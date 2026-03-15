Les réfugiés afghans en Iran ont fui une zone de guerre pour se retrouver dans une autre

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« Je ne sais pas quand je pourrai vous recontacter. » me l’a dit mon cousin Ahmad lors d’un appel WhatsApp depuis Téhéran l’été dernier, en pleine guerre de 12 jours entre Israël et l’Iran. « Peut-être que ce n’était pas sage de venir ici. L’Afghanistan aurait probablement été plus sûr. » Depuis des jours, sa connexion Internet ne fonctionnait plus. Finalement, un voisin privilégié a partagé son accès Internet par satellite Starlink avec mon cousin. À la fin de la guerre, les autorités iraniennes en ont interdit l’utilisation.

« Quiconque utilise Starlink est soupçonné de collaborer avec ‘l’ennemi’, c’est-à-dire le service de renseignement israélien, le Mossad. Des gens sont arrêtés et pourraient même être exécutés », m’a dit Ahmad à l’époque, la voix tendue.

Aujourd’hui, j’entends rarement la voix d’Ahmad. Toutes les quelques heures, je prends mon téléphone pour vérifier s’il est en ligne. Mais depuis que les États-Unis et Israël ont attaqué illégalement l’Iran fin février, déclenchant une campagne de bombardements à grande échelle dans tout le pays, une nouvelle panne d’Internet hante l’Iran. L’État iranien a plongé le pays dans une panne numérique quasi totale et des millions de personnes restent sans aucun lien avec le monde extérieur.

La seule chose que je sais, c’est que mes proches ont quitté Téhéran pour une région plus calme, loin de la ville. Après leur départ, leur quartier civil de Téhéran a été lourdement bombardé. Le bâtiment voisin de leur appartement a été touché par des frappes aériennes et réduit en ruines.

Alors que les gens tentent de joindre leurs proches au milieu de la panne numérique, des nouvelles de certaines scènes dystopiques sortent du pays. Dès le premier jour de leur guerre, les États-Unis ont bombardé une école de filles de la ville de Minab avec des missiles Tomahawk et tué au moins 175 enfants. Ce qui a également choqué de nombreuses personnes dans le monde a été l’apparition de ce que les experts appellent « pluie noire » – des précipitations toxiques et acides qui sont tombées sur une grande partie de Téhéran, une ville d’environ 10 millions d’habitants, après les frappes américaines et israéliennes sur les raffineries de pétrole appartenant au régime iranien.

Les États-Unis et Israël ont également tué de manière extrajudiciaire Ali Khamenei, le chef suprême autoritaire de l’Iran, faisant de lui un martyr pour des millions de ses partisans.

Des réfugiés aux « espions du Mossad »

Il y a presque deux ans, mon cousin Ahmad a emmené sa mère et sa sœur et a fui Kaboul pour Téhéran. Il a renoué avec d’anciens amis universitaires et espérait trouver du travail aux Nations Unies ou à l’Organisation internationale pour les migrations. « Il y a beaucoup de réfugiés afghans ici. J’ai entendu dire qu’ils avaient besoin de personnel qualifié », a-t-il déclaré. Finalement, il n’en est rien sorti. Il n’a pas réussi à trouver du travail.

Puis les bombes ont commencé à tomber.

Lorsqu’Israël a lancé ses attaques contre l’Iran l’été dernier, mes proches et des millions d’autres Afghans se sont soudainement retrouvés pris au piège d’une énième guerre. Comme les plus de quatre millions de réfugiés afghans vivant en Iran, selon le HCR, Ahmad fait désormais partie d’une population qui est rapidement devenue un bouc émissaire commode.

« Nous sommes venus ici parce que nous n’étions plus en sécurité en Afghanistan. »

Peu après le début des frappes israéliennes, les dirigeants iraniens ont commencé à imputer aux réfugiés afghans la responsabilité de leurs propres échecs en matière de sécurité. Dans le passé, ces réfugiés avaient été qualifiés de voleurs, de violeurs ou de terroristes par les médias d’État. Ils sont désormais accusés d’être des « espions » et des « collaborateurs » des services de renseignement israéliens. Selon les médias d’État, les Afghans auraient transmis des coordonnées à des agents israéliens ou assemblé des drones pour eux.

Pendant la guerre des 12 jours, de nombreux Afghans ont été arrêtés et présentés à la télévision d’État. Leurs images se sont rapidement répandues sur Instagram et TikTok.

«Nous étions terrifiés», m’a dit Akhtar Mohammad, un homme âgé de Kaboul. Il a fui vers l’Iran avec sa famille après le retour au pouvoir des talibans à Kaboul. Mohammad avait quitté l’Afghanistan parce qu’il craignait le retour d’un régime militant. « Je ne voulais pas que mes filles grandissent à nouveau sous les talibans », a-t-il expliqué.

Mais aujourd’hui, ils vivent à nouveau à Kaboul. « Nous avons réalisé que nous n’étions pas non plus en sécurité (en Iran) », a-t-il déclaré.

Une longue histoire de refuge – et d’exclusion

L’Iran est l’une des principales destinations des réfugiés afghans depuis plus de quatre décennies. Les premières grandes vagues sont arrivées au début des années 1980, après que les révolutions ont remodelé les deux pays.

À Téhéran, les forces politiques islamiques dirigées par l’ayatollah Ruhollah Khomeini ont récemment pris le pouvoir. À Kaboul, les forces marxistes soutenues par l’Union soviétique ont renversé la fragile république afghane. Les dirigeants des deux pays se sont rapidement transformés en régimes brutaux.

Les nouveaux dirigeants iraniens ont persécuté les laïcs et les gauchistes. En Afghanistan, le gouvernement communiste a ciblé les élites religieuses et traditionnelles. L’invasion soviétique en 1979 et la guerre par procuration qui a suivi ont forcé des centaines de milliers d’Afghans à fuir, dont beaucoup ont traversé la frontière iranienne.

Au fil du temps, ce déplacement est devenu permanent.

Aujourd’hui, des millions d’Afghans vivent en Iran mais sont rarement traités comme faisant partie du tissu social du pays, et leurs droits ont toujours été négligés tant par l’État que par la société. Beaucoup de mes amis ou d’autres membres de ma famille qui vivaient en Iran ont partagé des histoires horribles après leur arrivée en Europe. Ils ont déclaré que pendant leur séjour en Iran, ils avaient été exploités, victimes de racisme ou chassés et torturés le long de la frontière par des soldats iraniens.

Exploitation et racisme

Pour de nombreux Afghans, l’Iran est depuis longtemps synonyme d’exploitation et de racisme.

Alors que l’Afghanistan était ravagé par des décennies de guerre, des villes iraniennes comme Mashhad, Shiraz et Téhéran se sont développées grâce aux travailleurs afghans au cours des quatre dernières décennies. À ce jour, les travailleurs afghans exercent certains des emplois les plus dangereux et les moins bien payés dans les secteurs de la construction et de l’agriculture. La plupart des horizons que les frappes israéliennes et américaines détruisent aujourd’hui ont en réalité été construits par eux. Dans le même temps, les travailleurs afghans sont confrontés à l’hostilité des autorités et à la discrimination de la part de larges pans de la société iranienne, dans laquelle le mot « Afghan » est souvent utilisé comme une insulte.

Plus d’un million d’Afghans ont été contraints de rentrer en Afghanistan depuis l’Iran ces derniers mois.

Les Afghans n’ont officiellement pas le droit de vivre dans au moins 16 provinces iraniennes. Certains parcs publics arborent des panneaux indiquant « Afghans interdits ». Leur mouvement est fortement réglementé ; l’accès aux transports, à l’emploi et au logement est étroitement contrôlé. La majorité des réfugiés afghans n’ont pas de statut légal, ce qui signifie que leurs enfants se voient souvent refuser l’accès à l’école et à l’enseignement supérieur.

Au fil des années, l’État iranien a exploité cette vulnérabilité à plusieurs reprises. Lorsque la guerre en Syrie a éclaté, Téhéran a recruté des milliers de réfugiés afghans – dont beaucoup étaient issus de la minorité chiite Hazara – dans la Brigade Fatemiyoun, une milice combattant au nom de l’ancien régime de Bachar al-Assad à Damas. Les familles se sont vu promettre des permis de séjour et un accès à l’éducation ou à l’emploi. La plupart des personnes envoyées au front étaient des adolescents.

« Encore une fois, on nous reproche tout »

« Nous sommes venus ici parce que nous n’étions plus en sécurité en Afghanistan », a déclaré Khatera Ahmadi, une veuve de 50 ans arrivée à Téhéran avec sa famille l’année dernière.

Sous le régime taliban, la répression en Afghanistan s’est considérablement intensifiée. Les femmes et les filles ont été presque entièrement exclues de la vie publique, de l’éducation et du marché du travail. Des unités armées talibans ont attaqué le domicile d’Ahmadi à plusieurs reprises.

« Ils pensaient que des combattants de l’Etat islamique se cachaient dans notre maison », se souvient-elle. « Peu importe que je sois seule avec mes enfants. »

Lorsque les attaques israéliennes contre l’Iran se sont intensifiées l’année dernière et que la répression sécuritaire a commencé, sa famille a commencé à se demander s’ils devraient fuir une fois de plus.

« Le gouvernement (iranien) chasse désormais les Afghans », a décrit Ahmadi après la guerre des 12 jours. « Encore une fois, nous sommes censés être responsables de tout. C’est insupportable. »

Lorsque la nouvelle guerre éclata, ils repartirent en fuite.

Au lendemain de la guerre de l’été dernier et des mesures de sécurité qui ont suivi, la police iranienne a effectué des descentes dans des usines et des maisons où se trouvaient apparemment des réfugiés afghans. Les informations faisant état d’arrestations arbitraires, de torture et d’exécutions ont considérablement augmenté.

Dans le même temps, les déportations massives se sont accélérées.

Plus d’un million d’Afghans ont été contraints de rentrer en Afghanistan depuis l’Iran ces derniers mois. Certains jours, des dizaines de milliers de personnes ont été poussées à travers la frontière. Selon les organisations humanitaires, l’ampleur de ces expulsions pourrait créer une nouvelle catastrophe régionale.

Aux postes frontières avec l’Iran l’été dernier, des travailleurs humanitaires ont décrit des scènes chaotiques et dystopiques lorsque des familles arrivaient épuisées, affamées et sans argent.

« L’Afghanistan ne peut pas gérer cela seul », ont averti l’année dernière des responsables de l’Organisation internationale pour les migrations. Aujourd’hui, alors que l’Iran est à nouveau confronté à la guerre des États-Unis et d’Israël, les membres de la communauté afghane craignent que le même scénario ne se reproduise.

Le Pakistan, autre pays hôte clé, a également commencé à expulser un grand nombre de réfugiés afghans ; ce pays a déclaré la guerre à l’Afghanistan la même semaine où Donald Trump et Benjamin Netanyahu ont attaqué l’Iran. En conséquence, au moins 42 civils, principalement des femmes et des enfants, ont été tués par les frappes aériennes pakistanaises entre le 26 février et début mars, tandis que les combats entre les forces talibanes et les soldats pakistanais se sont intensifiés le long de la frontière.

De nombreux groupes humanitaires internationaux se sont retirés d’Afghanistan depuis la prise du pouvoir par les talibans, laissant les infrastructures fragiles du pays s’effondrer sous la pression.

Aux postes frontières avec l’Iran l’été dernier, des travailleurs humanitaires ont décrit des scènes chaotiques et dystopiques lorsque des familles arrivaient épuisées, affamées et sans argent. Beaucoup n’avaient nulle part où aller. Parmi les déportés se trouvent de nombreux enfants séparés de leur famille.

« Les gens revenaient littéralement sans rien », a déclaré Zubair Hakim, journaliste à Kaboul. « Le gouvernement taliban n’a pas pu gérer cette situation et ce serait encore pire si cela se reproduisait. »

Tout le monde en Iran n’a pas accepté la campagne contre les réfugiés afghans.

Après la guerre de l’été dernier, plus de 1 300 militants, cinéastes et écrivains iraniens et afghans ont signé une lettre ouverte condamnant le traitement réservé aux Afghans par l’Iran. Parmi les signataires figuraient des personnalités éminentes de la scène culturelle iranienne, dont l’actrice Taraneh Alidoosti et la cinéaste Leili Farhadpour.

La lettre déclare que les injustices subies par les réfugiés afghans et d’autres groupes marginalisés contredisent tous les principes fondamentaux d’humanité et de liberté – et doivent cesser immédiatement.

La question de savoir si ces voix seront entendues est une autre question, surtout depuis le déclenchement de la nouvelle guerre, avec le potentiel de nouveaux boucs émissaires.

Pour mon cousin qui vivait à Téhéran, l’avenir reste incertain. Sa connexion Internet peut à nouveau disparaître à tout moment. Il en va de même pour sa capacité à rester dans le pays.

« J’ai échappé à une guerre », dit tranquillement Ahmad. « Maintenant, j’en vis un autre. »