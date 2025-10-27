Stephen Miller menace d’arrêter le gouverneur de l’Illinois, JB Pritzker

Les informations honnêtes et sans paywall sont rares. Veuillez soutenir notre journalisme audacieusement indépendant avec un don de n’importe quelle taille.

Un peu plus de neuf mois après que le président Donald Trump soit revenu au pouvoir et ait gracié ses partisans qui ont pris d’assaut le Capitole américain, l’un des principaux collaborateurs du républicain a suggéré que les forces de l’ordre fédérales pourraient arrêter les démocrates qui s’opposent au programme anti-migrants de la Maison Blanche, y compris le gouverneur de l’Illinois, JB Pritzker.

Interrogé sur la volonté de l’administration et l’autorité fédérale d’arrêter le dirigeant de l’Illinois le Fox Nouvelles Vendredi, Stephen Miller, chef de cabinet adjoint de Trump pour la politique et la sécurité intérieure, a répondu : « Eh bien, la réponse que je m’apprête à donner ne s’applique pas seulement au gouverneur Pritzker, elle s’applique à tout représentant de l’État, à tout responsable local, à toute personne exerçant une activité officielle qui conspire ou s’engage dans une activité qui entrave illégalement les forces de l’ordre fédérales dans l’exercice de leurs fonctions. »

« Donc, si vous vous engagez dans une conspiration criminelle pour entraver l’application des lois fédérales sur l’immigration ou pour ordonner illégalement à vos propres policiers ou à vos propres fonctionnaires d’essayer d’interférer avec les agents de l’ICE, ou même d’arrêter des agents de l’ICE, vous êtes engagé dans une activité criminelle », a-t-il déclaré, faisant référence aux services d’immigration et de douane des États-Unis. « Différents types de crimes s’appliqueraient. Il y a l’obstruction à la justice. Il y a l’hébergement d’étrangers illégaux. Il y a l’entrave à l’application de nos lois sur l’immigration. »

« Et puis, à mesure que vous montez sur l’échelle du comportement, vous vous retrouvez évidemment avec des accusations de complot séditieux, en fonction de la conduite, et de nombreuses autres infractions. Encore une fois, cela dépend de l’action. Cela dépend de la conduite. Cela dépend de ce qui se passe », a poursuivi Miller. Il a ensuite déclaré aux agents de l’ICE que « vous bénéficiez de l’immunité fédérale dans l’exercice de vos fonctions ».

Les menaces de Miller envers Pritzker et d’autres responsables, ainsi que sa demande d’immunité, ont suscité des réactions négatives rapides, notamment de la part de ZétéoMehdi Hasan, qui a souligné les grâces accordées par Trump aux insurgés du 6 janvier 2021.

« N’oubliez pas que ces fascistes ont gracié les personnes reconnues coupables de ‘complot séditieux’ tout en accusant à tort leurs opposants de ce crime grave », a écrit le journaliste sur les réseaux sociaux. « (En passant, arrêter Pritzker ferait de lui du jour au lendemain le politicien le plus populaire d’Amérique.) »

c’est difficile pour les nazis de savoir ce qui se passe ici https://t.co/7dslK3AVUl – George Conway 🇺🇸🚫👑🐸 (@gtconway3d) 24 octobre 2025

Trump lui-même a appelé à l’emprisonnement de Pritzker et du maire démocrate de Chicago, Brandon Johnson, « pour ne pas avoir protégé » les agents de l’ICE. Priztker, milliardaire et candidat potentiel à la présidentielle de 2028, a suggéré que Trump devrait être démis de ses fonctions via le 25e amendement à la Constitution américaine.

Miles Taylor, qui a été chef de cabinet du ministère de la Sécurité intérieure sous la première administration Trump et auteur d’un tristement célèbre ouvrage anonyme en 2018. New York Times éditorial, a déclaré vendredi: « On a l’impression que nous descendons assez vite dans le terrier du lapin ici, les amis. »

Le sénateur de l’État de Californie Scott Weiner (D-11), l’un des démocrates candidats au siège de l’ancienne présidente de la Chambre Nancy Pelosi lors du prochain cycle, a déclaré : « Ils adoptent désormais explicitement la position selon laquelle les élus de l’État et locaux commettent des crimes lorsqu’ils tentent de protéger leurs communautés de la police secrète de l’ICE. »

Le district sénatorial de l’État de Weiner comprend San Francisco, l’une des villes ciblées par Trump avec des agents d’immigration, et un éventuel déploiement de la Garde nationale. Le président a déclaré qu’il avait renoncé pour l’instant à menacer d’envoyer des troupes dans la ville, après les appels d’amis milliardaires.

Cependant, l’administration Trump se bat toujours devant un tribunal fédéral pour déployer la Garde nationale dans la région de Chicago, où est en cours l’opération Midway Blitz de l’ICE. La population de l’Illinois a réagi par des manifestations persistantes, notamment dans les locaux de l’ICE dans la banlieue de Broadview, où les agents ont réagi avec violence aux manifestations.

« Non, les agents de l’ICE ne bénéficient pas de l’immunité pour agresser et arrêter des Américains non armés sans mandat », a déclaré un ancien responsable de l’administration Obama et Pod Sauver l’Amérique a souligné le co-animateur Jon Favreau sur les réseaux sociaux vendredi.

Daniel Drezner, professeur de politique internationale à l’Université Tufts, a lui aussi déclaré : « Cela semble très inquiétant et également faux ».

La députée Yassamin Ansari (démocrate d’Arizona) a conclu : « Stephen Miller est le plus méchant, le plus fasciste et le plus autoritaire du régime Trump. Et cela veut dire quelque chose. »

Les commentaires de Miller sont intervenus deux jours seulement après l’apparition de Pritzker sur Fox Nouvelles et a discuté des attaques de Trump contre lui, des actions des agents d’immigration dans l’Illinois et du risque que Trump tente d’utiliser les troupes américaines pour voler de futures élections.

Pritzker sur Fox : « Il remet en question l’intégrité des prochaines élections en envoyant des troupes dans nos villes. C’est de cela que je crois qu’il s’agit. Il ne s’agit pas de lutter contre le crime. Il a dit qu’il s’en prend au pire du pire. Ce n’est pas ce qu’ils font. Ils sont littéralement après… pic.twitter.com/zoRHpgHPWg -Aaron Rupar (@atrupar) 23 octobre 2025

Le chef de cabinet adjoint du gouverneur chargé des communications, Matt Hill, a répondu aux remarques de Miller en soulignant cette apparition.

« Putain de merde. Le gouverneur Pritzker a fait UNE interview sur Renardet Stephen Miller panique », a déclaré Hill sur les réseaux sociaux avec un emoji en forme de flocon de neige. « Tout ce que le gouvernement a fait, c’est de nommer des experts pour recueillir des vidéos et des témoignages sur ce qui se passe à Chicago. Aujourd’hui, Miller menace de faire taire les habitants de l’Illinois et d’arrêter leur gouverneur.