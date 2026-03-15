Le rapport « Low-Wage 20 » met en lumière les entreprises géantes qui paient des salaires de pauvreté

De nombreux travailleurs employés par les plus grandes entreprises à bas salaires aux États-Unis dépendent des prestations publiques pour accéder à la nourriture ou aux soins de santé en raison de la faiblesse de leurs salaires, selon un nouveau rapport de l’Institute for Policy Studies (IPS).

Le rapport, intitulé « Les 20 plus grands employeurs à bas salaires d’Amérique et la crise de l’abordabilité », révèle également que les entreprises les moins bien payées du S&P 500 qui exploitent principalement les travailleurs américains – Amazon, Autozone, Best Buy, Dollar General, Lowe’s, FedEx, Home Depot, Kroger, Starbucks, Tyson Foods, Target et Walmart, entre autres – contribuent à la crise nationale de l’accessibilité financière tout en récompensant leurs PDG avec des sommes astronomiques. payer.

Le rapport note qu’en 2024, 15 des sociétés « Low-Wage 20 » payaient leurs travailleurs moins de 35 631 dollars par an, ce qui rendrait une famille de trois personnes éligible à Medicaid dans la plupart des États. Treize des 20 entreprises du rapport ont payé en dessous du seuil de 33 576 $ par an pour qu’une famille de même taille soit éligible aux prestations du Programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire (SNAP).

Seules cinq entreprises figurant sur la liste payaient suffisamment leurs travailleurs pour gagner des revenus supérieurs aux seuils Medicaid/SNAP – cependant, aucune des 20 entreprises à bas salaires ne payait suffisamment pour aider une famille de trois personnes à gagner suffisamment pour payer une maison ou un appartement de deux chambres à louer, selon le rapport.

En effet, après ajustement à l’inflation, la moitié des 20 entreprises à bas salaires incluses dans le rapport d’IPS paient désormais leurs travailleurs. moins que ce qu’ils faisaient il y a cinq ans.

Dans le même temps, la rémunération des PDG des 20 à bas salaires s’élevait en moyenne à environ 18,6 millions de dollars par an, ce qui est proche de la moyenne totale que tous les PDG du S&P 500 reçoivent annuellement, qui est de 18,9 millions de dollars par an.

« Lorsque les entreprises peuvent se permettre de transférer le coût de la vie de base de leurs employés sur les contribuables, il s’agit d’une forme de bien-être des entreprises », a déclaré l’auteur du rapport Sarah Anderson, directrice du projet d’économie mondiale à l’IPS. « Alors que le gouvernement fédéral réduit considérablement les dépenses consacrées aux programmes de lutte contre la pauvreté, il est encore plus important que les grandes entreprises du pays le plus riche du monde versent à leurs employés un salaire décent. »

Rapport « Bas salaires 20 »Télécharger

Le rapport montre également que, même lorsque les entreprises offrent à leurs employés des options de soins de santé, de nombreux travailleurs ne peuvent pas se les permettre.

« Même si les employés de Walmart sont admissibles à une assurance employeur, les coûts restent élevés », indique le rapport IPS. « Le plan le moins cher parrainé par Walmart pour un célibataire non-fumeur s’élève à 995 dollars par an. Pour une famille, l’option la moins chère s’élève à 5 900 dollars, l’équivalent de 20 pour cent du salaire médian de Walmart en 2024. Une analyse récente de 19 États a révélé que les dépenses moyennes en primes et franchises pour la couverture familiale par l’employeur représentaient en moyenne 10 pour cent du revenu médian de l’État. «

Le rapport note également que les PDG des 20 pays à bas salaires ont dépensé 260 milliards de dollars en rachats d’actions entre 2019 et 2024. L’argent dépensé pour mettre plus d’argent dans leurs propres poches aurait pu grandement profiter à leurs employés, selon le rapport IPS.

« Avec les 32,5 milliards de dollars que ces entreprises ont dépensés en rachats rien qu’en 2024, elles auraient pu recruter plus d’un million de travailleurs, ce qui porterait la moyenne médiane des 20 à bas salaires de 29 087 dollars au niveau de revenu de 59 600 dollars nécessaire pour payer le loyer moyen américain d’un appartement de deux chambres », indique le rapport.

Seize milliardaires américains sont également mentionnés dans le rapport, dont Jeff Bezos d’Amazon, Howard Schultz de Starbucks, Arthur Blank de Home Depot et plusieurs membres de la famille Walton qui sont actuellement propriétaires ou héritiers de la fortune de Walmart. Ces individus « doivent leur richesse directement aux entreprises des 20 à bas salaires », indique le rapport. «Ces anciens ou actuels cadres et héritiers dynastiques ont accumulé des fortunes personnelles gargantuesques sur le dos des travailleurs qui doivent souvent compter sur l’aide publique pour survivre.»

Au cours des 50 dernières années, la rémunération des PDG a en effet grimpé en flèche, tandis que celle de la classe ouvrière américaine a largement stagné. En effet, en 1976, le salaire des PDG était environ 20,5 fois plus élevé que le salaire moyen des travailleurs aux États-Unis. En 2024, il était 280,7 fois plus élevé que ce que gagnaient les travailleurs.

Le rapport prévient également que les réductions considérables du financement de Medicaid et du SNAP, prévues dans la loi « One Big Beautiful Bill » de Trump, ne feront qu’aggraver la situation des travailleurs.

Le rapport conclut en suggérant un certain nombre de solutions possibles au problème du bien-être des entreprises, ces entreprises à bas salaires 20, et d’autres entreprises similaires, pourraient être maîtrisées, notamment en augmentant le salaire minimum pour les travailleurs à tous les niveaux ; renforcer la protection des droits du travail; augmenter les impôts des entreprises dont les écarts salariaux entre PDG et employés sont extraordinaires ; taxer et restreindre les rachats d’actions ; et l’adoption de « mauvais frais commerciaux » pour les entreprises qui comptent sur l’aide sociale des entreprises pour subventionner leurs modèles économiques à bas salaires.

« La résolution de la ‘crise de l’accessibilité’ actuelle nécessitera des réparations du filet de sécurité et de meilleurs moyens de contrôler les coûts de base », indique le rapport de l’IPS. « Mais pour résoudre ce problème à long terme, nous devons mettre un terme au modèle économique des salaires de misère qui est bien trop répandu dans les entreprises américaines. »