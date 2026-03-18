Un vétéran de la guerre d’Afghanistan décède en détention par l’ICE un jour après son arrestation

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Le 13 mars, plusieurs agents de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) dans des véhicules banalisés ont encerclé Mohommad Nazeer Paktyawal devant son domicile au Texas alors qu’il s’apprêtait à conduire ses enfants à l’école. L’homme de 41 ans, père de six enfants, qui avait servi aux côtés du 3e bataillon des forces spéciales de l’armée américaine en Afghanistan, est décédé le lendemain alors qu’il était détenu par l’ICE, laissant sa famille sous le choc et les vétérans américains des guerres précédentes au Moyen-Orient indignés.

Selon un communiqué publié par l’ICE, Paktyawal a été transporté à l’hôpital le 13 mars après s’être plaint d’essoufflement et de douleurs thoraciques. L’épouse de Paktyawal affirme avoir déclaré aux policiers lors de son arrestation qu’il utilisait un inhalateur de secours pour traiter l’asthme, mais sa mort le lendemain fait toujours l’objet d’une enquête. Shawn VanDiver, vétéran de la Marine et président fondateur de #AfghanEvac, un groupe qui défend les réfugiés de la guerre américaine en Afghanistan, a déclaré que Paktyawal était en bonne santé avant que des agents de l’ICE ne l’arrêtent devant ses enfants un jour d’école.

« Mais un fait est clair : il n’est pas normal qu’un homme de 41 ans en bonne santé meure dans la journée qui suit son placement en garde à vue », a déclaré VanDiver dans un courriel adressé aux journalistes lundi. « M. Paktyawal a survécu à notre guerre en Afghanistan et a suffisamment fait confiance aux États-Unis pour reconstruire sa vie ici. »

Selon #AfghanEvac, Paktyawal a rejoint les forces spéciales afghanes en 2005 et a combattu aux côtés des forces spéciales de l’armée américaine pendant des années dans la province de Paktika, l’une des régions les plus dangereuses d’Afghanistan, pendant l’occupation américaine. Lorsque le président Joe Biden a ordonné un retrait chaotique des forces américaines en août 2021, les États-Unis ont évacué Paktyawal et sa famille ainsi que plus de 124 000 Afghans qui ont aidé les États-Unis et ont fait face aux représailles des talibans, les militants qui ont combattu les États-Unis pendant des années avant de prendre le contrôle du pays.

« Sa famille mérite des réponses », a déclaré VanDiver. « Le public américain mérite des réponses. Les militaires américains qui ont combattu aux côtés de leurs partenaires afghans méritent des réponses. »

Au moins 41 personnes sont mortes en détention par l’ICE depuis que le président Donald Trump est revenu au pouvoir et a lancé une répression brutale contre les réfugiés et les immigrants, et au moins 12 sont mortes en détention par l’ICE rien qu’en 2026. En comparaison, environ 26 personnes sont mortes sous la garde de l’ICE au cours des quatre années de l’administration Biden, qui s’est efforcée de réduire la population du système de détention de l’ICE pendant la pandémie de COVID-19.

En revanche, le nombre de personnes emprisonnées par l’ICE en attendant de voir un juge de l’immigration est passé de moins de 40 000 chaque jour à environ 70 000 sous la politique de Trump. Les groupes de défense des droits civiques, les législateurs et les familles signalent des négligences médicales, des aliments non comestibles et d’autres abus dans les immenses prisons d’immigration et les camps de prisonniers – et l’administration Trump s’empresse d’en construire davantage.

L’épouse de Paktyawal a déclaré à #AfghanEvac que les agents fédéraux avaient refusé ses tentatives de lui transmettre un inhalateur de secours sur lequel Paktyawal comptait pour respirer en cas d’urgence.

Dans un langage passe-partout joint aux communiqués de presse, l’ICE et son agence mère, le Department of Homeland Security (DHS), affirment que les immigrants détenus ne se voient pas refuser des soins médicaux. Cependant, l’épouse de Paktyawal a déclaré plus tard à #AfghanEvac que les agents fédéraux avaient refusé ses tentatives de lui transmettre un inhalateur de secours sur lequel Paktyawal comptait pour respirer en cas d’urgence.

« Sa femme dit qu’elle a dit aux policiers lors de son arrestation qu’il en avait besoin », a déclaré VanDiver sur les réseaux sociaux le 17 mars. « Elle dit qu’elle a essayé de leur donner l’inhalateur. Elle dit qu’ils ont refusé. »

#RUPTURE

Nouveaux développements concernant la mort de Mohommad Nazeer Paktyawal.

Un allié afghan de 41 ans est décédé moins de 24 heures après avoir été placé en détention par l’ICE.

Nous savons maintenant qu’il utilisait un inhalateur pour des problèmes respiratoires.

Un autre #AfghanEvac 🧵 pic.twitter.com/kY4CHMMS9R – Shawn VanDiver (@shawnjvandiver) 17 mars 2026

Depuis octobre, l’ICE a retardé pendant des mois les paiements aux prestataires médicaux tiers tels que les médecins et les dentistes au sein de son système de prisons pour immigrants, malgré un financement important de Trump et du Congrès. De nombreux immigrants souffrant de problèmes de santé graves ont intenté des poursuites, alléguant qu’on leur avait refusé les soins dont ils avaient besoin pendant leur détention par l’ICE.

Sur cette photo fournie par des membres de sa famille en deuil, Mohommad Nazeer Paktyawal est assis dans ses bras, tenant deux de ses six enfants. #AfghanEvac

« Le fait que (Paktyawal) ait survécu aux talibans mais n’a pas pu survivre à l’ICE dresse un tableau sombre de l’efficacité morbide de la violence institutionnelle », a écrit Austin Kocher, professeur adjoint et chercheur en données sur l’immigration à l’Université de Syracuse, dans un article de blog du 15 mars.

Selon #AfghanEvac et des membres de sa famille, Paktyawal a été arrêté le 13 mars à 7 heures du matin et a ensuite appelé sa famille et a déclaré ne pas se sentir bien. Dans un communiqué, le DHS a également déclaré que Paktyawal s’était plaint d’essoufflement lors du processus d’admission dans un bureau extérieur de l’ICE à Dallas. ICE a emmené Paktyawal à l’hôpital à 23h45 et sa famille a appris qu’il était toujours en vie à 8h00 le lendemain. Quatre heures plus tard, la famille a appris que Paktyawal – un fils, un mari, un frère et un père – était décédé.

Dans un communiqué, la famille de Paktyawal a déclaré que ses enfants l’avaient vu se faire encercler par des agents fédéraux et l’emmener, un moment qui « restera gravé dans leur mémoire pour toujours ».

« Nous n’arrivons toujours pas à comprendre comment cela s’est produit… Il n’avait que 41 ans et c’était un homme fort et en bonne santé. Ses enfants n’arrêtent pas de demander quand leur père reviendra à la maison. »

« Nous ne comprenons toujours pas comment cela s’est produit », a déclaré la famille le 15 mars. « Il n’avait que 41 ans et c’était un homme fort et en bonne santé. Ses enfants n’arrêtent pas de demander quand leur père reviendra à la maison ».

Le DHS a déclaré que Paktyawal est entré aux États-Unis dans le cadre de l’opération Allies Refuge de l’administration Biden, un effort précipité pour réinstaller les alliés de guerre afghans aux États-Unis qui est devenu la plus grande opération d’évacuation de non-combattants de l’histoire militaire américaine. L’opération a souffert dès le début de problèmes logistiques et a essuyé les critiques des Républicains qui ont exigé que les réfugiés soient rigoureusement contrôlés pour détecter les risques potentiels de sécurité, compliquant encore davantage le processus de réinstallation de dizaines de milliers de personnes.

Des œuvres caritatives catholiques ont parrainé la demande d’asile de Paktyawal, qui était en attente au moment de son décès. Paktyawal détenait également un permis de travail et un numéro de sécurité sociale, selon #AfghanEvac, mais il a été arrêté sous la pression de Trump en faveur d’expulsions massives. L’administration Trump est connue pour imputer ses propres échecs aux politiques de l’ère Biden. Sur les réseaux sociaux, le DHS a affirmé que Paktyawal « n’a fourni AUCUN DOSSIER de service militaire » et a déclaré que « ses antécédents criminels incluent des arrestations pour utilisation frauduleuse de bons d’alimentation et vol ». VanDiver a déclaré que les deux affirmations étaient douteuses.

Mohommad Nazeer Paktyawal a rejoint les forces spéciales afghanes en 2005 et a combattu aux côtés des forces spéciales de l’armée américaine dans l’une des régions les plus dangereuses d’Afghanistan. #AfghanEvac

Aux États-Unis, les accusés sont considérés comme innocents jusqu’à preuve du contraire, et la déclaration de l’ICE ne fournit aucune indication que les arrestations de Paktyawal aient abouti à des condamnations pénales. Faisant écho à des déclarations antérieures sur des personnes décédées en détention, l’ICE semble décrire Paktyawal comme un « étranger criminel », sur la base d’accusations qui ont probablement été abandonnées.

VanDiver a déclaré que l’affirmation de l’ICE selon laquelle Paktyawal n’avait fourni aucune trace de son service militaire en Afghanistan était également douteuse. Le DHS ne conserve pas les dossiers pertinents, l’ICE aurait donc dû vérifier auprès d’autres départements pour confirmer le service de Paktyawal.

« La documentation des partenaires afghans relève généralement du ministère de la Défense, du département d’État et des processus de visa d’immigrant spécial et de chef de mission », a déclaré VanDiver. « Les affirmations selon lesquelles il n’y a « aucune trace » reflètent souvent un échec dans la vérification de ces systèmes inter-agences. »

Un tel échec s’est produit dans le cas de Sayed Naser Noori, un allié afghan qui a travaillé comme interprète pour les troupes américaines pendant la guerre, mais qui a été arrêté par l’ICE en Californie lors d’un contrôle de routine et emprisonné pendant des mois avant qu’un juge n’ordonne sa libération. VanDiver a déclaré qu’à l’époque, le DHS avait déclaré publiquement qu’il n’y avait aucune trace du service de Noori dans l’armée américaine, mais cette affirmation s’est ensuite révélée incorrecte après que les bons documents ont été identifiés.

Au lieu de rejeter la faute sur l’administration Biden et Paktyawal lui-même, VanDiver a déclaré que le gouvernement devrait expliquer comment « un père de six enfants de 41 ans est décédé moins de 24 heures après avoir été placé en détention par l’ICE ».

« À l’heure actuelle, le gouvernement semble concentré sur le discrédit d’un homme qui ne peut pas se défendre alors que la question centrale reste sans réponse », a déclaré VanDiver.