Un Iranien meurt sous la garde de l’ICE alors que l’administration Trump bombarde l’Iran

Alors que le président Donald Trump lance une campagne de bombardements meurtrières en Iran qui a tué plus de 1 800 personnes, son administration continue de contrarier les Iraniens vivant aux États-Unis dans le cadre de sa campagne d’expulsion massive.

L’Immigration and Customs Enforcement (ICE) a récemment annoncé que Pejman Karshenas Najafabadi, un Iranien de 59 ans qui vivait aux États-Unis depuis 1991, était décédé alors qu’il était sous la garde de l’agence. Najafabadi a été incarcéré pendant près d’un an dans une prison rurale de Louisiane malgré une maladie cardiaque chronique. Il est l’un des dizaines de personnes décédées alors qu’elles étaient détenues par l’ICE depuis que Trump a pris ses fonctions, alors que l’administration insiste pour emprisonner les personnes faisant l’objet d’ordres d’expulsion, notamment les réfugiés et les résidents de longue date des États-Unis.

L’ICE a rapporté ce décès le 6 mars, cinq jours après le décès de Najafabadi dans un hôpital de la campagne du Mississippi et six jours après le début de la guerre de Trump contre l’Iran. La politique de l’ICE exige que les décès soient signalés publiquement dans les 48 heures, l’une des nombreuses normes que l’agence semble ignorer systématiquement, selon les observateurs.

Les législateurs démocrates, les groupes de défense des droits civiques, les personnes emprisonnées par l’ICE et les membres de leurs familles ont tous signalé des négligences médicales et d’autres abus dans les prisons gérées par l’agence et ses sous-traitants depuis des mois maintenant. Les groupes de défense des droits des immigrants ont déclaré que ceux qui attendent une audience d’immigration ne devraient pas être incarcérés en premier lieu, surtout s’ils ont des problèmes de santé.

L’ICE a noté les antécédents d’infection sanguine et de maladie cardiaque de Najafabadi lors d’un premier examen médical lors de sa détention en avril 2025. Selon la déclaration de l’agence à la suite de son décès, un juge de l’immigration avait déjà ordonné l’expulsion de Najafabadi en 2014, mais il a été libéré sous surveillance judiciaire parce que les autorités ne pouvaient pas l’expulser vers l’Iran à l’époque.

L’ICE a déclaré que Najafabadi avait subi un deuxième examen médical pour maladie chronique le 25 octobre 2025 et un troisième le 20 février 2026, lorsque le personnel l’a transféré dans un hôpital spécialisé en dehors de la prison. Il est décédé d’une insuffisance cardiaque neuf jours plus tard. Au moins 11 personnes sont mortes en détention par l’ICE jusqu’à présent en 2026, et au moins 32 sont mortes en 2025 alors que la répression de Trump s’intensifiait. Ryan Costello, directeur politique du Conseil national iranien américain (NIAC), a déclaré que la mort de Najafabadi était « profondément troublante ».

« Il est hautement possible, voire probable, que les conditions terribles dans les installations de l’ICE aient joué un rôle dans la détérioration de l’état de santé de M. Najafabadi et dans son décès », a déclaré Costello.

L’administration Trump a révoqué et suspendu les programmes destinés aux réfugiés du monde entier, dont l’Iran, tout en rendant l’incarcération obligatoire pour les personnes en attente de voir un juge de l’immigration. Aucune caution ni caution n’est disponible, c’est pourquoi les avocats chargés de l’immigration déposent un déluge de requêtes en habeas corpus qui submergent les tribunaux fédéraux. En conséquence, la population du réseau de prisons et de camps de prisonniers de l’ICE a explosé alors que les législateurs et les familles signalaient des épidémies de maladies et des décès prématurés.

Comme les précédents communiqués de presse sur les décès en détention, la déclaration de l’ICE contient un langage déshumanisant à propos de Najafabadi, affirmant qu’il « a gâché sa chance de réaliser le rêve américain ».

« Le public mérite des réponses et des responsabilités concernant la manière dont les ressortissants étrangers déshumanisés sont traités par cette agence incontrôlable », a déclaré Costello.

Dans un sondage réalisé en juin 2025 auprès des Américains d’origine iranienne par le NIAC, 54 % ont déclaré qu’ils ne pensaient pas que le gouvernement américain prenait leurs droits civils au sérieux, contre 38 % qui le pensaient. Costello a déclaré que les résultats reflètent une préoccupation selon laquelle le sectarisme contre les Iraniens est utilisé comme une arme dans le cadre de la campagne d’expulsion massive de Trump.

Une série de décrets racistes émis par Trump imposent des interdictions et des restrictions aux voyageurs en provenance d’Iran et de 38 autres pays, dont de nombreux pays à majorité musulmane, compliquant ainsi les possibilités d’évasion des dissidents politiques iraniens et des civils vivant sous les bombardements américains et israéliens. Le Département de la Sécurité intérieure a également annulé des politiques de longue date qui donnaient la priorité aux demandes d’asile iraniennes afin de protéger les réfugiés et les dissidents politiques de l’expulsion.

« Le public mérite des réponses et des responsabilités quant à la manière dont les ressortissants étrangers déshumanisés sont traités par cette agence incontrôlable. »

« Au moment même où le sondage était mené, l’interdiction de voyager est entrée en vigueur, l’asile a été supprimé, les admissions de réfugiés ont été réduites à néant, et puis il y a eu cet effort pour arrêter les Américains d’origine iranienne ici aux États-Unis pendant très, très longtemps », a déclaré Costello aux journalistes mercredi. « Ils ne faisaient pas partie de « cellules dormantes », ils faisaient partie de communautés. »

Costello faisait référence à un certain nombre de reportages récents dans les médias mettant en garde contre le déclenchement par l’Iran d’attaques de soi-disant « cellules dormantes » clandestines vivant aux États-Unis. Comme Adam Johnson à Le vrai réseau d’information Le souligne que le discours sur les « cellules dormantes » est aussi vieux que la « guerre contre le terrorisme » lancée par le président George W. Bush en 2001, et est souvent soutenu par des fuiteurs anonymes et des lobbyistes pro-guerre « chaque fois que les sondages montrent un scepticisme accru ou une opposition au bombardement de personnes à 6 500 milles de distance ». Comme le note Johnson, les affirmations sont généralement impossibles à vérifier.

Le 29 septembre 2025, un avion affrété par les États-Unis a expulsé 120 Iraniens après que l’administration Trump ait conclu un accord avec le gouvernement iranien pour accepter les expulsés, dans un cas extrêmement rare de coopération avec Téhéran. Jusqu’à 400 ressortissants iraniens ont été initialement identifiés pour être expulsés en 2025, et plus de 175 ont été expulsés vers l’Iran sur trois vols distincts depuis septembre.

Le troisième vol, début janvier, a expulsé un nombre indéterminé de personnes quelques semaines seulement avant que les forces israéliennes et américaines ne lancent leur guerre conjointe contre l’Iran, selon des informations. Ce vol faisait suite à des semaines de manifestations et de soulèvements contre le gouvernement théocratique iranien. Les forces de sécurité ont tué des milliers de personnes lors d’une répression brutale contre la dissidence. Trump a utilisé à plusieurs reprises les troubles pour justifier l’intervention américaine.

« Patriotes iraniens, CONTINUEZ À PROTÉGER – REPRENEZ LE CONTRÔLE DE VOS INSTITUTIONS !!!… L’AIDE EST EN ROUTE », a déclaré Trump dans un article du 13 janvier sur Truth Social, son site de médias sociaux, sans donner plus de détails.

Après que les frappes américaines et israéliennes du 28 février ont tué des membres des plus hauts dirigeants iraniens, dont l’ayatollah Ali Khamenei, Trump a de nouveau appelé le peuple iranien à renverser le gouvernement. Cependant, les forces militaires et de sécurité iraniennes continuent de contrôler le pays. Parallèlement, l’ONU affirme que jusqu’à 3,2 millions de personnes ont été déplacées en Iran à la suite des attaques américano-israéliennes, qui, selon le Croissant-Rouge iranien, ont ciblé plus de 21 000 sites civils.

Alors que les frappes aériennes continuent de frapper ce pays de plus de 90 millions d’habitants, il reste difficile de savoir si l’administration Trump pourra reprendre les expulsions dans le cadre du précédent accord avec l’Iran. Parmi les personnes toujours visées par l’expulsion figure une femme qui a déclaré Radio Nationale Publique elle a été adoptée par un soldat américain dans les années 1950 et a vécu aux États-Unis toute sa vie, ainsi que par un couple gay qui affirme qu’il risquera l’exécution s’il est renvoyé en Iran.

Le couple reste séparé en détention fédérale après avoir évité de peu les vols d’expulsion vers l’Iran. Les deux hommes et un troisième Iranien ont demandé l’asile à la frontière sud en janvier 2025. Les trois hommes avaient initialement prévu de se témoigner l’un pour l’autre lors des audiences d’asile, mais ont été détenus et séparés, selon l’American Immigration Council. Le groupe, qui fournit désormais une aide juridique, appelle le couple « Ali et Adel » et ne divulgue pas leurs noms par crainte de persécution.

Les trois demandeurs d’asile affirment avoir été victimes d’abus de la part de membres de leur famille lorsqu’ils étaient enfants et de persécutions de la part de la police des mœurs iranienne lorsqu’ils étaient adultes. Le troisième ressortissant iranien avait un avocat et a finalement été libéré par un juge pour poursuivre une demande d’asile aux États-Unis, mais Ali et Adel n’avaient pas de représentation juridique et ont eu du mal à défendre leur cause depuis la prison de l’immigration.

« Sans le témoignage d’un avocat, les juges de l’immigration ont essentiellement carte blanche sur la procédure », a écrit Rebekah Wolf, avocate au Conseil américain de l’immigration représentant les demandeurs d’asile iraniens, dans un article du 30 janvier. « L’examen de l’enregistrement audio dans le cas d’Adel est surprenant : le juge de l’immigration a fait des remarques désobligeantes sur les abus dont il a été victime en raison de son orientation sexuelle et a mal indiqué les normes juridiques auxquelles Adel devait se conformer. Ali a signalé un traitement similaire lors de son audition. «

« Si la position américaine est que le régime iranien est répressif et antidémocratique, le fait que nous ayons négocié avec eux sur notre politique migratoire est étonnant », a déclaré Wolf dans une récente interview avec El Pais. « L’idée selon laquelle les États-Unis considéreraient l’Iran comme un endroit sûr où envoyer quelqu’un se heurte à la position politique à l’égard de ce pays au cours des dernières décennies. »

Ali et Adel disposent désormais d’un conseiller juridique, mais continuent de faire face à une bataille difficile. Entre-temps, ils restent détenus par l’ICE, où les conditions seraient si mauvaises que d’autres Iraniens ont plutôt choisi l’expulsion, comme l’a mentionné Costello. Selon Wolf, Ali et Adel n’ont pas la possibilité de retourner dans un pays où leur amour est passible de la peine de mort.

« J’aurais aimé vous trouver plus tôt », a déclaré Wolf à son avocat actuel. «S’il vous plaît, sauvez nos vies.»