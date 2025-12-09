Les grèves mondiales du Black Friday résistent à l’assaut d’Amazon contre les travailleurs

Les travailleurs d’Amazon et leurs alliés du monde entier sont descendus dans la rue lors du Black Friday, la journée de shopping la plus chargée de l’année, pour protester contre l’exploitation des travailleurs par le géant du commerce électronique, contre les syndicats incessants, contre les contributions à l’aggravation de l’urgence climatique et contre les projets de remplacement massif des employés par des robots.

« Amazon, Jeff Bezos et leurs alliés politiques parient sur un avenir techno-autoritaire, mais à l’occasion de la Journée Make Amazon Pay, les travailleurs du monde entier disent : ça suffit », a déclaré Christy Hoffman, secrétaire générale d’UNI Global Union. « Pendant des années, Amazon a écrasé le droit des travailleurs à la démocratie au travail grâce à un syndicat et au soutien de personnalités politiques autoritaires. Son modèle approfondit les inégalités et porte atteinte aux droits fondamentaux des travailleurs de s’organiser, de négocier collectivement et d’exiger des lieux de travail sûrs et équitables. »

De l’Allemagne au Bangladesh, des milliers de travailleurs ont débrayé vendredi et ont manifesté contre les pratiques de travail d’Amazon pour réclamer de meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail et une meilleure protection syndicale. Le mois dernier, Amazon a déclaré plus de 21 milliards de dollars de bénéfices pour le troisième trimestre 2025, soit une augmentation de 38 % par rapport à la même période de l’année dernière.

« Pendant les vagues de chaleur, l’entrepôt ressemble à une fournaise : les gens s’évanouissent, mais les objectifs ne s’arrêtent jamais », a déclaré Neha Singh, une employée d’Amazon à Manesar, en Inde, en faisant référence aux quotas de productivité de l’entreprise. « Même si nous nous évanouissions, nous ne pouvions pas prendre un jour de congé et rentrer chez nous. Si nous prenions ce jour de congé, notre salaire serait réduit, et si nous prenions trois jours de congé, ils nous licencieraient. Amazon nous traite comme un consommable. »

« Nous nous joignons à Make Amazon Pay », a déclaré Singh, « pour exiger les droits les plus fondamentaux : la sécurité, la dignité et la chance de rentrer chez nous vivants ».

CELA SE PASSE MAINTENANT 🌎 Les travailleurs d’Amazon et leurs alliés dans 38 pays à travers le monde font grève et protestent pour #MakeAmazonPay. pic.twitter.com/srMRsymCh7 – Internationale progressiste (@ProgIntl) 28 novembre 2025

Make Amazon Pay est une alliance de syndicats et de groupes de défense qui s’organisent pour empêcher Amazon de « presser les travailleurs, les communautés et la planète ».

Les grèves et manifestations de 2025, que les organisateurs ont décrites comme la plus grande mobilisation contre Amazon à ce jour, marquent la sixième année consécutive d’actions mondiales organisées par la coalition.

La grève en Allemagne a été considérée comme la plus importante de l’histoire d’Amazon, avec environ 3 000 travailleurs qui devraient rejoindre les piquets de grève à travers le pays. Le syndicat représentant les travailleurs d’Amazon aux États-Unis a exprimé vendredi sa solidarité avec les travailleurs allemands en grève dans une publication sur les réseaux sociaux, les attribuant « à avoir inspiré le mouvement mondial des travailleurs d’Amazon pendant plus d’une décennie ».

Les Teamsters d’Amazon sont aujourd’hui solidaires de nos collègues allemands d’Amazon alors que vous vous engagez dans une courageuse action de grève. Aux grévistes de longue date, vous inspirez le mouvement mondial des travailleurs d’Amazon depuis plus d’une décennie. À ceux qui rejoignent le mouvement grandissant pour le… pic.twitter.com/42ul1bbFb5 – Amazon Teamsters (@amazonteamsters) 28 novembre 2025

« Partout dans le monde, les travailleurs d’Amazon quittent leur travail, défilent dans leurs villes et se tiennent côte à côte avec les communautés pour exiger ce que chaque travailleur mérite : des salaires équitables, des conditions de sécurité, le droit de s’organiser – et un avenir non dicté par les algorithmes et les milliardaires », a déclaré vendredi Progressive International, membre de l’alliance.

« Mais la cible n’est pas seulement une entreprise. Il s’agit du système émergent qu’Amazon ancre désormais : un ordre techno-autoritaire qui fusionne le pouvoir de la Big Tech avec les prérogatives de l’extrême droite – des raids ICE de Trump au génocide israélien à Gaza », a ajouté le groupe. « Les actions de cette semaine pointent vers un autre horizon. Un horizon dans lequel les chaînes d’approvisionnement deviennent des lieux de lutte, et non de soumission ; où les ouvriers des entrepôts unissent leurs bras avec les travailleurs de la technologie, les travailleurs du vêtement, les communautés autochtones et les migrants ; où un mouvement syndical mondial est capable d’affronter un système de pouvoir mondial. »