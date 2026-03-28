Les démocrates relancent la législation pour restituer les bénéfices des grandes sociétés pétrolières aux familles américaines en difficulté

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Alors que les grandes sociétés pétrolières sont sur le point de profiter de la flambée des prix entraînée par la guerre américano-israélienne contre l’Iran, les démocrates du Congrès ont rétabli mercredi une taxe d’accise qui, selon ses partisans, remettrait de l’argent dans les poches des travailleurs américains en difficulté.

Le sénateur Sheldon Whitehouse (Démocrate-RI) et le représentant Ro Khanna (Démocrate-Californie) ont réintroduit le Big Oil Windfall Profits Tax Act « pour freiner les profits des compagnies pétrolières et soulager les Américains à la pompe à essence ».

La législation – qui ne s’applique qu’aux grandes compagnies pétrolières – imposerait une taxe par baril « égale à 50 % de la différence entre le prix actuel du baril de pétrole et le prix moyen du baril de l’année dernière, lorsque les grandes compagnies pétrolières réalisaient déjà d’importants bénéfices ».

La guerre en Iran écrase notre économie intérieure. Les prix du gaz ont augmenté de 27 % et nous dépensons 2 milliards de dollars par jour.

Aujourd’hui, je présente la loi sur la taxe sur les bénéfices exceptionnels des grandes pétrolières avec @SenWhitehouse taxer le Big Oil et remettre cet argent dans les poches des Américains. pic.twitter.com/DHQYdBTwEC – Représentant Ro Khanna (@RepRoKhanna) 18 mars 2026

Comme l’expliquent les Démocrates du Comité sénatorial de l’environnement et des travaux publics : « Les revenus générés par les bénéfices exceptionnels des grandes sociétés pétrolières seront restitués aux consommateurs sous la forme d’une remise trimestrielle, qui disparaîtrait progressivement pour les déclarants uniques qui gagnent plus de 75 000 dollars de revenu annuel et les déclarants conjoints qui gagnent plus de 150 000 dollars. À 100 dollars par baril de pétrole, le prélèvement rapporterait environ 33 milliards de dollars par an. À ce prix, les déclarants uniques recevraient environ 216 $ par an et les codéclarants recevraient environ 324 $ par an.

La commission démocrate a noté :

Le prix du gallon d’essence a augmenté de 80 cents quelques semaines seulement après le début de la guerre en Iran, et le prix du baril de pétrole a augmenté de 50 % par rapport à ce qu’il était au début de l’année. La guerre du président (Donald) Trump en Iran a encore plus perturbé un marché pétrolier mondial déjà volatile en réduisant l’offre et en étouffant les principales voies de navigation. Le Qatar a averti que les prix du pétrole pourraient dépasser 150 dollars le baril dans les semaines à venir, bien au-dessus des sommets de 2022 observés après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Trump – qui a promis du gaz à moins de 2 dollars le gallon et pas de nouvelles guerres – a déclaré la semaine dernière que « lorsque les prix du pétrole augmentent, nous gagnons beaucoup d’argent ».

Comme au Venezuela – un autre pays riche en pétrole attaqué par un président qui a bombardé 10 pays, plus que tout autre dirigeant américain dans l’histoire – les revenus des grandes sociétés pétrolières devraient augmenter en raison de la volatilité et des prix croissants entraînés par la guerre contre l’Iran. Le Temps Financier a rapporté mardi que les compagnies pétrolières américaines pourraient récolter 60 milliards de dollars de revenus supplémentaires cette année seulement si les prix du brut restent élevés.

Comme l’a dit un analyste financier de l’industrie pétrolière Le New York Times plus tôt cette semaine, « la stratégie financière de l’industrie pétrolière et gazière a été de « prier pour la guerre », car ce sont les conditions dans lesquelles elle gagne de l’argent. »

Les critiques ont déclaré que même si les intérêts des combustibles fossiles – qui ont dépensé près d’un demi-milliard de dollars pour faire élire Trump et d’autres républicains en 2024 – engrangent des bénéfices, les Américains ordinaires souffrent.

« Les consommateurs américains sont une fois de plus pressés à la pompe à essence alors que la guerre de prédilection du président Trump en Iran fait monter en flèche les prix du gaz et l’argent afflue vers ses grands donateurs pétroliers », a déclaré Whitehouse mardi. « Nous devrions renvoyer toute aubaine importante pour les grandes sociétés pétrolières aux travailleurs acharnés qui l’ont payé à la pompe à essence. »

« À plus long terme, accélérer notre transition vers une énergie propre réduira les coûts de l’énergie, protégera les consommateurs de ce type de flambée des prix et réduira la dépendance de l’Amérique à l’égard des despotes étrangers et des sociétés avides de combustibles fossiles », a-t-il ajouté.

Khanna a déclaré : « La guerre de choix de Trump en Iran n’est pas seulement une erreur morale mais une erreur économique qui fait monter en flèche les prix du gaz pour les travailleurs américains. Je suis fier de réintroduire la loi fiscale sur les bénéfices exceptionnels des grandes pétrolières aux côtés du sénateur Whitehouse pour empêcher les grandes sociétés pétrolières de profiter des guerres étrangères aux dépens des Américains et apporter un réel soulagement à la pompe. »

Le président ne devrait pas encourager les grandes sociétés pétrolières à réaliser des profits plus importants alors que les Américains paient des prix du gaz plus élevés. Nous devrions taxer les bénéfices pétroliers exceptionnels issus de la guerre de Trump contre l’Iran et plutôt soulager les familles américaines. – Elizabeth Warren (@warren.senate.gov) 2026-03-15T17: 38: 55.148Z

Les groupes verts et les défenseurs de la justice économique faisaient partie de ceux qui applaudissaient à la réintroduction du projet de loi, qui, selon un sondage national de 2022, est soutenu par 80 % des Américains.

« Soyons parfaitement clairs : lorsque Trump a déclaré que « quand les prix du pétrole augmentent, nous gagnons beaucoup d’argent », il parlait des dirigeants milliardaires des grandes sociétés pétrolières alors que « nous, le peuple », sommes obligés de payer des coûts plus élevés », a déclaré Leah Donahey, directrice principale des campagnes de plaidoyer fédérales de la League of Conservation Voters (LCV).

« Une analyse récente estime que l’industrie pétrolière pourrait récolter plus de 60 milliards de dollars de bénéfices supplémentaires cette année, qui seraient entièrement payés par les consommateurs confrontés à des coûts énergétiques plus élevés », a ajouté Donahey. « Le Congrès devrait adopter ce projet de loi le plus tôt possible pour s’assurer qu’il donne la priorité aux gens sur les bénéfices des PDG du secteur pétrolier. »

Mitch Jones, qui dirige la politique et les litiges au sein du groupe de surveillance Food & Water Watch (FWW), a déclaré mercredi que « les preuves historiques ne pourraient être plus claires : les grandes sociétés pétrolières tireront sans aucun doute parti de la crise actuelle au Moyen-Orient pour maximiser leurs marges bénéficiaires, en pinçant les familles américaines et en enrichissant leurs dirigeants et les spéculateurs de Wall Street ».

« Cela exige une réponse politique – à savoir un impôt sur les bénéfices exceptionnels… qui permettrait de récupérer une grande partie de ces gains énormes et opportunistes et de les restituer aux Américains ordinaires », a ajouté Jones. « À une époque où de nombreuses familles sont déjà aux prises avec des factures d’énergie qui montent en flèche en raison des projets d’IA du secteur technologique, axés sur l’argent, les entreprises de combustibles fossiles doivent être tenues pour responsables des profits qu’elles orchestrent au moment où nous parlons. »

LCV et FWW font partie des plus de 70 groupes qui exhortent le Congrès à adopter la loi fiscale sur les bénéfices exceptionnels des grandes pétrolières.

« Alors que l’instabilité au Moyen-Orient fait monter une fois de plus les prix du pétrole, les familles américaines se voient demander de payer davantage pour l’essence et d’autres produits de première nécessité », ont écrit les groupes mercredi dans une lettre adressée aux dirigeants du Congrès. « Pendant ce temps, les plus grandes sociétés de combustibles fossiles pourraient collecter des milliards de bénéfices supplémentaires. Un impôt sur les bénéfices exceptionnels garantirait que lorsque les sociétés pétrolières bénéficient de flambées de prix provoquées par la crise, une partie de ces gains reviendrait aux ménages qui en paient le prix. »