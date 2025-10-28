Le site Web de l’USDA utilise des messages transphobes pour accuser les démocrates de la fermeture du gouvernement

Le site Web du Département de l’Agriculture des États-Unis (USDA) présente un nouveau message d’en-tête qui informe les utilisateurs de la fermeture actuelle et accuse les démocrates, les immigrants et les personnes transgenres d’avoir prolongé l’impasse dans le financement du gouvernement fédéral – en particulier le programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire (SNAP), également connu sous le nom de bons d’alimentation.

Plusieurs autres sites Web gouvernementaux, gérés par le pouvoir exécutif, présentent des messages similaires accusant les démocrates. Le site de l’USDA est cependant unique en ce sens qu’il inclut des propos désobligeants et de la désinformation concernant les immigrants et les personnes trans dans ses tactiques de jeu du blâme.

Le message présente les démocrates du Congrès comme ayant « voté 12 fois pour ne pas financer le programme de bons d’alimentation ». Cependant, les législateurs démocrates ont encouragé l’administration Trump à continuer de financer ce programme, qui permet de nourrir des millions de personnes à faible revenu, notamment des enfants et des personnes handicapées, grâce à des fonds de prévoyance d’urgence, ce que la Maison Blanche refuse de faire.

« En fin de compte, le puits est à sec. Pour le moment, aucune prestation ne sera délivrée le 1er novembre », lit-on sur le site de l’USDA.

L’USDA déclare en outre que les démocrates attendent « des soins de santé pour les étrangers illégaux » – une affirmation trompeuse que les républicains n’ont cessé de promouvoir depuis le début du confinement et qui est fausse, étant donné que les immigrés sans papiers n’ont pas légalement le droit de s’inscrire aux programmes de santé financés par le gouvernement fédéral – et des « procédures de mutilation de genre » pour les personnes transgenres, une manière désobligeante de décrire certaines procédures de soins d’affirmation de genre que certaines personnes transgenres pratiquent. (mais certainement pas tous) peuvent subir.

Cette impasse persistante se fera au détriment des « mères, des bébés et des plus vulnérables » qui ne pourront pas accéder aux prestations SNAP, conclut le message d’introduction du site.

Plusieurs sites Web gouvernementaux ont publié des messages similaires visant à critiquer les démocrates, malgré le refus des républicains de négocier sur toute question relative à la réouverture du gouvernement. Les démocrates refusent de soutenir une résolution continue visant à financer le gouvernement dans l’espoir de pouvoir négocier le rétablissement d’au moins une partie du financement des soins de santé qui a été coupé par la loi « One Big Beautiful Bill » du président Donald Trump plus tôt cette année.

Les experts politiques ont noté que les messages diffusés sur ces sites enfreignent probablement la loi Hatch, une loi fédérale qui interdit à certains employés fédéraux et agences gouvernementales toute activité partisane. Plusieurs plaintes en vertu de la Hatch Act ont été déposées contre l’administration pour son utilisation de tels messages. Cependant, en raison de la fermeture elle-même, les travailleurs de l’unité Hatch Act du Bureau du conseiller spécial ont été mis au chômage technique, ce qui signifie que les plaintes ne peuvent pas faire l’objet d’une enquête pour le moment.

Les démocrates ont également condamné l’administration Trump pour avoir menacé de réduire les prestations du SNAP pendant la fermeture, une décision qui pourrait être évitée si l’USDA puisait dans les 5 milliards de dollars de fonds de prévoyance disponibles pour le programme. Un récent mémo de l’USDA indique qu’il n’utilisera pas ces fonds, affirmant qu’ils sont strictement destinés à des situations d’urgence telles que des catastrophes naturelles.

« Choisir de ne pas garantir que les prestations SNAP parviennent à ceux qui en ont besoin en novembre serait un manquement flagrant à vos responsabilités envers le peuple américain », lit-on dans une lettre envoyée à la secrétaire de l’USDA, Brooke Rollins, par l’ensemble des 214 membres démocrates de la Chambre des représentants.

Les critiques critiquent également la décision de l’administration Trump d’utiliser des messages transphobes sur ses sites Web.

« Il s’agit d’une militarisation cynique des programmes fédéraux – transformer ce qui devrait être une bouée de sauvetage en propagande visant à attiser le ressentiment contre les groupes marginalisés », a écrit la journaliste transgenre Erin Reed dans un récent rapport sur le sujet.

Reed a ajouté :

C’est une chose de faire des personnes transgenres des boucs émissaires alors qu’elles ne sont pas au pouvoir ; C’en est une autre de continuer à le faire lorsque votre parti contrôle toutes les branches du gouvernement et que les électeurs voient leurs courses – et leur patience – s’épuiser.

« J’espère que le grand public a commencé à voir clair dans les absurdités et à évaluer les faits en ce qui concerne ma belle communauté. … Cette administration et tous ses défenseurs devraient avoir honte », a déclaré Cotter.