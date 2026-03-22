Le général déclare que les États-Unis créeraient un « camp » à Gitmo pour les Cubains fuyant le blocus de Trump

Alors que l’administration Trump sème le chaos avec un blocus écrasant du carburant contre Cuba, un général a déclaré au Congrès que l’armée « installerait un camp » à Guantánamo Bay pour détenir ceux qui tentent de fuir la crise humanitaire infligée par les États-Unis.

L’expression « crise humanitaire » a été utilisée par le sénateur Tom Cotton (R-Ark.) pour décrire la situation à Cuba lors d’une audition de la commission sénatoriale des services armés jeudi, alors qu’il interrogeait le général Francis Donovan du Corps des Marines des États-Unis, commandant du Commandement Sud des États-Unis (SOUTHCOM).

Donovan, un vétéran des Marines de 37 ans, a pris le commandement du SOUTHCOM en février après avoir été engagé par le président Donald Trump. Son prédécesseur, l’amiral Alvin Holsey, aurait brusquement démissionné en décembre après avoir fait part de ses inquiétudes concernant les attentats à la bombe de l’administration Trump contre des bateaux présumés trafiquants de drogue dans les Caraïbes, qui ont été largement décrits comme illégaux au regard du droit international.

Jeudi, Cotton a demandé à Donovan : « Sommes-nous préparés à toute sorte de crise humanitaire à Cuba – à l’éventuel flux de réfugiés, à d’autres troubles civils qui pourraient menacer nos intérêts, surtout si le régime décrépit et corrompu de Castro finit par tomber ou s’enfuit ?

« Sénateur, oui, nous le sommes », a répondu Donovan. « SOUTHCOM… Nous avons un ordre (exécutif) pour être prêts à soutenir (le Département de la Sécurité intérieure) (DHS) lors d’un événement de migration massive. Ils prendraient les devants, nous suivrions. »

Donovan a déclaré que cela inclurait l’utilisation de la base militaire américaine de Guantánamo Bay, « où nous établirions un camp pour gérer ces migrants ou tout débordement provenant de n’importe quelle situation à Cuba même ».

Alors que les États-Unis privent Cuba d’énergie et de nourriture, le néocon Cotton veut que le ministère de la Défense soit prêt à faire face à une « crise humanitaire », à un « flux de réfugiés » ou à un « désordre civil » à Cuba.

Southcom est « prêt à soutenir le DHS lors d’un événement de migration de masse », y compris un « camp pour s’occuper de ces migrants » à Gitmo, dit-il https://t.co/Cym8wlU2zl pic.twitter.com/2Nq9r6kQ5r – Erik Sperling (@ErikSperling) 19 mars 2026

L’année dernière, Trump a signé un décret au cours de son premier mois de mandat ordonnant au DHS et au Pentagone « d’étendre le centre d’opérations pour migrants de la base navale de Guantánamo Bay à pleine capacité », ce qui, selon l’administration, impliquait une augmentation de l’installation jusqu’à plus de 30 000 lits.

La base, qui abrite une prison tristement célèbre pour la torture extrajudiciaire des détenus pendant la guerre mondiale contre le terrorisme, a été désignée sur ordre de Trump pour détenir « les étrangers criminels hautement prioritaires illégalement présents aux États-Unis ».

Mais Donovan a suggéré qu’il pourrait désormais être utilisé pour retenir les Cubains fuyant le chaos et les privations suite aux propres actes de guerre économique de Trump.

La question de Cotton faisait suite à un avertissement le même jour du gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, concernant un « possible exode massif hors de Cuba », qui a connu une panne d’électricité à l’échelle de l’île plus tôt cette semaine à la suite du blocus de l’administration Trump sur l’entrée de carburant sur l’île, ce qu’un groupe de rapporteurs de l’ONU a déclaré en janvier était « une violation grave du droit international et une menace grave pour un ordre international démocratique et équitable ».

DeSantis, dont l’État abrite environ 1,6 million de Cubains-Américains, a déclaré : « (Nous) ne voulons pas voir une armada massive de personnes débarquer sur les rives des Keys de Floride. »

Il a déclaré qu’il pensait que l’administration Trump « préférerait voir les gens de Floride aider… avec un peu de chance, à former un nouveau gouvernement » à Cuba, faisant peut-être référence à l’espoir de longue date de certains exilés cubains de droite de prendre le contrôle de l’île.

Après plus de 60 ans d’embargo qui a étranglé le développement économique de Cuba, l’administration Trump a encore resserré l’étau en janvier, en signant un décret qui imposerait des tarifs douaniers sévères à tout pays fournissant du pétrole à Cuba.

En raison du blocus, a expliqué Juanita Goebertus, directrice pour les Amériques à Human Rights Watch, « les gens n’ont pas un accès fiable à l’eau potable, les hôpitaux ne peuvent pas fonctionner en toute sécurité, les produits de base deviennent de plus en plus difficiles à obtenir et les déchets s’entassent dans les rues ».

Trump a d’abord décrit son blocus comme faisant partie d’un effort visant à opérer un changement de régime contre la direction du Parti communiste cubain, mais cette semaine, il a fait la déclaration impérialiste selon laquelle il pourrait chercher à « prendre » purement et simplement l’île et qu’il pourrait « faire tout ce que je veux » avec la « nation affaiblie ».

Si vous pensez que seuls les communistes font pression pour mettre fin au blocus américain contre Cuba, alors 165 pays dans le monde sont communistes. pic.twitter.com/xdDA6eDx55 – Jostein Hauge (@haugejostein) 18 mars 2026

Erik Sperling, directeur exécutif de Just Foreign Policy, a souligné que l’éventuel « événement de migration de masse » décrit par Donovan ne survenait que « alors que les États-Unis privent Cuba d’énergie et de nourriture ».

« Trump et (le secrétaire d’État Marco) Rubio sont responsables de toute crise de réfugiés en provenance de Cuba, car les États-Unis nuisent intentionnellement aux civils avec un blocus pétrolier », a déclaré Just Foreign Policy dans un article sur les réseaux sociaux en réponse aux avertissements républicains concernant la migration massive de Cuba. « Les sanctions et l’ingérence américaines en Amérique latine ont toujours été l’une des principales causes des flux migratoires. »

Le journaliste spécialiste de l’immigration Arturo Dominguez a expliqué que « ce que (Donovan) a essentiellement dit, c’est : « Nous sommes prêts à accueillir le flux de réfugiés en les plaçant dans des camps ».

Le blocus de Cuba imposé par Trump est impopulaire auprès du public américain, selon un sondage YouGov publié plus tôt cette semaine. Seulement 28 % des citoyens américains adultes ont déclaré qu’ils approuvaient le blocage des expéditions de pétrole vers le pays par les États-Unis, tandis que 46 % se sont déclarés opposés. La même enquête révèle que seulement 13 % souhaitent que les États-Unis utilisent la force militaire pour attaquer Cuba, tandis que 61 % s’y opposeraient.

Just Foreign Policy a déclaré : « Le peuple américain ne veut pas que son gouvernement affame les Cubains et provoque une « migration massive ».