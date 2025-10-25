Lors d’appels de résultats, les dirigeants de prisons privées se réjouissent de profiter des arrestations de l’ICE

Lors d’une conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre en août, un cadre du groupe GEO a dressé une liste des réalisations de l’entreprise pénitentiaire privée jusqu’à présent cette année. Il s’agissait notamment de l’obtention de contrats avec l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) pour l’extension des centres de détention d’immigrants dans le New Jersey, le Michigan, la Géorgie et la Californie ; travailler à la conversion de six établissements – pour la plupart d’anciennes prisons – en sites de détention de l’ICE ; et prendre des mesures pour tirer profit des opérations de détention sur les sites militaires.

« Tous ces efforts visent à placer notre entreprise dans la meilleure position concurrentielle possible pour poursuivre ce que nous continuons de considérer comme des opportunités de croissance sans précédent », a déclaré George Zoley, président exécutif du conseil d’administration du groupe GEO, aux investisseurs et aux autres parties prenantes participant à l’appel du 6 août, selon les transcriptions audio et des appels du site Web de recherche en investissement en ligne, Seeking Alpha.

Les dirigeants de CoreCivic, une autre grande entreprise pénitentiaire à but lucratif, se sont montrés tout aussi optimistes lors de leur appel aux résultats le même mois.

« Notre activité est parfaitement alignée sur les exigences du moment », a déclaré le PDG Damon Hininger lors de l’appel du 7 août. « Nous sommes dans un environnement sans précédent avec une augmentation rapide des populations carcérales fédérales à l’échelle nationale et un besoin continu de solutions que nous proposons. »

D’une certaine manière, cette gaieté n’était pas surprenante. Le lendemain de l’élection du président Donald Trump pour son deuxième mandat, les actions de GEO Group et de CoreCivic ont bondi à deux chiffres. Trump avait promis à plusieurs reprises des expulsions massives au cours de sa campagne électorale, et des sociétés pénitentiaires privées étaient en place pour en récolter les fruits, sur la base de leur rôle de longue date sous les deux partis dans la détention des immigrants.

Les appels de gains de Les deux plus grandes sociétés pénitentiaires privées du pays fournissent des détails sur la façon dont les grands acteurs de cette industrie défendent et profitent du programme d’expulsions massives de Trump. GEO Group a déclaré un chiffre d’affaires total de 636,2 millions de dollars au deuxième trimestre, tandis que CoreCivic a déclaré 538,2 millions de dollars, en hausse de 9,8 % par rapport au deuxième trimestre de l’année dernière, les rapports du troisième trimestre étant attendus début novembre.

« Ce qu’ils font est odieux ; il n’y a pas d’autre manière de décrire le fait de tirer profit de la souffrance humaine », a déclaré Paolo Almiron, coordinateur des médias pour le groupe de défense Resistencia en Acción New Jersey.

Ni Zoley et le groupe GEO, ni Hininger et CoreCivic n’ont répondu à une liste détaillée de questions sur les allégations contenues dans cette histoire, notamment sur la question de savoir s’ils avaient des préoccupations éthiques ou morales concernant leur entreprise. ICE n’a pas non plus répondu à Prismedemande de commentaire.

Reconnaissance par l’industrie du quota fédéral d’arrestations

Plusieurs médias, ainsi que le chef de cabinet adjoint de la Maison Blanche, Stephen Miller, ont rapporté plus tôt cette année que l’administration Trump avait fixé un quota de 3 000 arrestations par jour. Ce nombre a intensifié les raids contre l’immigration qui se sont répandus à travers le pays cet été, entraînant un ciblage accru des immigrants sans casier judiciaire.

En août, cependant, le ministère de la Justice a nié l’existence d’un tel quota.

Mais lors de la conférence téléphonique sur les résultats du groupe GEO cet été, ces mêmes quotas ont été décrits comme étant une connaissance commune du secteur.

Après que Zoley ait décrit les informations des médias selon lesquelles l’ICE souhaitait augmenter sa capacité à 100 000 lits d’ici la fin de cette année, un participant à l’appel a posé une question complémentaire.

« Avez-vous une idée du taux de détention requis pour justifier 100 000 lits de détention ? il a demandé. « En d’autres termes, est-ce que 3 000 par jour équivalent à 100 000 lits ? »

« C’est cette simple règle empirique, telle que vous l’avez décrite », a répondu Zoley, ajoutant qu’il s’agissait d’un modèle « que nous avons entendu à plusieurs reprises ».

« Il était basé sur l’objectif d’expulser un million de personnes par an », a-t-il déclaré, précisant que le quota était un « modèle théorique » qui serait probablement affecté par des poursuites judiciaires.

Aucune mention de mauvaises conditions

Les dirigeants des deux appels ont discuté des sommes d’argent que leurs entreprises ont gagnées grâce à des installations qui ont fait la une des journaux en raison d’allégations d’abus généralisés.

Patrick Swindle, président et chef de l’exploitation de CoreCivic, a parlé de la renaissance par l’entreprise du plus grand centre de détention pour immigrants du pays, situé à Dilley, au Texas.

« Nous sommes dans les délais pour achever l’activation complète d’ici la fin du troisième trimestre, date à laquelle nous prévoyons de générer l’intégralité des revenus mensuels fixes de l’installation », a déclaré Swindle, qui n’a pas répondu à notre question. Prismedemande de commentaire.

Le centre de traitement de l’immigration de Dilley, officiellement appelé South Texas Family Residential Center, a été ouvert pour la première fois sous l’ancien président Barack Obama en 2014, lorsqu’il a été critiqué par des défenseurs des droits de l’homme pour avoir détenu des mères et leurs enfants demandant l’asile après avoir traversé la frontière. Il a été fermé l’été dernier par l’administration de l’ancien président Joe Biden, mais l’administration Trump l’a rouvert ce printemps.

Les défenseurs qui ont parlé avec Prism ont décrit les mauvaises conditions persistantes à Dilley, notamment le retard des soins médicaux et la militarisation de « l’auto-expulsion » par les agences fédérales.

Une mère et son enfant qui ont été envoyés à Dilley en septembre après avoir été interceptés lors d’une opération d’immigration dans une épicerie de Chicago en ont fait l’expérience directe, selon le groupe de défense des immigrés RAÍCES.

La femme souffrait d’un grave kyste ovarien mais n’avait pas accès à ses médicaments habituels pendant sa détention.

« Elle risquait de saigner et elle souffrait beaucoup tout au long de son séjour à Dilley », a déclaré Faisal Al-Juburi, directeur des affaires extérieures de RAÍCES.

La douleur atroce l’a amenée à accepter, le 10 octobre, « l’auto-expulsion », une stratégie dont Trump a fait la pierre angulaire de la répression de l’immigration de sa deuxième administration.

Dix jours plus tard, la femme était toujours en détention sans soins appropriés pour son kyste, selon Al-Juburi. Il a déclaré que la seule réponse de l’ICE aux pressions répétées de son organisation a été de confirmer qu’elle était en cours de procédure d’expulsion.

D’autres médias ont également couvert des plaintes concernant le retard des soins médicaux dans l’établissement de Dilley, en particulier pour les enfants, détenus pendant des semaines ou des mois sans justification.

Pendant ce temps, les participants à l’appel sur les résultats du groupe GEO ont parlé du centre de détention de Delaney Hall dans le New Jersey, qui a commencé à détenir des immigrants en mai. Zoley a déclaré que le contrat de l’entreprise sur ce site « devrait générer plus de 60 millions de dollars de revenus annualisés au cours de la première année complète d’exploitation ».

L’appel ne contenait aucune mention des conditions régnant au centre. Les défenseurs ont dit Prisme sur une série de préoccupations persistantes dans ce pays.

« Les espaces sont extrêmement bondés, la nourriture est en si mauvais état que les gens refusent de la manger, l’eau a une odeur étrange et les gens ne reçoivent pas de soins médicaux jusqu’à ce qu’ils soient extrêmement malades », a déclaré Almiron de Resistencia en Acción.

« Les horaires des visites sont irréguliers et se font principalement par le bouche à oreille », a ajouté Almiron. « Ce n’est que grâce au travail des organisations locales de défense des droits des immigrés qu’on a au moins une idée du moment où les gens peuvent venir nous rendre visite. »

Kathy O’Leary, coordinatrice régionale du New Jersey pour l’organisation catholique Pax Christi USA, veille devant Delaney Hall trois à quatre fois par semaine dans le cadre d’une coalition du New Jersey appelée Eyes on ICE.

« Ce que nous entendons, c’est que les gens restent sans nourriture pendant 12 heures », a déclaré O’Leary. « La nourriture arrive congelée, moisie, autrement avariée et en maigres portions. »

Les deux défenseurs ont décrit un code vestimentaire strict qui peut empêcher les visiteurs de voir leurs proches. Une femme s’est rendue à Delaney Hall depuis le Massachusetts pour rendre visite à un membre de sa famille, mais on lui a dit que son jean ne respectait pas le code vestimentaire, a déclaré O’Leary. Les yeux rivés sur les volontaires de l’ICE assis à l’extérieur de l’établissement ont trouvé un pantalon que la femme devait porter pour pouvoir entrer.

En juin, des détenus frustrés par le manque de nourriture et la surpopulation dans l’établissement ont brisé les fenêtres, les portes et les caméras de sécurité, tandis que d’autres ont téléphoné, paniqués, à leurs proches et à leurs avocats, hors des murs. Quatre hommes se sont échappés à travers un mur extérieur fragile et, finalement, l’établissement a été fermé à clé. Les quatre hommes ont été de nouveau arrêtés plus tard.

Profiter de la détention

Malgré l’augmentation des manifestations anti-ICE à travers le pays et les vidéos virales d’arrestations de plus en plus agressives de l’ICE sur les réseaux sociaux, les appels aux résultats du deuxième trimestre dans le secteur des prisons privées se sont déroulés comme d’habitude.

« Notre performance financière, qui a été assez significative cette année, n’intègre qu’une très petite partie de l’opportunité qui sera, je pense, à court terme pour nous alors que nous approchons de la fin de cette année en 2026 », a déclaré Hininger.

Le contenu des appels ne choque pas nécessairement les défenseurs des immigrants.

« En fin de compte, leur priorité est le résultat net de leurs actionnaires », a déclaré Al-Juburi. « C’est ce qui arrive lorsque nous donnons la priorité aux profits plutôt qu’aux personnes. Est-ce choquant ? Oui. Mais est-ce surprenant ? Non. »

Prisme est une rédaction indépendante et à but non lucratif dirigée par des journalistes de couleur. Nous faisons des reportages à partir de la base et aux carrefours de l’injustice.