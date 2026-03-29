L’administrateur de Trump rejette la proposition de renvoi de Kilmar Abrego Garcia au Costa Rica

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L’administration Trump tente à nouveau d’envoyer Kilmar Abrego Garcia, injustement expulsé, vers le Libéria, pays d’Afrique de l’Ouest, et exhorte un juge fédéral à lever l’interdiction d’expulsion, selon des documents juridiques déposés ce week-end.

Abrego Garcia, du Maryland, a accepté d’être expulsé vers le Costa Rica, qui l’acceptera comme réfugié, et s’oppose à son renvoi vers un autre pays tiers. L’administration Trump ne peut pas le renvoyer vers son pays d’origine, le Salvador, après qu’il y ait été expulsé par erreur en 2025 et détenu dans une prison salvadorienne brutale.

Son expulsion erronée a braqué les projecteurs sur l’application agressive de l’administration Trump en matière d’immigration.

Le directeur par intérim de l’immigration et des douanes américaines, Todd Lyons, a déclaré vendredi dans une déclaration judiciaire qu’il ne tenait pas compte de la proposition d’Abrego Garcia d’accepter le renvoi vers le Costa Rica pour deux raisons.

Lyons a déclaré qu’Abrego Garcia n’avait pas désigné le Costa Rica comme pays tiers d’expulsion en 2019, lorsqu’il a obtenu une suspension d’expulsion vers le Salvador. Lyons fait valoir qu’Abrego Garcia a donc « perdu son droit de désigner un pays d’expulsion supplémentaire lorsqu’il n’a désigné aucun autre pays avant la fin de sa procédure d’expulsion ».

Lyons a déclaré que la deuxième raison est que l’administration Trump a déjà investi dans des « négociations politiques à enjeux élevés » avec le gouvernement du Libéria pour accepter Abrego Garcia et que si l’administration abandonnait « les accords négociés aux plus hauts niveaux du gouvernement, elle pourrait jeter le doute sur la fiabilité diplomatique des États-Unis non seulement à l’égard de la République du Libéria, mais aussi des autres nations avec lesquelles elle négocie sur ces questions et sur d’autres ».

Lyons a déclaré que pour ces raisons, la juge fédérale Paula Xinis du tribunal de district américain du district du Maryland devrait dissoudre son injonction qui empêche l’administration Trump de destituer Abrego Garcia.

Les expulsions vers des pays tiers étaient plutôt rares jusqu’à la deuxième administration Trump, qui compte davantage sur elles alors que le président vise à procéder à des expulsions massives.

La situation de Kilmar Abrego remonte à plusieurs années. En 2019, lorsqu’Abrego Garcia a obtenu le refus d’expulsion parce qu’un juge a estimé qu’il serait confronté à la violence des gangs s’il était renvoyé au Salvador, il avait conclu un accord avec l’ICE pour s’enregistrer chaque année.

En 2025, des agents de l’ICE ont arrêté Abrego Garcia alors qu’il allait chercher son fils à la garderie et il a été informé que son statut d’immigration avait changé. Il a été placé dans un vol d’expulsion avec des centaines d’autres hommes vers la méga-prison salvadorienne brutale connue sous le nom de CECOT.

Plus tard en 2025, les tribunaux ont ordonné le retour d’Abrego Garcia aux États-Unis.

L’administration Trump demande à Xinis de prendre sa décision d’ici le 17 avril. Xinis a été nommée par l’ancien président Barack Obama.