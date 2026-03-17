Les documents montrent que les agents de l’ICE ont été formés au droit et à la désescalade. Ils l’ont ignoré.

Les incidents de recours à la force signalés à l’ICE ont augmenté au cours des deux premiers mois de la deuxième administration Trump, malgré la formation des agents sur le respect des droits constitutionnels des individus, selon des documents récemment obtenus.

American Oversight, un groupe de surveillance gouvernemental à but non lucratif, a déposé une demande en vertu de la Freedom of Information Act (FOIA) l’année dernière, sollicitant des informations sur le projet de l’administration Trump d’intensifier la répression des immigrants.

Après avoir poursuivi l’administration en justice pour ne pas avoir divulgué les documents, American Oversight a obtenu des documents qui ont été publiés dans un rapport sur le site Internet du groupe en début de semaine. Les documents contredisent plusieurs points de discussion de l’administration Trump qui cherchaient à minimiser les violences commises par les agents de l’ICE au cours de l’année écoulée.

Les documents montrent que les hauts responsables de l’ICE étaient conscients d’une augmentation des signalements de violence excessive de la part d’agents dès le mois de mars. Les supports de formation indiquent également que les agents ont également été formés au respect des droits constitutionnels de ceux qui ont observé et documenté leurs activités, et que les « citoyens et non-citoyens » ne pouvaient pas être « arrêtés ou détenus par les forces de l’ordre sans motif et/ou mandat », y compris dans leur propre domicile.

« Les agents ont été informés qu’ils doivent obtenir un mandat avant de fouiller un individu ou de procéder à une arrestation, et qu’ils sont tenus de s’identifier en tant qu’agents de l’immigration « dès que cela est possible et sûr de le faire » lors d’une arrestation », note également le rapport de l’American Oversight.

Les agents de l’ICE et d’autres agents d’immigration du Département de la sécurité intérieure (DHS) n’ont pas respecté ces droits à plusieurs reprises, pénétrant de force dans les maisons sans les documents appropriés.

Le matériel de formation informait également les agents de l’ICE qu’ils pouvaient utiliser la force « nécessaire et raisonnable » pour réprimer les « manifestants perturbateurs » – mais il indiquait également que les agents avaient le devoir de tenter de désamorcer la situation et d’émettre des avertissements d’arrestation avant de le faire.

De nombreuses vidéos de manifestations contre l’ICE et d’autres agences d’immigration montrent que les agents ont ignoré cette instruction, notamment lors de la mort par balle d’Alex Pretti.

Les documents obtenus par American Oversight informaient également explicitement les agents qu’ils ne pouvaient pas entrer dans les maisons des gens – y compris les immigrants sans papiers – sans mandat judiciaire, et précisaient que les mandats administratifs n’autorisaient pas les agents à pénétrer dans les maisons ou les entreprises.

Les documents obtenus indiquent qu’au cours des deux premiers mois de 2025, il y a eu une augmentation de 353 pour cent des signalements de recours excessif à la force par les agents de l’ICE. Lors de ces incidents, les agents ont brisé les vitres des voitures, déployé des agents chimiques, utilisé une force physique extrême pour arrêter des personnes et tué au moins une personne.

Malgré le recours accru à la force par l’ICE, l’agence a eu tendance à ignorer ses propres défauts, se concentrant plutôt sur la poursuite en justice de ceux qui auraient commis des violences contre ses agents.

« Des courriels montrent que 67 incidents de recours à la force par des agents de l’ICE ont été signalés entre le 19 janvier et le 20 mars 2025. Au cours de la même période, 28 agressions contre des agents de l’ICE ont été signalées », note le rapport de l’American Oversight, ajoutant qu’en réponse à ce plus petit nombre, « le chef de l’unité d’analyse du recours à la force du bureau des armes à feu et des programmes tactiques de l’ICE… a suggéré des moyens d’augmenter les poursuites (contre les résidents) dans ces cas ».

« Les responsables n’ont pas fait de commentaires similaires sur le recours à la force par les agents de l’ICE, même si le nombre d’incidents de ce type a été signalé plus de deux fois », indique le rapport.

Malgré la formation dispensée aux agents, les agents d’immigration semblent ouvertement négliger leur formation, avec peu ou pas de répercussions pour les agents qui ont enfreint ces règles.

Par exemple, Aliya Rahman, une résidente handicapée de Minneapolis qui n’interférait pas avec les activités de l’ICE, a quand même été extraite de sa voiture et détenue par des agents alors qu’elle se rendait à un rendez-vous médical. Les agents avaient exigé que Rahman déplace son véhicule, même si elle n’avait nulle part où aller à ce moment-là. Après l’avoir traînée hors du véhicule, ils l’ont emmenée dans un centre de détention, lui refusant ainsi des soins médicaux. En conséquence, Rahman a fini par perdre connaissance pendant sa détention.

« Je suis handicapé et j’essaie d’aller chez le médecin là-haut, c’est pour ça que je n’ai pas bougé », a déclaré plus tard Rahman dans une interview.

Mais selon les documents de formation, il est demandé aux agents de l’ICE de recourir à la force lors des arrêts de véhicules uniquement « lorsque la cause probable peut être clairement établie et qu’il existe un élément de danger ou de menace ». La force devrait être « minimale » et le manuel indique explicitement que les agents ne bénéficient pas d’une « immunité qualifiée » pour cibler des personnes sans « menace immédiate », indiquent les documents.

Dans une section intitulée « Médias négatifs et couverture des médias sociaux », les supports de formation de l’ICE reconnaissent que la prédominance des smartphones et des médias sociaux signifie que leur travail sera désormais documenté plus largement. Les documents notent également que de telles actions – « surveillance des policiers » – sont « protégées par le premier amendement ».

« Soyez attentif à vos paroles et à vos actes lorsque vous exercez vos fonctions en public, car il est probable que des passants soient en possession d’appareils d’enregistrement et aient généralement le droit de vous enregistrer », indiquent les documents.

Pourtant, il existe plusieurs exemples d’agents de l’ICE et d’autres agents du DHS qui exercent des représailles contre des personnes qui osent les enregistrer, notamment en disant à tort à ceux qui enregistrent leurs actions qu’il est illégal de suivre et de documenter leurs activités au travail.

Malgré des cas documentés d’agents de l’ICE enfreignant la loi et ignorant le matériel de formation, les responsables de l’administration Trump ont défendu leurs actions comme étant légales.

« Nos agents ICE respectent la loi et mènent leurs opérations conformément à leur formation », a déclaré la secrétaire du DHS, Kristi Noem, en janvier.

Chioma Chukwu, directrice exécutive d’American Oversight, a déclaré que les documents reçus par le groupe suite à sa demande FOIA contredisaient les affirmations de Noem, montrant une « image profondément troublante des méthodes violentes utilisées par l’ICE ».

Les résidents ont été soumis à des violences inutiles de la part d’agents, ce qui a entraîné l’hospitalisation de personnes, l’enlèvement de passants lors d’opérations et même la mort d’un citoyen américain, a déclaré Chukwu. Politiqueajoutant : « Ces dossiers démontrent un décalage flagrant entre les normes constitutionnelles sur lesquelles l’ICE prétend former ses agents et les pratiques d’application abusives et meurtrières que nous voyons détaillées dans ces rapports d’incidents et dans les rues des villes américaines dans des endroits comme Minneapolis. »