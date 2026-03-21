Sanders rejoint le rassemblement du Minnesota alors que les manifestations « No Kings » se multiplient dans tout le pays

Le sénateur américain Bernie Sanders a annoncé samedi qu’il allait être la tête d’affiche de deux rassemblements majeurs le week-end prochain « dans le cadre d’un mouvement national croissant contestant l’oligarchie et les inégalités économiques », y compris le rassemblement phare « No Kings » au Capitole de l’État du Minnesota.

Le Vermont Independent prévoit de se joindre à d’autres élus progressistes, dirigeants syndicaux et organisateurs à Minneapolis dans l’après-midi du samedi 28 mars, alors que les Américains organisent plus de 3 000 événements No Kings à travers les États-Unis.

Le programme autoritaire du président Donald Trump avait déjà déclenché plus de 2 100 manifestations contre les rois en juin dernier, suivies de plus de 2 700 en octobre. Les organisateurs ont annoncé la troisième série de manifestations en janvier, alors que l’administration inondait les villes jumelles d’agents de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) qui ont coûté la vie à deux citoyens américains et violé les droits de nombreux autres habitants du Minnesota.

C’est officiel : 3 000 manifestations sont désormais prévues pour le No Kings Day. Cela signifie qu’il y aura plus de manifestations le 28 mars que n’importe quel jour précédent dans l’histoire américaine. Rejoignez-nous : www.nokings.org?SQF_SOURCE=i… #NoKings — Indivisible ❌👑 (@indivisible.org) 2026-03-18T16:57:40.207Z

« La prochaine manifestation No Kings marquera le plus grand exercice collectif de liberté d’expression de l’histoire américaine – un indicateur indéniable que les Américains de tous horizons soutiennent la démocratie et la Constitution », a déclaré Sarah Kate Ellis, présidente-directrice générale de GLAAD, dont le groupe de défense des droits LGBTQ+ fait partie de la coalition derrière les manifestations, dans un communiqué plus tôt cette semaine.

« Les attaques de l’administration contre les personnes LGBTQ, en particulier contre les Américains transgenres, allant des soins de santé au service militaire en passant par l’accès à des pièces d’identité exactes, constituent une menace pour la liberté de chacun et sont en décalage avec ce qui intéresse des millions d’Américains », a-t-elle déclaré. « Le pouvoir de nos voix pour s’opposer à l’autoritarisme et aux récents excès grossiers du gouvernement ne peut jamais être surestimé. L’Amérique est pour nous tous, pas pour certains d’entre nous. »

La coalition No Kings comprend également l’ACLU, l’American Federation of Teachers, Common Defense, Human Rights Campaign, Indivisible, League of Conservation Voters, National Education Association (NEA), National Nurses United, Public Citizen, Service Employees International Union, United We Dream, 50501, et plus encore.

« Partout au pays, les éducateurs et les parents s’opposent aux excès excessifs de Donald Trump », a déclaré la présidente de la NEA, Becky Pringle. « Son administration a attaqué nos étudiants, sapé les écoles publiques et utilisé des tactiques comme le déploiement de l’ICE pour intimider et traumatiser nos communautés. »

« Dans les communautés rurales, suburbaines et urbaines, des gens de toutes races et de tous horizons se réunissent pour dire : « Assez ! » », a ajouté Pringle. « Avec plus de 3 000 événements déjà planifiés et de nouveaux bénévoles inscrits chaque jour, ce mouvement non-violent en pleine croissance continuera à protéger nos étudiants, nos communautés et notre démocratie de l’autoritarisme et des abus de pouvoir de Trump. »

L’autoritarisme de Trump.

Guerre en Iran.

Un système de campagne corrompu appartenant à des milliardaires.

Attaques contre le droit de vote.

Et une révolution de l’IA sans garde-fou.

Nous vivons une époque dangereuse.

Voici comment nous procédons. pic.twitter.com/mK7n7QRbHN -Bernie Sanders (@BernieSanders) 20 mars 2026

Après l’événement du Minnesota, Sanders prévoit de se rendre à New York pour être la tête d’affiche d’un rassemblement « Taxer les riches » au Lehman College dans le Bronx.

Au cours de la première année de retour de Trump à la Maison Blanche, Sanders a dirigé des événements dans tout le pays, y compris à New York, dans le cadre de sa tournée Fighting Oligarchy. Plus récemment, le double candidat démocrate à la primaire présidentielle s’est rendu en Californie pour rencontrer des dirigeants de l’intelligence artificielle et soutenir une taxe milliardaire à laquelle s’opposent les ultrariches et le gouverneur Gavin Newsom, un démocrate qui devrait se présenter à la présidence en 2028.

Dimanche après-midi, dans le Bronx, Sanders compte appeler la gouverneure de New York, Kathy Hochul, autre étoile montante du Parti démocrate, à imposer des impôts plus élevés aux Américains les plus riches. Le rassemblement est prévu juste avant la date limite du budget de l’État du 1er avril.

« De l’autoritarisme de Trump à la guerre en Iran, en passant par un système de campagne corrompu appartenant à des milliardaires, des attaques contre le droit de vote et une révolution de l’IA sans garde-fous, nous vivons une époque dangereuse », a déclaré Sanders dans un communiqué samedi. « Du Minnesota à New York, les travailleurs se lèvent pour exiger un gouvernement qui nous représente tous – pas seulement les 1 %. »