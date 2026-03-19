ICE expulse des parents sans les laisser amener ou trouver des soins pour leurs enfants

La directive de l’administration Trump aux agents fédéraux de l’immigration concernant la détention et l’expulsion des parents d’enfants mineurs est claire : les agents américains de l’immigration et des douanes doivent tenir compte des « efforts des parents pour prendre des dispositions alternatives en matière de garde pour leur(s) enfant(s) mineur(s) avant la détention ».

Mais un rapport publié mercredi par la Commission des femmes pour les réfugiés (WRC) et Médecins pour les droits de l’homme (PHR) révèle que de nombreux parents, dont des dizaines que les groupes ont interrogés dans les centres d’accueil pour déportés au Honduras, ont été contraints de rapidement laisser leurs enfants aux « soins informels » d’amis, de proches ou même de baby-sitters – dont beaucoup sont également vulnérables à l’expulsion sous l’administration Trump – les laissant dans des situations précaires tout en traumatisant les parents et les enfants.

Selon les parents récemment expulsés interrogés par les chercheurs du groupe – dont beaucoup ont signalé des symptômes associés à un traumatisme psychologique, tels qu’une incapacité à manger ou à dormir, des douleurs physiques et une « détresse émotionnelle aiguë » avec « des pleurs incontrôlables et une panique visible » – les agents de l’ICE n’ont souvent pas suivi les propres directives de l’agence pour demander à toute personne arrêtée si elle a des enfants et pour donner aux parents la possibilité d’emmener leurs enfants avec eux.

« Ils ne m’ont rien demandé », a déclaré une jeune mère de 22 ans, mère d’un enfant de deux ans. « Ils ne m’ont pas parlé, seulement pour me crier dessus, pour m’humilier. Ils n’ont jamais dit : ‘Tu as une fille, tu peux l’amener’, parce que j’aurais amené (ma fille), elle est très attachée à moi. »

Certains parents ont déclaré aux chercheurs qu’ils avaient été ignorés lorsqu’ils avaient annoncé aux agents chargés de l’arrestation qu’ils avaient des enfants. Une mère avait trois de ses enfants avec elle lorsqu’elle a été détenue devant un hôpital où elle s’était rendue à un rendez-vous médical, et ses trois autres enfants étaient à la maison. Elle a été « licenciée » lorsqu’elle a parlé aux policiers de ses autres enfants, et la famille a été séparée.

Des parents ont raconté aux chercheurs avoir été contraints de laisser brusquement leurs enfants dans des situations précaires, voire complètement seuls.

Un père qui a été arrêté après avoir laissé sa fille de trois ans avec une baby-sitter a déclaré qu’il avait supplié les agents fédéraux de lui permettre d’entrer et de dire à la gardienne ce qui se passait ; sa femme avait déjà été arrêtée.

« Ils n’arrêtaient pas de me crier de me mettre à terre », a-t-il déclaré aux chercheurs. « J’ai essayé de m’enfuir mais ils m’ont jeté à terre et ne m’ont pas laissé dire quoi que ce soit. Ils m’ont vraiment battu. »

La baby-sitter est restée avec l’enfant pendant 11 jours lorsque le père n’est pas rentré à la maison.

Une mère dont le mari avait déjà été expulsé a été contrainte de laisser ses quatre enfants entièrement seuls jusqu’à ce que leur grand-mère puisse les rejoindre depuis l’extérieur de l’État.

Michele Heisler, médecin avec PHR, a déclaré Le gardien Jeudi, le refus de l’ICE de suivre ses propres directives sur la détention des parents « va créer un fardeau très élevé de détresse mentale ».

« Pour un tout-petit, il éprouve un sentiment d’abandon qui est en quelque sorte imprimé », a-t-elle déclaré. « Il est difficile pour nous tous de comprendre pourquoi ce niveau gratuit de cruauté se produit. »

Le DHS a affirmé à plusieurs reprises qu’il ne séparait pas les enfants de leurs parents, malgré de nombreux rapports démontrant le contraire.

L’année dernière, l’administration Trump a affaibli la protection des familles dans sa « Directive sur les parents détenus », éliminant une directive stipulant que les agents de l’ICE doivent prendre en considération le fait qu’un individu soit ou non un parent ou un tuteur légal lorsqu’il décide de le détenir ou de l’expulser.

Mais les agents sont toujours tenus de permettre aux parents d’amener leurs enfants s’ils sont expulsés, et de décider de ce qui arrive à leurs enfants lorsqu’ils sont détenus ou expulsés du pays.

WRC et PHR ont appelé le Congrès à codifier la protection des intérêts parentaux, y compris le droit au regroupement avec leurs enfants avant et après l’expulsion. Ils ont également exhorté le Congrès à exiger que l’ICE se coordonne avec les agences nationales de protection de l’enfance pour faciliter la réunification et à exiger que le Département de la sécurité intérieure (DHS) nomme un coordinateur national pour la protection de l’enfance.

Les projets de loi de crédits du DHS doivent empêcher « l’ICE, le CBP et d’autres agences d’immigration d’utiliser les fonds affectés à des fins d’application qui violent les lois ou la politique du DHS relative à la séparation familiale, en particulier la directive sur les parents détenus. »

Les démocrates au Sénat se sont engagés à bloquer le financement de l’ICE et d’autres agences du DHS jusqu’à ce que l’administration Trump accepte des réformes de l’application des lois en matière d’immigration, les exigences concernant principalement les agents fédéraux portant des masques lors des opérations d’application et pénétrant dans les propriétés privées sans mandat judiciaire.

Le rapport publié mercredi prévient que « la portée et l’ampleur de ces types de séparations familiales vont probablement s’aggraver » à mesure que les impacts du One Big Beautiful Bill Act – la loi qui prévoyait 170 milliards de dollars pour le contrôle de l’immigration – se « pleinement réalisés » dans les mois à venir.

WRC et PHR ont déclaré qu’ils « visent à prévenir de nouvelles séparations familiales et à réunifier les familles séparées en documentant les violations systémiques des politiques d’unité familiale existantes, en identifiant des réformes pour protéger les enfants et les parents et en travaillant avec les pays d’accueil comme le Honduras pour établir des systèmes garantissant une réunification rapide des familles séparées ».