Les États-Unis ont perdu 92 000 emplois en février, avec une croissance en baisse de 85 % par rapport à l’année dernière

Un nouveau rapport mensuel sur l’emploi du Bureau of Labor Statistics (BLS) souligne des signes inquiétants pour la soi-disant « économie Trump ».

Selon le rapport sur l’emploi de février de l’agence, publié à la fin de la semaine dernière, le nombre total d’emplois aux États-Unis a chuté de 92 000 pour le mois. Le rapport du BLS comprenait également des mises à jour pour les deux mois précédents, montrant des révisions à la baisse de 65 000 emplois pour décembre et de 4 000 pour janvier.

Si l’on considère la première année complète du mandat du président Donald Trump – de février 2025 au mois dernier – les États-Unis ont vu 156 000 nouveaux emplois nets créés au cours de cette période. Bien qu’il s’agisse d’un chiffre net positif, il s’agit d’un ralentissement de 85 % des nouveaux emplois créés par rapport à l’année précédant le retour de Trump à la Maison Blanche.

Ce qui est peut-être plus révélateur, c’est que depuis avril 2025, l’économie américaine a enregistré une perte nette d’emplois. Ce mois-là marque notamment le début des tarifs douaniers mondiaux massifs imposés par Trump.

Les démocrates ont directement imputé la responsabilité des mauvais chiffres de l’emploi à l’administration Trump.

Le rapport sur l’emploi de février « souligne l’effondrement total du programme de Trump et des Républicains », a déclaré la sénatrice Kirsten Gillibrand (Démocrate de New York) dans un communiqué. « L’échec de leurs politiques a entraîné des pertes d’emplois, une hausse des prix et un affaiblissement de l’économie. »

Il existe également d’autres signes indiquant que « l’économie Trump » est en train de faiblir.

L’inflation continue de faire augmenter les prix des biens de consommation, un rapport publié plus tôt cette année montrant que les prix ont augmenté de 2,7 pour cent pour l’ensemble de 2025. Ce même rapport révèle que les Américains paient 2,4 pour cent de plus pour les produits d’épicerie, avec d’énormes augmentations pour certains produits de base, comme le café et la viande.

En effet, depuis le début du deuxième mandat de Trump, les Américains ont payé en moyenne environ 700 dollars de plus par mois pour acheter des articles considérés comme des produits de première nécessité.

Les prix du gaz augmentent également, conséquence directe de la guerre américano-israélienne contre l’Iran. La semaine précédant le début de la guerre, les prix du gaz aux États-Unis étaient en moyenne d’environ 2,937 dollars le gallon. Lundi matin, selon les statistiques compilées par AAA, les prix de l’essence se situent désormais autour de 3,478 dollars le gallon, soit une augmentation de 18 pour cent.

Dans une récente interview, Trump s’est montré nonchalant à l’idée d’une hausse des prix du gaz, malgré ses promesses lors de sa campagne présidentielle de 2024 selon lesquelles les prix diminueraient considérablement au cours de son mandat.

« Cela ne m’inquiète pas… s’ils augmentent, ils augmentent », a déclaré Trump, affirmant que la guerre en Iran est « bien plus importante que la hausse un peu des prix de l’essence ».

Trump a réitéré ce sentiment dans un article de Truth Social ce week-end.

« Les prix du pétrole à court terme, qui chuteront rapidement une fois la destruction de la menace nucléaire iranienne terminée, sont un très petit prix à payer pour les États-Unis et le monde, pour la sécurité et la paix », a-t-il écrit. « SEULS LES FOU PENSERONT DIFFÉREMMENT ! »

L’approbation du public pour la guerre américano-israélienne contre l’Iran est faible, car l’administration propose des explications changeantes sur les raisons pour lesquelles la guerre est menée. Selon un récent CNN/SSRS, 59 pour cent des Américains sont opposés à la guerre. Cinquante-neuf pour cent ont également déclaré qu’ils ne « faisaient pas confiance à Donald Trump pour prendre les bonnes décisions concernant le recours à la force américaine en Iran ».

À mesure que la guerre se prolonge – et que les États-Unis et Israël ciblent de plus en plus les sites de production pétrolière en Iran – il est probable que les prix du gaz continueront d’augmenter.