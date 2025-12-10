La Nouvelle-Orléans résiste à l’invasion de l’ICE malgré la surveillance et la répression de l’État

Les informations honnêtes et sans paywall sont rares. Veuillez soutenir notre journalisme audacieusement indépendant avec un don de n’importe quelle taille.

Lorsque des habitants inquiets de la zone métropolitaine de la Nouvelle-Orléans sont sortis dans les rues avec leurs sifflets et leurs caméras de téléphone ce week-end, prêts à protester et à documenter l’attaque malvenue de l’administration Trump contre les communautés d’immigrés, ils ont été confrontés à la fois à une surveillance numérique généralisée de la part des autorités étatiques et fédérales et à une vague loi de l’État qui fait d’entraver l’application des lois fédérales en matière d’immigration un crime passible d’un an de travaux forcés dans une prison de Louisiane.

Défendue par les républicains et signée par le gouverneur de Louisiane Jeff Landry, la loi 399 est entrée en vigueur le 1er août et menace désormais la Nouvelle-Orléans alors que l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) et la Border Patrol poursuivent leur dernière invasion d’une ville dirigée par les démocrates dans le cadre de la campagne d’expulsion massive du président Donald Trump. La nouvelle loi qualifie de crime « tout acte visant à entraver, retarder, empêcher ou interférer de toute autre manière avec l’application des lois fédérales en matière d’immigration ».

Le 3 décembre, l’ACLU de Louisiane a déposé une plainte contestant la loi 399 au nom d’un groupe local, qui a cessé d’organiser des formations sur la connaissance de vos droits après que les organisateurs craignaient d’être criminalisés en vertu du langage large de la loi. Le procureur général de la Louisiane a admis dans un dossier déposé devant le tribunal que la loi 399 ne couvre « que l’obstruction réelle à la justice – les comportements, en particulier les comportements violents », et non les discours protégés par la Constitution.

La loi 399 est entrée en vigueur le 1er août et érige en crime « tout acte visant à entraver, retarder, empêcher ou interférer de toute autre manière avec l’application des lois fédérales en matière d’immigration ».

L’ACLU de Louisiane a abandonné le procès le 5 décembre après que le juge et les deux parties se soient mis d’accord sur l’interprétation de la loi par le procureur général. Alors que le procès se concentrait sur les droits du premier amendement des groupes organisant des formations de défense communautaire pour les immigrés et leurs familles, la clarification a également donné le feu vert aux militants pour déployer des tactiques de résistance vues dans d’autres villes ciblées par l’ICE.

Des vidéos partagées en ligne montrent des habitants rassemblés pour une série de manifestations la semaine dernière contre les déploiements de l’ICE à la Nouvelle-Orléans qui ont commencé le 3 décembre. Dans les banlieues comme Kenner, une ville ouvrière avec une importante population d’immigrés et un chef de la police locale qui travaille directement avec l’ICE, des militants sur le terrain ont déclaré que des caravanes de véhicules coordonnées par des militants de l’ICE suivaient les patrouilles de l’ICE avec des sifflets et des porte-voix, avertissant toute personne susceptible d’être présentée comme sans papiers que des agents fédéraux étaient à proximité. Les coalitions ont organisé des formations sur la connaissance de vos droits pour documenter les arrestations d’immigrants et ont mis en place une ligne d’assistance téléphonique pour signaler les activités de l’ICE à un réseau de groupes d’intervention de quartier. Les entreprises de toute la ville ont affiché des pancartes refusant l’entrée à l’ICE et à la Border Patrol.

« Ce que nous entendons de nos clients est exactement ce que nous avons vu dans d’autres villes : des gens sont arrêtés sans discernement, ciblés en raison de la couleur de leur peau, de la langue qu’ils parlent, du lieu où ils travaillent », a déclaré Homero Lopez, directeur juridique des services d’immigration et de défense juridique à la Nouvelle-Orléans, lors d’une conférence de presse avec les dirigeants locaux le 5 décembre.

Pendant ce temps, un centre de surveillance numérique partagé par les forces de l’ordre fédérales et la police d’État surveille l’activité en ligne des résidents et des manifestants alors que l’ICE et la Border Patrol se déploient dans la région métropolitaine de la Nouvelle-Orléans, selon les enregistrements obtenus par le Presse associée. Les enregistrements montraient des agents surveillant les forums de discussion et les publications sur les réseaux sociaux « 24 heures sur 24 » pour fournir des mises à jour sur la réponse de la communauté et ses critiques sur la répression de l’immigration à la Nouvelle-Orléans.

« Les opinions en ligne restent encore mitigées, certains soutenant les opérations tandis que d’autres y sont opposés », indique un communiqué des services de renseignement diffusé dimanche matin aux forces de l’ordre et obtenu par les autorités. Presse associée. Des bulletins de renseignement précédents faisaient état d’« une combinaison de groupes exhortant le public à enregistrer l’ICE et la Border Patrol » ainsi que « des endroits supplémentaires où les agents peuvent trouver des immigrants ».

Un militant local qui a refusé d’être identifié par crainte de représailles de la part des forces de l’ordre a déclaré que de nombreuses familles d’immigrés ne pouvaient pas travailler ni faire leurs courses pour acheter des produits de première nécessité en raison de la répression et des inquiétudes concernant le profilage racial.

Jeremy Jong, avocat du groupe de défense des droits des immigrés Al Otro Lado à la Nouvelle-Orléans, a déclaré que la loi 399 et la surveillance numérique sont conçues pour étouffer la parole et la dissidence.

« Il semble qu’il y ait un réel effet dissuasif », a déclaré Jong dans une interview. « De toute évidence, le fait que le gouvernement surveille pratiquement tout le monde est très inquiétant. Il est franchement exaspérant que l’argent des impôts soit versé à ce centre de fusion qui se contente de surveiller ce que tout le monde dit sur les réseaux sociaux. »

Jong a déclaré que de nombreuses personnes dans le sud de la Louisiane ont peut-être entendu parler de la loi 399 ou d’une loi d’État distincte restreignant le tournage des policiers – cette dernière a été temporairement bloquée par un tribunal fédéral en janvier – mais ils ne comprennent peut-être pas l’impact de ces tentatives de répression sur leurs droits constitutionnels.

Jong a déclaré avoir récemment parlé à des membres d’une église de la région de la Nouvelle-Orléans qui craignaient d’être poursuivis en vertu de la loi 399 s’ils refusaient de laisser les agents de l’ICE entrer dans l’église sans mandat. Jong a noté que l’ICE a toujours besoin d’un mandat pour pénétrer dans une propriété privée en vertu du quatrième amendement de la Constitution, qui protège toute personne aux États-Unis contre les perquisitions et saisies abusives. Peu de temps après son entrée en fonction, Trump a mis fin à une politique de longue date qui interdisait à l’ICE de procéder à des arrestations dans les écoles, les églises et autres lieux publics sensibles.

« Cela vise à effrayer les gens et à les inciter à renoncer aux droits qu’ils possèdent autrement », a déclaré Jong.

« Ce système repose sur la peur des gens, et sur leur obéissance inconsidérée. »

Résolus dans leur rejet des efforts d’expulsion de Trump – ainsi que du commandant de la patrouille frontalière Greg Bovino, qui a été chahuté par des manifestants et des travailleurs dans des vidéos virales alors qu’il patrouille à la Nouvelle-Orléans – les habitants de Crescent City ne sont pas facilement intimidés. Jong a souligné que l’objectif déclaré de l’administration Trump est d’arrêter 5 000 personnes sans papiers dans la région de la Nouvelle-Orléans, mais les dossiers obtenus par le Presse associée montrent que seules 38 arrestations ont eu lieu au cours des deux premiers jours de l’opération.

Sur les 38 personnes arrêtées, seulement un tiers environ avait un casier judiciaire, ce qui remet encore en cause les affirmations démystifiées de l’ICE selon lesquelles les opérations d’immigration sont axées sur les menaces à la sécurité publique. Le nombre total de personnes arrêtées pour violations des règles d’immigration civile à la Nouvelle-Orléans n’a pas été rendu public malgré les demandes des dirigeants de la ville. Les agents masqués de l’ICE et de la Border Patrol ont également ignoré les appels des dirigeants de la ville à ne pas cacher leur identité en public.

Jong a déclaré que les habitants de la zone métropolitaine font valoir leurs droits lorsqu’ils sont confrontés à des agents fédéraux, ce qui rend plus difficile pour l’ICE et la Border Patrol de procéder à des arrestations aveugles dans les Home Depots et les chantiers de construction, par exemple.

« Les gens ne peuvent pas aller travailler, ils ne peuvent pas payer leur loyer, ils ne peuvent pas aller chez le médecin – c’est terrible, mais le côté positif est que cela nous donne l’opportunité de parler aux gens et de leur dire : ‘non, vous avez des droits, et si chacun fait valoir ses droits, on peut résister à ces terribles calamités' », a déclaré Jong. « C’est vraiment agréable de voir les gens se sentir habilités, à simplement dire non, à retirer leur consentement, car ce système dépend de la peur des gens et de leur obéissance inconsidérée. »