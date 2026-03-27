La technologie de reproduction qui promet des bébés intelligents colporte un eugénisme doux

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La société de technologie de reproduction Orchid a récemment lancé un test génétique qui promet un rapport de séquençage complet du génome des embryons. Il s’agit du premier test de ce type disponible dans le commerce pour les couples subissant une fécondation in vitro (FIV) et prétend détecter des éléments tels que des handicaps congénitaux, des troubles du développement neurologique, des anomalies chromosomiques et même de futurs cancers.

La société a été accusée d’aider les parents, dont Elon Musk, à rechercher également des « renseignements ». Bien qu’Orchid ait nié cela, d’autres sociétés comme Nucleus Genomics et Heliospect Genomics ont été plus explicites dans leurs offres : Heliospect Genomics se vante que ses méthodes de dépistage peuvent augmenter le QI d’un futur enfant de plus de six points. Les dernières publicités de Nucleus Genomics dans le métro de New York affirment de manière provocatrice que « le QI est à 50 % génétique » et que « ces bébés ont d’excellents gènes » (nous avons déjà entendu cela auparavant).

Depuis l’avènement du dépistage génétique prénatal, les défenseurs de la justice pour les personnes handicapées ont mis en garde contre la nécessité d’une pratique biologique pour une « bonne vie », une norme qui dévalorise intrinsèquement la vie des personnes handicapées, et contre le fait que cette « bonne vie » sera de plus en plus réservée aux riches. Avec des sociétés comme Nucleus et Heliospect proposant des tests d’intelligence embryonnaire à des prix à cinq chiffres, leur objectif semble être un Gattaçade type amélioration génétique de la classe dirigeante.

Ces entreprises s’appuient sur des recherches scientifiques qui établissent des liens entre la génétique et les traits d’intérêt, notamment l’intelligence. Ces études regorgent de mises en garde qui limitent leur interprétation, et pourtant elles sont utilisées non seulement pour vendre ce que certains appellent un « eugénisme doux », mais aussi par les suprémacistes blancs. En tant que généticienne et femme noire, je suis alarmée par la résurgence de telles idées pseudo-scientifiques et préoccupée par la manière dont les scientifiques y ont contribué, souvent involontairement.

Mes pairs doivent faire davantage pour contrecarrer la militarisation de la recherche génétique par les extrémistes.

Les chercheurs examinent souvent la corrélation entre certaines variantes génétiques et la présence d’un trait. La plus grande étude à ce jour sur l’intelligence, publiée en 2018 et largement citée, utilise le niveau de scolarité comme indicateur et prétend expliquer « l’héritage » de l’obtention d’un diplôme universitaire avec des scores prédictifs.

Ce que des études comme celle-ci ne prennent pas en compte, c’est l’impact de l’environnement. En réalité, le niveau de scolarité des parents reste le meilleur indicateur de l’éducation des enfants et, étant donné que les parents fournissent généralement à la fois les gènes et l’environnement, il est presque impossible de dissocier les deux. En conséquence, le pouvoir prédictif de ces scores est presque certainement exagérément gonflé. Autrement dit, si des parents très instruits recherchent l’embryon le plus intelligent et finissent par avoir un enfant très instruit, est-ce à cause du dépistage ou parce qu’ils allaient sans aucun doute avoir un enfant très instruit de toute façon ?

En fait, des études sur des jumeaux identiques séparés à la naissance et élevés séparément montrent à quel point les facteurs sociaux influencent « l’intelligence » – une étude récente a révélé que le QI peut varier considérablement entre les jumeaux, différences attribuées principalement à la scolarité. De plus, notre QI n’est pas statique mais plutôt façonné par nos habitudes quotidiennes. Et pour certains, l’intériorisation des stéréotypes dans des environnements négatifs peut freiner le potentiel de manière mesurable.

Ces résultats confirment les convictions du créateur des tests de QI lui-même, le psychologue français Alfred Binet, qui craignait que ces tests ne perpétuent les préjugés concernant « l’éducabilité de l’intelligence ». Bien qu’ils aient été initialement développés par Binet pour adapter le soutien aux étudiants ayant une déficience intellectuelle, les tests de QI sont depuis devenus considérés par beaucoup comme une mesure de l’intelligence innée ainsi que de l’éducabilité et de la réussite à long terme. Ceci malgré plusieurs limites, notamment leur incapacité à mesurer des compétences essentielles à la vie quotidienne, telles que l’intelligence émotionnelle et la créativité, et un préjugé en faveur des normes éducatives occidentales. Traiter le QI et le niveau d’éducation comme des mesures innées ignore également les facteurs socio-économiques critiques qui façonnent ces résultats et perpétue ainsi de fausses croyances sur l’infériorité innée des groupes minoritaires.

Les scientifiques doivent examiner attentivement les conséquences imprévues potentielles de leurs travaux.

Autre chose que ces entreprises ne vous disent pas : toutes ces études sont basées sur des associations. Et la corrélation n’est pas égale à la causalité. Nous n’avons également aucune idée des autres traits potentiellement indésirables qui pourraient être associés à un score prédictif.

De plus, ces scores ne se transfèrent pas bien en dehors des groupes d’ascendance dans lesquels ils ont été générés, généralement européens. En 2021, plus de 85 % des études génétiques ont été réalisées sur des groupes d’ascendance européenne. Les études génétiques sous-échantillonnent largement l’Afrique, le continent le plus diversifié génétiquement au monde. Cela signifie que les entreprises généralisent sur la base d’un pool d’informations génétiques biaisé.

L’étude de caractéristiques telles que l’intelligence intéresse depuis longtemps les eugénistes, qui promouvaient la pseudoscience basée sur la race pour justifier une myriade de politiques violentes et discriminatoires. Les affirmations sur l’infériorité biologique des Africains par rapport aux Européens, notamment la taille apparemment plus petite du cerveau, ont été utilisées pour soutenir l’esclavage et la stérilisation forcée des femmes noires tout au long des années 1980. Les craintes de polluer le patrimoine génétique avec des « races inférieures » ont motivé les lois anti-métissage et la loi sur l’immigration de 1924 interdisant les immigrants en provenance d’Asie.

S’il est vrai que l’intelligence est au moins partiellement influencée par la génétique, les scientifiques et les entreprises qui tentent de résumer l’intelligence à une empreinte génétique alimentent les arguments eugéniques de personnalités publiques influentes.

Au Royaume-Uni et dans la plupart des pays européens, le dépistage du QI des embryons est illégal.

En octobre, Donald Trump a qualifié les représentantes démocrates Jasmine Crockett et Alexandria Ocasio-Cortez de « faible QI », affirmant qu’elles ne pouvaient pas réussir les tests d’aptitude « très difficiles » qu’il avait apparemment « réussis » lors d’un récent examen médical (il ne s’agissait pas en fait de tests de QI, mais plutôt d’un dépistage de routine de la démence).

Le même mois, des messages divulgués lors d’une conversation entre les dirigeants du groupe des Jeunes Républicains comprenaient un texte qui disait : « Si votre pilote est une femme et qu’elle a l’air dix nuances plus foncées qu’un Sicilien, arrêtez-le là. » Cela fait écho aux paroles de feu Charlie Kirk, qui a déclaré que plusieurs femmes noires éminentes, dont Michelle Obama, diplômée en droit à Harvard, et le juge de la Cour suprême Ketanji Brown Jackson, « n’ont pas la puissance de traitement cérébral pour être autrement prises très au sérieux ».

L’étude de 2018 susmentionnée a même trouvé sa place dans le discours publié par le tireur de Buffalo, New York, en 2022, qui a tué 10 Noirs dans un supermarché.

Mes pairs doivent faire davantage pour contrecarrer la militarisation de la recherche génétique par les extrémistes. Comme l’ont soutenu le généticien Jedidiah Carlson et ses collègues dans un article publié en 2022 Natureles scientifiques devraient clairement indiquer quelle proportion de la variation génétique humaine totale est représentée par les populations utilisées dans leurs analyses. Comme la plupart des études sous-échantillonnent largement le contenu africain, ce nombre est forcément faible. En outre, les scientifiques du monde entier doivent s’engager à accroître l’échantillonnage des groupes ethniques du continent africain afin de mieux saisir sa diversité. Un échantillonnage diversifié dans les études sur tous les critères de jugement est nécessaire pour mettre en lumière les différences importantes – et les similitudes – dans le risque de maladie entre les populations. Un échantillonnage aussi diversifié a transformé notre conception d’une maladie comme la drépanocytose, passant d’une « maladie noire » à une maladie qui varie selon les régions, y compris à travers le continent africain, avec une incidence de paludisme.

Les législateurs américains devraient interdire aux entreprises de FIV de faire des promesses qui sont non seulement fausses mais aussi répugnantes sur le plan éthique et moral.

Les scientifiques doivent également examiner attentivement les conséquences imprévues potentielles de leurs travaux. Le New York Times a récemment rapporté que des chercheurs marginaux qui classaient les ethnies selon le QI avaient eu accès à des données sensibles issues d’une étude des National Institutes of Health sur le cerveau des adolescents.

Pendant ce temps, d’autres recherches problématiques dans le courant dominant se poursuivent à toute vapeur. Depuis 2015, le catalogue GWAS rapporte que plus de 100 études génétiques sur l’éducation et l’intelligence ont été publiées. En novembre, une étude sur les associations génétiques avec les choix de domaines éducatifs a été publiée dans Génétique naturelleune revue de génétique de premier plan. À tout le moins, les auteurs doivent indiquer clairement la probabilité des influences environnementales, non seulement dans la section de discussion d’un article, mais également dans ses tableaux et figures de données.

Nous devons également nous attaquer au soi-disant eugénisme doux des entreprises de technologies de reproduction. Au Royaume-Uni et dans la plupart des pays européens, le dépistage du QI des embryons est illégal, la Société européenne de génétique condamnant l’utilisation de scores prédictifs pour le dépistage des embryons comme une « pratique non prouvée et contraire à l’éthique ». Les législateurs américains devraient interdire aux entreprises de FIV de faire des promesses qui sont non seulement fausses mais aussi répugnantes sur le plan éthique et moral. Au lieu de cela, ils devraient soutenir une législation qui aide les éducateurs, les parents et les communautés à fournir un environnement d’apprentissage et émotionnel favorable.

Il est temps d’adopter une position dure contre l’eugénisme doux et de construire un monde où les bébés de tous les antécédents et les capacités peuvent s’épanouir pleinement.