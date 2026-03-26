Les organisateurs handicapés font face à la répression de l’immigration par Trump

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Depuis le retour de Donald Trump au Bureau Ovale l’année dernière, le nombre de personnes détenues pour des raisons d’immigration a presque doublé, passant de 40 000 à environ 75 000. Les personnes handicapées sont confrontées à une menace accrue de violence et de détention de la part des forces de l’ordre, notamment des agents de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) et des Customs and Border Protection (CBP) qui ont été déployés pour terroriser les communautés et arrêter les voisins à Los Angeles, Chicago, Minneapolis et ailleurs dans le cadre de la répression menée par Trump au cours de l’année dernière.

Les recherches ont montré à plusieurs reprises que les personnes handicapées sont surreprésentées à tous les niveaux du système judiciaire pénal. Ils représentent plus des deux tiers de la population carcérale américaine. Cependant, il n’existe aucune donnée démographique similaire pour la population incarcérée dans les prisons pour immigrants.

Les membres de la communauté des personnes handicapées se présentent pour leurs voisins sur tous les fronts : au Congrès et devant les tribunaux, lors de manifestations et en tant que nœuds des réseaux d’entraide et de surveillance de l’ICE.

Les risques sont encore plus grands pour les personnes handicapées de couleur, qui sont également surreprésentées dans le système judiciaire pénal. Parmi les personnes incarcérées aux États-Unis, 1 sur 3 est un homme noir et 1 sur 6 est un homme latino-américain, contre seulement 1 homme blanc sur 17. Les personnes de couleur sont également plus susceptibles d’être handicapées et moins susceptibles d’avoir accès aux soins de santé dont elles ont besoin.

Plusieurs cas très médiatisés d’agents fédéraux s’en prenant à des personnes handicapées ont déjà fait la une des journaux. En août dernier, des agents ont menotté un adolescent handicapé de 15 ans devant un lycée de Los Angeles. En janvier, des agents ont traîné Aliya Rahman, une femme handicapée autiste et souffrant d’un traumatisme crânien, hors de sa voiture à Minneapolis, l’ont arrêtée et lui ont refusé des soins médicaux d’urgence. Le mois dernier, des agents ont abandonné Nurul Amin Shah Alam, un réfugié rohingya malvoyant du Myanmar, seul et par temps glacial devant un magasin fermé près de Buffalo, dans l’État de New York. Il a ensuite été retrouvé mort.

« Quiconque n’est pas blanc et est handicapé court un risque énorme d’être profilé par l’ICE et le CBP. »

La maltraitance des personnes malades et handicapées et la négligence médicale au sein de l’ICE sont des problèmes bien documentés qui sont antérieurs à Trump 2.0, et les défenseurs craignent que les conditions ne s’aggravent encore sous l’administration actuelle. Un rapport du Sénat américain publié en octobre dernier a révélé plus de 80 cas de négligence médicale dans les prisons pour immigrants à travers le pays. Le mois suivant, sept personnes ont poursuivi l’administration Trump en justice pour conditions inhumaines dans une prison californienne de l’ICE. Les plaignants rapportent s’être vu refuser le traitement d’un cas probable de cancer de la prostate, se voir refuser l’insuline et les médicaments pour le cœur et se voir refuser un accès adéquat aux installations d’hygiène.

Prendre la parole est un peu différent pour chaque organisation, car les organisateurs se tournent vers des groupes de défense des droits des immigrants pour guider leurs interventions et répondre aux besoins de leurs communautés locales. La DREDF collabore avec des organisations de défense des droits humains, de gestion des urgences et d’autres organisations pour exiger que le Congrès adopte des mesures significatives pour mettre fin à la violence. L’organisation a également été à l’origine d’une lettre du 1er mars exhortant les législateurs à restituer les fonds prélevés sur Medicaid et le programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire (SNAP) pour armer le ministère de la Sécurité intérieure. DREDF a également compilé une série de ressources sur la façon dont les droits des immigrants et les droits des personnes handicapées sont étroitement liés, dans l’espoir d’aider les immigrants handicapés, les membres de leurs communautés et les organisations qui les servent à traverser la répression de Trump.

Access Living, une organisation de services et de soutien aux personnes handicapées basée à Chicago, fait partie des 70 groupes qui ont signé la lettre du 1er mars du DREDF. L’organisation a également travaillé dur pour coordonner des formations « Connaissez vos droits » en plusieurs langues, ainsi que d’autres événements et ressources pédagogiques axés sur la protection des migrants handicapés. Ce travail a aidé la ville à surmonter « l’Opération Midway Blitz » de l’ICE, lancée en septembre.

Pour aider les membres de la communauté à faire face à ces préoccupations et à s’organiser pour se protéger les uns les autres, Access Living a également élargi son groupe Cambiando Vidas (Changer des vies). Cambiando Vidas fonctionne comme un groupe de soutien et fait pression pour des changements législatifs visant à soutenir les immigrants dans l’Illinois. Il a été lancé pour servir les personnes handicapées Latinx et accueille désormais les immigrants handicapés d’autres communautés.

Parmi ses interventions, le DDP a conseillé de rendre les supports de sensibilisation et de recrutement plus accessibles, recommandé d’ajouter des questions sur les besoins d’accès aux formulaires d’inscription, formé les organisations à utiliser un langage simple et encouragé le masquage et d’autres considérations d’accès lors des événements. Ces efforts ont aidé un nombre croissant de personnes handicapées à s’impliquer dans la surveillance ICE de quartier et dans d’autres efforts, tels que la livraison de courses et le ramassage et le retour des étudiants, pour soutenir les familles contraintes de réduire leurs sorties ou de s’abriter sur place.