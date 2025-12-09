Trump utilise l’attaque de la Garde nationale pour punir collectivement les communautés de couleur

Les conséquences de la fusillade du 26 novembre 2025 à Washington, DC, ont souligné une fois de plus que nous vivons dans un monde de suprématie blanche où les personnes de couleur sont la cible de dirigeants racistes et où les actions d’un seul suffisent à encourir une punition collective contre tous.

Et malgré ces faits, l’administration suprémaciste blanche de Donald Trump a profité de la fusillade non pas pour réévaluer les pratiques de la CIA ou le soutien en matière de santé mentale aux États-Unis, mais plutôt pour punir collectivement autant de communautés de couleur que possible.

Trump inflige une punition collective aux immigrants

Au lieu d’explorer les racines de l’effondrement de Lakanwal en réévaluant le vaste paysage des crimes de guerre commis par la CIA, jonché du sang d’un nombre incalculable d’Afghans et d’autres personnes à la peau brune, l’administration Trump intensifie une répression anti-immigration déjà draconienne et raciste.

Il a interrompu le traitement des demandes d’immigration légale de cartes vertes et de citoyenneté déposées par des ressortissants afghans – ceux-là mêmes dont la CIA et ses mandataires sont victimes depuis des années – et par des personnes originaires de plus d’une douzaine d’autres pays non blancs comme l’Iran, la Somalie et le Soudan. Et cela a stoppé toutes les décisions concernant les dossiers d’asile dans tous les domaines.

L’administration Trump… a interrompu le traitement des demandes d’immigration légale de cartes vertes et de citoyenneté des ressortissants afghans – les mêmes personnes dont la CIA et ses mandataires sont les victimes depuis des années.

À la suite des fusillades de la Garde nationale, Trump a également lancé des raids de l’Immigration et des Douanes à Minneapolis et à St. Paul visant la communauté immigrée somalienne, et a dénoncé les Somaliens et leur pays d’origine comme des « déchets ».

Après la fusillade, Trump n’a pas perdu de temps pour annoncer qu’il « suspendrait définitivement les migrations en provenance de tous les pays du tiers monde ».

Les impératifs de l’empire américain étaient au cœur de la formation de Lakanwal

À la suite de la fusillade à Washington, la secrétaire à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, a déclaré sur BNCDans « Meet the Press », Lakanwal a été « radicalisé depuis qu’il est ici dans ce pays », et que cela s’est produit « grâce à ses relations dans sa communauté d’origine et dans son État », mais elle n’a fourni aucune preuve pour étayer ses affirmations.

Pendant ce temps, Trump a accusé l’administration Biden d’avoir mal contrôlé Lakanwal et de lui avoir permis, ainsi qu’à sa famille, de se réinstaller aux États-Unis après le retrait des troupes américaines d’Afghanistan dans le cadre d’un programme appelé Opération Allies Welcome. Mais c’est en réalité pendant le mandat de Trump, en avril 2025, que les services américains de citoyenneté et d’immigration ont officialisé le statut de Lakanwal et celui des membres de sa famille immédiate en tant qu’asiles.

Si Lakanwal est effectivement responsable de la fusillade de la Garde nationale comme on le soupçonne, les informations accessibles au public suggèrent actuellement que la fusillade était au moins en partie l’incarnation du « retour de flamme », un terme souvent utilisé à la suite des attentats terroristes du 11 septembre 2001 pour décrire les conséquences involontaires des guerres américaines.

Des témoins afghans ont décrit des membres des Unités Zéro soutenues par la CIA comme agissant en toute impunité. Dirigés et isolés par la CIA, Lakanwal et ses collègues agissaient comme des chefs de guerre de facto, menant des raids nocturnes et tuant de manière extrajudiciaire des civils soupçonnés d’être des membres des talibans. Il n’est pas étonnant qu’un membre de la communauté de Bellingham, dans l’État de Washington, où Lakanwal et sa famille se sont réinstallés, ait décrit le suspect comme étant isolé et erratique, et « non fonctionnel en tant que personne, père et prestataire de soins ».

Les États-Unis ont infligé une violence inimaginable aux Afghans

Le cas de Lakanwal semble être le seul cas d’un Afghan ayant commis un acte de violence contre des membres en uniforme de l’appareil militaire américain sur le sol américain. Mais depuis des décennies, les États-Unis ont infligé une violence indicible à l’Afghanistan – une histoire que l’administration Trump est susceptible d’ignorer.

Lorsque l’Union soviétique a envahi et occupé l’Afghanistan en 1979, la CIA a répondu en armant et en entraînant des guerriers par procuration appelés Moudjahidines pour combattre l’Armée rouge. Une décennie plus tard, après qu’un million d’Afghans aient été tués dans des échanges de tirs, les Soviétiques ont abandonné et se sont retirés. Par la suite, les factions moudjahidines en guerre se sont battues pour le pouvoir, tuant ainsi des dizaines de milliers de civils afghans avec des armes fournies par les États-Unis.

Entrent en jeu les talibans, une force combattante issue des réfugiés afghans de la guerre, soutenue par des alliés des États-Unis tels que le Pakistan et l’Arabie saoudite. Les talibans ont pris le contrôle de l’Afghanistan dans les années 90 et ont inauguré une ère de régime draconien. Lorsque le fondamentaliste saoudien Oussama ben Laden a orchestré les attentats du 11 septembre, sa présence dans l’Afghanistan contrôlé par les talibans était suffisante pour que l’administration de George W. Bush lance la soi-disant « guerre contre le terrorisme », un acte de punition collective à grande échelle contre le peuple afghan, culminant dans la plus longue guerre de l’histoire des États-Unis.

Aux États-Unis, cette guerre s’est accompagnée du USA PATRIOT Act, en vertu duquel d’innombrables immigrants venus de pays musulmans et arabes aux États-Unis ont été profilés racialement, diffamés, emprisonnés et expulsés.

Le président Joe Biden a finalement retiré les troupes américaines d’Afghanistan en 2021. Mais la CIA a persisté, promettant de rester indéfiniment en Afghanistan – finançant, formant et armant des hommes comme Lakanwal qui considéraient leur participation comme une voie potentielle vers la réinstallation aux États-Unis.

Pourquoi ne parlons-nous pas de la violence armée ?

À la suite de la fusillade, Trump et ses alliés n’ont pas tardé à se concentrer sur l’identité de Lakanwal en tant qu’immigrant afghan récemment réinstallé, et sur celle de ses victimes en tant que membres des forces armées américaines blanches, utilisant ces détails pour exploiter au maximum l’incident au service du programme MAGA.

L’exploitation par Trump de la fusillade à Washington met en lumière le pire de la soif de sang de l’empire américain qui se heurte au pire de son racisme anti-immigrés.

Si Trump se souciait vraiment de prévenir de tels actes de violence insensés, il pourrait promouvoir un certain nombre de politiques qui feraient réellement une différence : le contrôle des armes à feu, les soins de santé mentale – et une réévaluation de la violence menée par la CIA dans d’autres pays. En effet, aussi horrible que soit la fusillade, elle n’était guère remarquable dans un pays inondé d’armes, où la violence armée coûte la vie à 125 personnes par jour dans tout le pays.

Si Trump insiste pour tirer des conclusions démographiques sur les fusillades, il devrait être pressé d’examiner les statistiques montrant que 84 pour cent des tireurs de masse sont blancs et presque tous sont des hommes, et de prendre des mesures pour s’attaquer à ce qui pousse les hommes blancs – comme Tyler Robinson, l’homme soupçonné d’avoir tué Charlie Kirk – à recourir au vigilantisme et à la violence armée. Mais nous ne vivons pas dans un monde où l’équité et la logique éclairent les décisions gouvernementales.

L’exploitation par Trump de la fusillade à Washington met en lumière le pire de la soif de sang de l’empire américain qui se heurte au pire de son racisme anti-immigrés. C’est la suprématie blanche en action sur la scène mondiale et nationale. Une telle punition collective est tout aussi moralement répréhensible aujourd’hui qu’elle l’était après le 11 septembre.