordonnances du Tribunal du commerce international sont « universelles » pour tous les remboursements de droits de douane dus – ce qui signifie que les affaires commerciales ne sont pas soumises à la conclusion de la Cour suprême de 2025 dans une affaire distincte sur l’immigration selon laquelle les décisions universelles sont inadmissibles.

Des entreprises de la taille de Busy Baby à des géants comme Costco et FedEx ont payé des droits de douane au gouvernement américain. Beaucoup, mais pas tous, ont porté plainte.

Les agents des douanes, dans un dossier judiciaire déposé le 6 mars, ont déclaré que tout processus de remboursement prendrait au moins 45 jours pour être fonctionnel. Selon le dossier, début mars, l’agence avait perçu environ 166 milliards de dollars de droits de douane IEEPA auprès de 330 000 importateurs américains.

Alfredo Carrillo Obregon, chercheur associé en politique commerciale à l’Institut libertaire Cato, a déclaré qu’à mesure que le temps presse sur les remboursements de droits de douane, les intérêts s’accumulent.

« Les remboursements n’arrivent pas nécessairement bientôt et cela a évidemment de grandes implications pour les contribuables, mais je pense que c’est plus important encore pour les entreprises qui comptent sur cet argent pour garder littéralement leurs portes ouvertes », a déclaré Obregon.

Lui et ses collègues ont calculé que les paiements d’intérêts du gouvernement sur les remboursements dus s’élèvent à environ 700 millions de dollars de plus chaque mois qui passe.

Barton O’Brien, qui a dit Salle de presse des États le mois dernier, son entreprise de vêtements pour chiens a absorbé les coûts tarifaires plutôt que d’augmenter les prix, a déclaré qu’il « ne comptait certainement pas sur un remboursement de si tôt » car l’administration « semble plutôt déterminée » à ne pas les accorder.

« Je m’attends à ce qu’ils prolongent le processus judiciaire aussi longtemps qu’ils le peuvent », a-t-il déclaré dans une réponse écrite à Salle de presse des États le 9 mars. « Si nous en obtenons un, tant mieux… C’est un bonus. Mais cela ne comblera toujours pas le trou laissé par les tarifs douaniers. »

« De plus, en tant que petite entreprise, nous ne sommes pas en mesure de lutter contre l’administration, donc je suis heureux de rester les bras croisés et de laisser… d’autres sociétés du Fortune 500 avec une armée d’avocats se battre en notre nom. S’ils gagnent, nous serons tous remboursés », a déclaré O’Brien, qui travaille avec des fabricants en Chine et en Inde.

« Faites la bonne chose »

Shawn Phetteplace, directeur des campagnes nationales du groupe de défense Main Street Alliance, a déclaré que son organisation continuera à exercer des pressions juridiques et publiques pour garantir que les petites entreprises récupèrent l’argent.

« Je dirais simplement que l’administration devrait faire ce qu’il faut et restituer l’argent, et qu’elle devrait également cesser d’essayer de trouver des moyens mignons et créatifs d’instaurer de nouveaux tarifs qui seront également illégaux et annulés », a-t-il déclaré.

Deux douzaines d’États dirigés par les démocrates ont déjà poursuivi l’administration devant la Cour du commerce international pour les nouveaux tarifs douaniers annoncés par Trump immédiatement après sa défaite devant la Cour suprême.

Le procès, mené par l’Oregon, comprend également l’Arizona, le Colorado, le Maine, le Maryland, le Michigan, le Minnesota, le Nevada, le New Jersey, le Nouveau-Mexique, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie, le Rhode Island, la Virginie, Washington et le Wisconsin.

Les petites entreprises et les États dirigés par les démocrates ont joué un rôle déterminant dans la décision de la Cour suprême de février annulant les tarifs IEEPA de Trump.

Salle de presse des États a contacté l’administration Trump pour obtenir des commentaires, mais n’a pas reçu de réponse.