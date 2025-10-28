Des milliardaires antisyndicaux et pro-israéliens sont derrière Tim Walberg et ses procès-spectacles

Fin 2023, la représentante Virginia Foxx de Caroline du Nord a fait la une des journaux lorsqu’elle a utilisé sa position de présidente du comité de la Chambre des représentants sur l’éducation et la main-d’œuvre des États-Unis pour organiser quelque chose qui s’apparente à un procès-spectacle. Les membres du comité ont réprimandé les présidents de Harvard, du Massachusetts Institute of Technology et de l’Université de Pennsylvanie pour leur échec à lutter contre l’antisémitisme présumé sur leurs campus. À la suite des audiences, les présidents de Penn et de Harvard ont démissionné.

N’étant plus président du comité, Foxx a désormais un successeur en la personne du représentant Tim Walberg, un républicain d’extrême droite du Michigan qui n’a pas perdu de temps pour poursuivre le travail de Foxx. Sous la direction de Walberg, le Comité de la Chambre sur l’éducation et la main-d’œuvre a continué à utiliser les accusations d’antisémitisme pour attaquer les syndicats et les universités.

La cartographie des personnalités clés du réseau de donateurs derrière Tim Walberg montre une chose claire : les partisans du mouvement syndical, les défenseurs des universités et de l’éducation publique, et les personnes soucieuses de la liberté et de la justice pour les Palestiniens ont des opposants communs en la personne de Walberg et du lien entre le pouvoir conservateur et le pouvoir des entreprises qui le soutient.

Audiences du comité

Sous Walberg, qui remplit son neuvième mandat au Congrès et représente le 5e district du Michigan, le Comité de la Chambre sur l’éducation et la main-d’œuvre a lancé des enquêtes et des audiences sur des allégations d’antisémitisme dans les universités et les écoles publiques et au sein des syndicats. Ses enquêtes s’appuient souvent sur la définition de l’antisémitisme donnée par l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste, qui peut être utilisée pour assimiler toute critique d’Israël et du sionisme à de la haine envers le peuple juif. Cette définition déformée a été utilisée comme arme pour réprimer les expressions de solidarité avec la Palestine dans le contexte du génocide israélien à Gaza et de l’occupation israélienne de la terre palestinienne depuis des décennies.

Par exemple, la commission a tenu des auditions en septembre intitulées « Démasquer l’antisémitisme syndical » qui se sont concentrées sur les Travailleurs unis de l’électricité et les Travailleurs unis de l’automobile, qui ont été parmi les premiers syndicats à soutenir un cessez-le-feu à Gaza et un embargo sur les armes contre Israël. L’un des témoins aux audiences était un avocat de longue date de la National Right to Work Legal Defence Foundation, alignée sur Koch, qui se consacre à écraser le mouvement syndical et a contribué à défendre le droit de 2018. Janus c.AFSCME affaire dans laquelle la Cour suprême a statué que les fonctionnaires ne sont pas tenus de payer des cotisations aux syndicats qui les représentent dans les négociations.

En septembre 2025, Walberg a envoyé une lettre à la National Education Association déclarant que le comité de la Chambre sur l’éducation et la main-d’œuvre enquêtait sur le syndicat pour « antisémitisme » présumé, et l’annonçait comme une enquête sur la « haine des Juifs » de la NEA sur son site Internet. La lettre de Walberg fait état de « sérieuses inquiétudes quant au fait que l’antisémitisme ait infecté le plus grand syndicat d’enseignants du pays », citant, par exemple, le vote des membres de la NEA en faveur de la rupture avec la Ligue anti-diffamation, qui a été critiquée pour avoir gonflé son décompte d’incidents antisémites en incluant des critiques à l’égard d’Israël et du sionisme, et pour avoir ciblé la gauche antisioniste et assimilé la critique d’Israël à l’extrême droite, aux Blancs. l’extrémisme suprémaciste.

Le comité cible également les universités et les facultés de médecine. Leurs enquêtes et auditions sélectionnent également des exemples extrêmes et isolés comme moyen d’attaquer largement les universités, les syndicats et la solidarité avec la Palestine.

Les enquêtes et les audiences de Walberg s’inscrivent dans une constellation plus large d’efforts visant à instrumentaliser les accusations d’antisémitisme dans le cadre d’une attaque convergente contre les syndicats, l’enseignement supérieur, l’enseignement public, le mouvement de solidarité avec la Palestine et la gauche américaine, allant du projet Esther de la Heritage Foundation aux attaques de groupes soutenus par des milliardaires et d’organisations sionistes contre des syndicats comme la Massachusetts Teachers Association et United Teachers Los Angeles.

Politique d’extrême droite et soutien à Israël

Walberg a adopté de nombreuses positions d’extrême droite. Il a soutenu les efforts de décembre 2020 visant à annuler la victoire de Joe Biden dans le Michigan et a voté en faveur de l’annulation des résultats des élections de 2020 immédiatement après l’insurrection capitale du 6 janvier 2021.

Walberg est un fervent partisan du « choix » de l’école et de l’affaiblissement de la surveillance fédérale de l’éducation, et a été « ravi » du décret de Trump fermant le ministère de l’Éducation. Les propres électeurs de Walberg ont protesté contre sa politique éducative. Il soutient également les lois fédérales et étatiques sur le droit au travail et a soutenu les efforts visant à neutraliser le Conseil national des relations de travail.

Parlant du changement climatique en 2017, Walberg a déclaré que « s’il y a un réel problème, (Dieu) peut s’en occuper ». Parmi les principales entreprises donatrices de Walberg figurent des géants des services publics et des combustibles fossiles tels que DTE Energy, CMS Energy et Koch Industries.

Walberg a fait face à des réactions négatives majeures lorsqu’il a pris la parole lors du petit-déjeuner national de prière en Ouganda début 2024 et a semblé soutenir la loi draconienne anti-homosexualité du pays, bien que Walberg ait par la suite tenté de se distancier de ces commentaires.

Walberg est également un fervent partisan d’Israël. S’exprimant à l’Université du Michigan en 2019, il avait salué la « clarté morale » du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, actuellement inculpé de crimes de guerre par la Cour pénale internationale. « En sa présence, je comprends très clairement qu’il distingue le bien du mal, le bien du mal, le succès de l’échec », a déclaré Walberg.

Le Michigan Quotidien a rapporté que « l’une des principales raisons pour lesquelles Walberg « est catégorique sur le soutien des États-Unis à Israël est qu’il croit que Dieu soutient Israël ». Avant de rejoindre le Congrès, Walberg était chef de division du Moody Bible Institute, un collège privé évangélique conservateur.

Walberg a fait la une des journaux en mars 2024 lorsqu’il a déclaré à ses électeurs que « (nous) ne devrions pas dépenser un centime en aide humanitaire » à Gaza et que « (i)ce devrait être comme Nagasaki et Hiroshima ».

L’un des principaux bailleurs de fonds de Walberg est l’American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), dont le PAC a versé 60 656 $ à Walberg entre avril 2022 et août 2025. L’AIPAC a été le principal donateur du comité de campagne de Walberg au cours des cycles électoraux 2021-2022 et 2023-2024.

Donateurs de solidarité pro-israéliens et anti-palestiniens

Le réseau de donateurs de Walberg est dominé par de riches élites qui se consacrent à attaquer les syndicats, à privatiser l’éducation et à promouvoir les intérêts des entreprises. Les principaux donateurs exercent également une influence sur le lobby pro-israélien.

L’un des principaux bailleurs de fonds de Walberg est Edward C. Levy Jr., un magnat d’une entreprise de construction qui a un jour qualifié Henry Kissinger d’« ami proche » et qui est l’un des donateurs politiques les plus prolifiques du Michigan. Levy Jr. et son épouse Linda Dresner Levy ont donné au moins 77 600 $ à Walberg depuis 2006, dont 47 200 $ depuis 2020.

Un profil de Levy Jr. datant de 2010 indiquait que « l’amour pour Israël le motive ». Levy Jr. se souvient avoir visité Israël en 1951, où son père, Ed Levy Sr., avait construit une carrière de roche et une usine de concassage, pour former les Israéliens à l’utilisation de ces équipements. « Ils sont excellents pour tuer les ennemis arabes, mais ils sont également excellents pour tuer des machines », a déclaré Levy Sr. à son fils.

Levy Jr. a rejoint l’AIPAC dans les années 1960 et est devenu président de l’AIPAC en 1988. Aujourd’hui, il reste membre du conseil d’administration de l’AIPAC. Lui et sa femme sont d’énormes donateurs à l’AIPAC, donnant plus de 1,1 million de dollars à trois PAC liés à l’AIPAC depuis 2020 seulement.

Walberg a célébré le centenaire de l’entreprise de Levy Jr., Edw. C. Levy Co., dans le record du Congrès en 2017.

L’un des nouveaux dons les plus remarquables de Walberg est venu de Marc Rowan, milliardaire à la tête d’Apollo Global Management, une importante société de capital-investissement.

Rowan a contribué à lancer des attaques contre le mouvement de solidarité avec la Palestine sur les campus au cours des deux dernières années. Il est un important donateur de l’Université de Pennsylvanie et préside le conseil d’administration de la Penn’s Wharton Business School. Fin 2023, il a mené une révolte des donateurs contre un festival littéraire palestinien organisé à Penn et a mené avec succès les efforts visant à évincer la présidente de Penn, Liz Magill.

Un peu plus d’un mois après la démission de Magill, quelques jours après que Virginia Foxx ait organisé les audiences sur « l’antisémitisme » avec Magill et d’autres présidents d’université le 5 décembre 2023, Rowan et sa femme ont fait don de 13 300 $ à Foxx et ont rapidement organisé une collecte de fonds pour elle.

Maintenant, Rowan verse des dons au successeur de Foxx à la présidence du Comité de la Chambre sur l’éducation et la main-d’œuvre. Après n’avoir jamais fait de don à Tim Walberg, Rowan et son épouse Carolyn lui ont donné 21 000 $ le 19 mars 2025, quelques mois après que Walberg a été élu président du comité. Le PAC d’Apollo Education Group, dont Apollo est propriétaire, a donné 5 000 $ supplémentaires à Walberg en juin 2025 et 2 500 $ en septembre 2024.

Rowan s’est révélé être l’un des principaux architectes derrière les efforts de Donald Trump visant à renforcer les « compactes » avec les universités liées au financement fédéral. Une enquête récente sur la Ligue Anti-Diffamation a également suggéré que Rowan avait contribué aux attaques du groupe contre la « gauche radicale » pro-palestinienne.

Opposants syndicaux et privatiseurs d’écoles

La milliardaire Betsy DeVos et sa famille soutiennent également Walberg de longue date, ayant fait don d’au moins 76 700 $ à Walberg depuis 2007.

Les DeVos, dont la fortune familiale provient principalement de leur société privée Amway, sont des acteurs influents dans le Michigan, se classant régulièrement parmi les principaux donateurs de l’État aux candidats et aux causes de droite.

DeVos attaque depuis longtemps l’éducation publique et, en tant que secrétaire à l’Éducation de Trump de 2017 à 2021 – un mandat applaudi par Walberg – elle a réduit la protection des droits civiques, annulé le soutien aux étudiants emprunteurs et poussé le « choix de l’école ».

Les DeVos font partie du réseau de donateurs aligné sur Koch qui défend un programme anti-réglementaire et favorable à la privatisation. Ils ont investi des millions pour tenter de faire du Michigan un État du droit au travail et pour abroger les lois salariales en vigueur dans l’État.

En 2019, DeVos a qualifié les efforts BDS sur les campus de « menace pernicieuse », ajoutant que « nous savons tous que BDS est synonyme d’antisémitisme ».

Le baron de l’immobilier Ron Weiser a travaillé en étroite alliance avec les DeVos pour promouvoir une législation anti-syndicale dans le Michigan.

Weiser a servi trois mandats en tant que président du Parti républicain du Michigan et a donné gros à Trump. Il est membre du conseil d’administration de la Coalition juive républicaine, qui a célébré la répression contre les manifestants étudiants pro-palestiniens et les arrestations de Mahmoud Khalil et Badar Khan Suri.

Comme Levy Jr. et les DeVos, Weiser est une figure puissante de la classe dirigeante du Michigan. Il a investi des dizaines de millions de dollars dans l’Université du Michigan et a siégé au Board of Regents de 2016 à 2024.

En tant que présidente des Regents, Weiser a qualifié les travailleurs diplômés engagés dans des négociations collectives de « étudiants embauchés » et a été confrontée à une série d’autres controverses, notamment en qualifiant les principales dirigeantes politiques du Michigan de « trois sorcières ».

Weiser et son épouse ont donné 147 035 $ à Walberg depuis 2006, dont près de 75 000 $ depuis 2021. Weiser a également donné 50 000 $ aux PAC alignés sur l’AIPAC en 2024.

Opposants partagés, cause commune

Richard (Dick) et Ethie Haworth ont utilisé la fortune de leur commerce de meubles pour soutenir les efforts conservateurs dans le Michigan, en donnant des sommes énormes à la privatisation des écoles, alignées sur DeVos, ainsi qu’à des PAC et à des groupes antisyndicaux comme Michigan Families United, Let MI Kids Learn et Michigan Freedom Network.

Les Haworth sont également administrateurs de la Eagle Feather Foundation de la National Christian Charitable Foundation, un fonds conseillé par les donateurs qui a acheminé des dons vers des groupes sionistes de Christion comme les Chrétiens unis pour Israël, les Amis chrétiens d’Israël et la Fondation des Alliés d’Israël, ainsi qu’à près de deux douzaines d’organisations qualifiées par le Southern Poverty Law Center de groupes haineux.

Les Haworth ont donné à Walberg au moins 87 700 $ depuis 2024 et 132 500 $ depuis 2007.

L’argent des donateurs et les efforts politiques des DeVos, des Haworth et d’autres partisans de droite de Walberg convergent vers le Mackinac Center, un groupe de réflexion de droite qui est le seul affilié du Michigan au State Policy Network soutenu par Koch.

Le Mackinac Center gère une fondation juridique qui prend en charge les affaires antisyndicales. Dick Haworth et Levy Jr., récemment honorés par le Mackinaw Center, siègent tous deux à son conseil d’administration.

Les milliardaires et multimillionnaires figurant en tête de la liste des donateurs de Walberg soutiennent depuis longtemps les attaques contre le travail, l’éducation publique, les universités et la solidarité avec la Palestine. Aujourd’hui, Walberg poursuit la stratégie de Virginia Foxx consistant à organiser des audiences et des enquêtes qui utilisent l’antisémitisme comme une arme pour faire avancer ces attaques. Mais pour les mouvements qui défendent ces causes, il y a aussi un point stratégique à retenir dans la cartographie de la base de donateurs de Walberg : ils ont une cause commune chez leurs opposants communs ultra-riches et d’extrême droite.