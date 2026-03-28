Trump pousse un faux récit en ordonnant aux agents ICE d’« aider » la TSA dans les aéroports américains

Lundi, sur ordre du président Donald Trump, des agents de l’ICE ont été déployés dans plus d’une douzaine d’aéroports à travers les États-Unis, prétendument pour aider à assumer les tâches de l’Administration des transports et de la sécurité (TSA) dans un contexte de fermeture continue du Département de la sécurité intérieure (DHS).

La fermeture est le résultat de désaccords sur le financement du département, les démocrates exigeant des réformes de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) avant d’autoriser un vote. Ces demandes surviennent après des mois pendant lesquels les agents de l’ICE ont mené des mesures de répression violentes – et parfois meurtrières – contre l’immigration dans des villes des États-Unis, terrorisant et enlevant des résidents et refusant aux gens leur droit à une procédure régulière.

En raison de la fermeture, les agents de sécurité des transports (TSO) dans les aéroports travaillent sans salaire. Certains employés ont choisi de se porter malades plutôt que de travailler sans compensation, ce qui a entraîné des files d’attente plus longues et des temps d’attente plus longs pour les voyageurs qui souhaitent passer les points de contrôle de la TSA.

Les démocrates ont proposé plusieurs options législatives pour financer la TSA et payer les GRT, mais les républicains ont bloqué ces projets de loi. Plusieurs médias ont rapporté que Trump lui-même avait ordonné aux républicains du Sénat de contrecarrer les efforts visant à financer la TSA pendant que la fermeture se poursuivait, et il a confirmé sa préférence de bloquer tout accord dans un article de Truth Social cette semaine.

Malgré les projets de loi démocrates visant à financer la TSA, l’administration Trump impute la fermeture aux démocrates.

Le tsar des frontières de la Maison Blanche, Tom Homan, a confirmé lundi que des agents de l’ICE étaient présents dans plusieurs aéroports des États-Unis.

« Vous en avez 14 actuellement, et il y en aura davantage », a-t-il déclaré, affirmant qu’ils étaient là « pour aider le peuple américain à emprunter ces lignes qui prennent des heures ».

Homan a également affirmé que les longues files d’attente étaient « parce que les démocrates ont fermé le gouvernement, parce que les démocrates punissent les hommes et les femmes de la TSA, parce qu’ils n’aiment pas l’application des lois en matière d’immigration », omettant le fait que les démocrates ont proposé des projets de loi pour financer la TSA.

Au cours du week-end, Trump a poussé le même faux discours en annonçant que des agents ICE seraient déployés dans les aéroports, déclarant qu’ils seraient là « pour aider nos merveilleux agents de la TSA qui sont restés en poste malgré le fait que les démocrates de gauche radicale… mettent les États-Unis en danger en retenant l’argent » pour payer les TSO.

Trump a également indiqué que les agents de l’ICE arrêteraient les personnes dans les aéroports si les agents soupçonnaient qu’il s’agissait d’immigrants sans papiers.

Dimanche soir, avant l’ordre de déploiement d’agents de l’ICE dans les aéroports, une femme et sa fille ont été arrêtées par l’ICE à l’aéroport international de San Francisco. Certains utilisateurs des réseaux sociaux ont suggéré par erreur que l’arrestation avait eu lieu lundi, après la directive de Trump.

La vidéo de l’arrestation de la femme montre des agents de l’ICE la détenant en civil, sans badge ni autre pièce d’identité, alors que des témoins demandent à plusieurs reprises des preuves que les agents étaient bien ceux qu’ils prétendaient être. Exiger que les agents de l’ICE s’identifient est l’une des principales revendications des démocrates en faveur d’une réforme de l’agence.

« J’ai besoin de voir votre numéro de badge. Je ne sais pas qui vous êtes, vous pourriez être quelqu’un qui la kidnappe », a déclaré une personne filmant l’arrestation de la femme.

S’adressant aux journalistes lundi, Trump a réitéré que l’ICE procéderait à de telles arrestations dans les aéroports américains.

« C’est pourquoi les démocrates deviennent fous. … (Les agents de l’ICE) adorent ça parce qu’ils sont désormais capables d’arrêter les clandestins dès qu’ils entrent dans le pays », a-t-il affirmé.

Q : Verrons-nous l’ICE arrêter les migrants illégaux dans les aéroports ?

ATOUT : Ouais. C’est pourquoi les démocrates deviennent fous. ICE adore ça parce qu’il est désormais en mesure d’arrêter les clandestins dès leur arrivée dans le pays. C’est un territoire très fertile. pic.twitter.com/kkNmsSznPV -Aaron Rupar (@atrupar) 23 mars 2026

« Mais ce n’est pas pour ça qu’ils sont là. Ils sont vraiment là pour aider », a insisté Trump.

Les voyageurs documentant les agents ICE dans leurs aéroports ont suggéré le contraire, plusieurs sources indiquant que les agents font peu pour réduire les temps d’attente dans les files d’attente ou pour aider les GRT dans leurs tâches.

La journaliste Marisa Kabas a publié sur son compte Bluesky plusieurs images qui lui ont été envoyées par des voyageurs dans les aéroports d’Atlanta, Houston, La Nouvelle-Orléans, New York, Phoenix et Boston. D’après ce que ces personnes ont dit à Kabas, les agents « se promenaient simplement » dans les aéroports sans « véritable objectif ». D’autres ont rapporté avoir été vus en train de remettre des poubelles à des personnes aux points de contrôle de la TSA – une action inutile, car les voyageurs peuvent simplement récupérer les poubelles eux-mêmes.

« Je viens de croiser 3 policiers du DHS qui discutaient entre eux. Ne rien faire », a déclaré un voyageur à Kabas.

Certains législateurs républicains ont admis que la décision de déployer l’ICE dans les aéroports américains était politiquement motivée.

« Je suis heureux que le président ait mis l’ICE là-dedans pour une multitude de raisons. Cela rendra les démocrates fous », a déclaré le représentant James Comer (R-Kentucky).

Les législateurs démocrates, les syndicats de travailleurs et les organisations de défense des droits des immigrants ont dénoncé la décision de l’administration Trump d’envoyer des agents ICE dans les aéroports du pays.

« En envoyant ICE dans les aéroports, Trump prouve le problème en temps réel : ICE est devenu la force de police personnelle du président, sans foi ni loi, sous-formée, déployée pour servir son programme – pas la loi », a déclaré le gouverneur de Californie Gavin Newsom (D) sur X.

« Les agents de l’ICE n’ont rien à faire, ni la formation appropriée, pour fonctionner en tant qu’agents de la TSA. Il s’agit d’une tentative à peine voilée d’intimider les gens pendant le voyage », a déclaré la représentante Pramila Jayapal (Démocrate de Washington), ajoutant :

Nous avons été témoins du chaos et des ravages que l’ICE a provoqués dans nos communautés. Le peuple américain ne veut pas que le même chaos et la même cruauté soient injectés dans le transport aérien. Cela ne garantira la sécurité d’aucun d’entre nous.

Dans une déclaration commune de l’Association of Flight Attendants-CWA, de l’Association of Professional Flight Attendants, de la Fraternité internationale des Teamsters, section locale 135, et de l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale – des organisations qui représentent les agents de bord à travers le pays – les syndicats ont tourné en dérision la « menace d’invasion ICE dans les aéroports » de l’administration comme « une autre distraction des solutions qui protègent les Américains ».

« Les agents de bord ne permettront pas que la TSA et les agents de sécurité des transports (TSO) de première ligne qui assurent notre sécurité soient utilisés comme des pions dans ce jeu dangereux, et nous ne volerons pas non plus dans un système aérien qui ne donne pas la priorité à notre sûreté et à notre sécurité », ont déclaré les organisations, ajoutant que « l’introduction d’agents ICE dans les aéroports crée des missions contradictoires, car les tentatives d’interroger les passagers sur leur statut d’immigration peuvent les détourner d’assurer la sécurité de l’aéroport ».

Et dans une déclaration concernant la venue des agents de l’ICE à l’aéroport de Cleveland Hopkins, Lynn Tramonte, directrice exécutive de l’Ohio Immigrant Alliance, a déclaré que « l’ICE n’a rien à faire dans les aéroports, notant que les agents « recourent régulièrement au profilage racial et à une force excessive dans leurs tâches quotidiennes ».

« La TSA est censée examiner votre carte d’identité pour voir si vous pouvez voler ; elle n’a pas de rôle de contrôle de l’immigration et elle ne porte pas d’armes. Sur le terrain, l’ICE a appliqué son autorité de manière trop large et a commis de nombreuses erreurs, y compris des erreurs fatales », a ajouté Tramonte.