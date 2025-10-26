22 États sont en récession ou se dirigent vers une récession. La fermeture pourrait aggraver la situation.

Les États américains qui représentent environ un tiers du produit intérieur brut du pays sont actuellement en récession ou sur le point de l’être alors que la paralysie du gouvernement fédéral entre dans sa quatrième semaine, les républicains du Congrès et le président Donald Trump refusant de soutenir une prolongation des principales subventions aux soins de santé qui devraient expirer à la fin de l’année.

Une analyse récente de Mark Zandi, économiste en chef de Moody’s Analytics, estime que 22 États connaissent un ralentissement économique ou courent un risque sérieux de récession, une crise naissante alimentée par les tarifs douaniers de Trump, les expulsions massives et les attaques massives contre la main-d’œuvre fédérale – une attaque qui s’est intensifiée depuis la fermeture du gouvernement fédéral début octobre.

Les États actuellement en récession ou au bord de la récession comprennent le Maine, l’Oregon, Washington, l’Illinois et la Géorgie. Parmi les États qui « font du surplace » figurent la Californie et New York, selon Zandi, dont l’analyse était basée sur des chiffres antérieurs à la fermeture du gouvernement.

Leor Tal, directeur de campagne de la coalition progressiste Unrig Our Economy, a déclaré lundi en réponse à l’analyse que « les républicains du Congrès tiennent l’économie américaine en otage et les familles de travailleurs en paient le prix ».

« À une époque où les coûts augmentent et où les tarifs douaniers font des ravages dans le portefeuille des citoyens, les Républicains redoublent d’efforts pour augmenter les coûts des soins de santé pour des millions d’Américains », a déclaré Tal. « Il est temps pour les républicains du Congrès de rouvrir le gouvernement, d’étendre les crédits d’impôt pour les soins de santé et de commencer à réduire les coûts pour les familles qui travaillent. »

La fermeture, que Trump a adoptée et exploitée pour faire avancer son programme d’extrême droite, a commencé à un moment où l’économie du pays était déjà sur des bases précaires, avec des prix alimentaires continuant d’augmenter malgré les promesses de campagne du président, des coupes dans Medicaid du Parti républicain provoquant le chaos à travers le pays et le marché du travail montrant des signes de détresse.

Sans fin de la fermeture en vue, La presse associée a noté dimanche que «l’Association américaine du voyage a déclaré que l’économie du voyage devrait perdre 1 milliard de dollars par semaine à mesure que les voyageurs changent leurs projets de visiter les parcs nationaux, les sites historiques et la capitale nationale, où de nombreuses installations telles que les musées de la Smithsonian Institution et le zoo national sont désormais fermées aux visiteurs.»

Si le gouvernement reste fermé en novembre, des dizaines de millions d’Américains pourraient voir les prestations du programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire (SNAP) – qui stimulent l’économie tout en réduisant la faim – et d’autres aides réduites.

Pendant ce temps, même si l’administration Trump ne divulgue pas les données fédérales sur le marché du travail en raison de la fermeture, les économistes affirment que les chiffres au niveau privé et étatique signalent une douleur croissante pour les travailleurs, qui ne manquera pas de s’intensifier à mesure que la fermeture se prolonge.

« Les empreintes digitales des décisions politiques de Trump se trouvent le plus clairement dans la nette augmentation des demandes d’indemnisation fédérales (assurance-chômage) – des demandes déposées spécifiquement par des travailleurs licenciés par les agences fédérales », ont écrit la semaine dernière Elise Gould et Joe Fast de l’Economic Policy Institute. « Cependant, nous constatons également des tendances inquiétantes dans les demandes d’assurance-chômage dans les programmes réguliers de l’État, en particulier dans la région métropolitaine de Washington, DC. »

« La fermeture (et potentiellement la tentative de politisation des principales agences gouvernementales de collecte de données) pourrait laisser les décideurs politiques aveugles au moment même où l’économie rencontre de véritables turbulences », ont-ils prévenu.

John Diamond, directeur du Centre des finances publiques du Baker Institute de l’Université Rice, a averti plus tôt ce mois-ci que la fermeture « pourrait être un point de bascule vers la récession ».

« Si le problème est résolu rapidement, les coûts seront minimes », a soutenu Diamond, « mais si le problème se prolonge, l’économie américaine pourrait s’effondrer ».