Des gardes volent et détruisent des lettres d’enfants dans une prison pour immigrants du Texas

Les gardiens d’un centre de détention pour migrants du sud du Texas auraient fait des descentes dans les cellules des familles pour confisquer et détruire les lettres et les dessins des enfants illustrant les conditions inhumaines de leur emprisonnement.

Les gardes du centre de détention de Dilley semblent exercer des représailles contre les familles incarcérées après ProPublica ont rendu compte de leurs conditions de vie.

Univision la correspondante Lidia Terrazas a partagé une vidéo d’une mère expliquant ce que les gardes avaient fait aux objets appartenant à son enfant ayant une déficience intellectuelle.

« Cariexis Quintero, 15 ans, qui a la capacité intellectuelle d’une enfant de 7 ans, a décrit comment les gardes du centre de détention de Dilley ont fait irruption dans sa chambre à la recherche de dessins et de lettres, ils ont détruit ce qu’ils ont trouvé », a déclaré Terrazas dans son message.

« Ce n’est qu’une des nombreuses plaintes similaires que j’ai reçues », a ajouté Terrazas.

Migrants initiés Le rédacteur en chef Pablo Manríquez a également reçu des informations selon lesquelles des gardes auraient confisqué des lettres d’enfants.

« Le personnel du camp de concentration ICE de Dilley, au Texas, a commencé à faire des descentes dans les dortoirs des enfants et de leurs parents pour confisquer et détruire les lettres des enfants », a écrit Manríquez, ajoutant que cette action était une réponse à des représailles. ProPublica rapport.

MISE À JOUR : Le personnel du camp de concentration ICE de Dilley, au Texas, a commencé à perquisitionner les dortoirs des enfants et de leurs parents pour confisquer et détruire les lettres des enfants. Ceci est en réponse au rapport de l’as de @micarosenberg et al pour ProPublica : https://t.co/ZZ6CpUNs2C https://t.co/YchH7fKfBT – Pablo Manríquez (@PabloReports) 17 février 2026

Selon ProPublicades centaines d’enfants sont détenus dans cet établissement depuis plus d’un mois, malgré un précédent juridique qui limite généralement cette détention à environ 20 jours. Certains enfants sont hébergés à l’établissement de Dilley depuis plusieurs mois.

«Je suis resté 50 jours au centre de traitement de l’immigration de Dilley», lettre d’un enfant de 9 ans obtenue par ProPublica a déclaré. « Le fait de voir comment les gens comme moi, les immigrants, sont traités, change ma vision des États-Unis. Ma mère et moi sommes venus aux États-Unis à la recherche d’un endroit agréable et sûr où vivre. »

« Les travailleurs traitent les résidents de manière inhumaine, verbalement et je ne veux pas imaginer comment ils agiraient s’ils n’étaient pas surveillés », indique une lettre d’un jeune de 14 ans.

« À ce jour, je ne sais pas ce que nous avons fait de mal pour être arrêtés. J’ai l’impression que je ne sortirai jamais d’ici. Je vous demande juste de ne pas nous oublier », a déclaré un jeune de 13 ans à ProPublica Mica Rosenberg, qui a pu rencontrer certains enfants de la prison.

Les défenseurs des familles immigrées détenues au centre de traitement de l’immigration de Dilley ont décrit les conditions déplorables qui régnaient dans l’établissement. L’eau potable dans l’établissement est « putride » et a rendu des enfants malades. La nourriture dans l’établissement serait pleine de saleté. Les résidents qui y sont détenus ont dû être mis en quarantaine en raison d’une épidémie de rougeole et d’autres maladies sévissent. Les déclarations des personnes à l’intérieur laissent entendre qu’elles ont été victimes de violences physiques de la part des gardiens de prison.

Selon une analyse, le nombre de personnes envoyées au centre de Dilley a triplé ces derniers mois.

Alors que les opérations d’expulsion contre les familles s’intensifient, notamment la détention et l’emprisonnement d’enfants immigrants, l’administration Trump cherche à acheter plusieurs entrepôts à travers les États-Unis et à les convertir en prisons pour immigrants. Les experts estiment qu’il sera difficile de garantir que ces entrepôts répondront aux normes de sécurité adéquates avant que l’administration ne commence à les utiliser.