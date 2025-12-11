Pourquoi Walmart veut voir échouer la grève des baristas de Starbucks

Des milliers de travailleurs de Starbucks dans une centaine de villes ont entamé depuis près d’un mois une grève nationale pour pratiques de travail déloyales en pleine expansion pour protester contre « la lutte antisyndicale historique et l’incapacité de finaliser un contrat syndical équitable » par le géant du café, selon Starbucks Workers United, le syndicat des baristas qui s’est étendu à plus de 650 magasins depuis sa création à Buffalo il y a quatre ans.

La grève intervient après des années de singeries antisyndicales illégales de la part de Starbucks et fait suite à un règlement historique de 39 millions de dollars annoncé le 1er décembre pour plus de 500 000 violations du droit du travail commises par la direction de Starbucks à New York depuis 2021.

La montée de Starbucks Workers United a dynamisé le mouvement syndical américain, car la lutte pour syndicaliser la méga-chaîne représente bien plus que des baristas opposés à des managers : Starbucks est une puissance mondiale avant-gardiste et l’un des principaux employeurs américains. Les luttes actuelles dans des endroits comme Starbucks et Amazon façonneront le mouvement syndical pour les décennies à venir.

Les leaders de l’industrie le comprennent bien, en grande partie à cause des liens profonds qu’entretient Starbucks avec de grandes entreprises dans de nombreux secteurs. Aux plus hauts niveaux de gouvernance et de gestion, le plus proche allié industriel de Starbucks pourrait être Walmart, le principal employeur américain et un fidèle antisyndical de longue date. Starbucks et Walmart, ainsi que d’autres sociétés représentées au conseil d’administration de Starbucks, soutiennent également de grands groupes industriels qui mettent en œuvre le programme plus large d’affaiblissement des syndicats des secteurs de la vente au détail et des services.

De plus, alors que Starbucks se positionne comme un leader en matière de climat et de durabilité, l’entreprise a récemment accueilli à son conseil d’administration un administrateur de longue date du géant pétrolier Chevron, une décision qui légitime les accusations d’hypocrisie portées par les baristas contre l’entreprise.

Au total, les baristas en grève ne sont pas seulement confrontés aux dirigeants d’un géant des magasins de café, mais à une constellation plus large de pouvoir d’entreprise entièrement en réseau au sein de la haute direction de Starbucks.

Le nouveau régime Starbucks

En septembre 2024, Starbucks a embauché Brian Niccol comme nouveau PDG – sa quatrième depuis 2022. Les ventes de Starbucks stagnaient et Niccol, qui était PDG de Chipotle depuis 2018, avait la réputation d’être un dirigeant prospère du service alimentaire. Les actions de Starbucks ont grimpé d’un record de 24 pour cent avec l’annonce de l’embauche de Niccol.

Sous sa direction chez Chipotle, l’entreprise a versé 240 000 $ aux travailleurs qui cherchaient à syndiquer un magasin à Augusta, dans le Maine, que l’entreprise a fermé, et Chipotle a été accusé d’avoir refusé les augmentations des travailleurs syndiqués à Lansing, dans le Michigan.

Près de 500 magasins Starbucks étaient syndiqués au moment où Niccol a pris la relève. Le nouveau PDG de Starbucks a mis l’accent sur l’augmentation des ventes dans les magasins et a promis « des boissons artisanales de haute qualité à nos clients de café en quatre minutes ou moins » – vécues par les baristas comme des accélérations et de la surveillance.

L’année dernière, la rémunération totale de Niccol en tant que PDG de Starbucks s’élevait à 95,8 millions de dollars. L’AFL-CIO a classé Niccol au cinquième rang des PDG les mieux payés de 2024, et le ratio de rémunération PDG/employé de Starbucks en 2024 était astronomique de 6 666 pour 1.

Niccol’s a également suscité la controverse – et la colère des baristas – pour avoir accepté un bureau distant payé par l’entreprise à Newport Beach, en Californie, et parcouru 1 000 miles à bord du jet d’affaires de Starbucks jusqu’à son siège social de Seattle.

L’organe directeur suprême de Starbucks – qui a embauché Niccol et peut le licencier – est le conseil d’administration de l’entreprise. À l’image du changement de PDG, la majorité du conseil d’administration de Starbucks est aujourd’hui composée de nouveaux visages par rapport à il y a quelques années seulement.

Au cours des 20 années précédentes, le conseil d’administration de Starbucks était dirigé par Mellody Hobson, qui siège également au conseil d’administration de JPMorgan Chase, la plus grande banque américaine, et est mariée au cinéaste milliardaire George Lucas.

Aujourd’hui, les principaux liens d’entreprise représentés au conseil d’administration de Starbucks à travers des postes de direction ou d’administrateur actuels ou passés couvrent tous les secteurs, des télécommunications (T-Mobile et AT&T) à la technologie (YouTube et Yahoo), de l’agriculture (Land O’ Lakes) à l’habillement (Nike), de l’hôtellerie (Hilton) à la finance (BlackRock) et bien plus encore. Le conseil d’administration reflète également la portée mondiale de Starbuck, avec des représentants d’entreprises de premier plan en Chine (Alibaba), en Amérique latine (Grupo Bimbo) et en Europe (LEGO).

Le Nexus Starbucks-Walmart

La direction de Starbucks a une alliance étroite avec une autre puissance antisyndicale du commerce de détail : Walmart.

Plus particulièrement, le PDG de Starbucks, Brian Niccol, est simultanément administrateur du conseil d’administration de Walmart. Niccol a rejoint le conseil d’administration de Walmart en juin 2024, en remplacement de Rob Walton, le fils du fondateur de Walmart, Sam Walton, qui a siégé au conseil d’administration de l’entreprise pendant plus de trois décennies, principalement en tant que président.

Mais ce n’est pas le seul lien avec Walmart : la directrice du conseil d’administration de Starbucks, Marissa A. Mayer, devenue administratrice de Starbucks en juin 2025, siège au conseil d’administration du géant de la vente au détail depuis 2012. Niccol a été rémunéré de 274 973 $ par Walmart en 2025, et Mayer a gagné 299 973 $. Mayer possède actuellement 129 642 actions Starbucks, d’une valeur d’environ 11 millions de dollars.

En tant que directeurs de Walmart, Niccol et Mayer nagent parmi les sommets du pouvoir milliardaire. La famille Walton – qui possède effectivement Walmart avec une participation de 45 % dans l’entreprise – vaut 267 milliards de dollars, et deux membres de la famille Walton siègent au conseil d’administration de Walmart, dont son président Greg Penner, marié à Carrie Walton Penner, la fille de Rob Walton.

De plus, Mellody Hobson – encore une fois, qui a quitté le conseil d’administration de Starbucks il y a quelques mois à peine après 20 ans – fait également partie du groupe de propriété familiale Walton-Penner qui a acheté les Broncos de Denver de la Ligue nationale de football en 2022.

Comme Starbucks, Walmart est connu pour ses pratiques antisyndicales et sa capacité à maintenir un plancher salarial bas, même si ses salaires ont augmenté ces dernières années car il était « dans la ligne de mire des militants syndicaux » et essayait de réduire le roulement du personnel, selon le Journal de Wall Street.

Tout récemment, en 2024, le National Labor Relations Board a allégué que le géant de la vente au détail avait interrogé et menacé des travailleurs prosyndicaux dans un magasin d’Eureka, en Californie.

En tant que plus grands employeurs dans leurs secteurs respectifs, des sociétés comme Walmart et Starbucks, ainsi que d’autres grands employeurs non syndiqués comme Amazon et Home Depot, considèrent les syndicats comme des menaces existentielles, et ils ont toujours eu pour objectif d’écraser les têtes de pont émergentes par des licenciements illégaux, des fermetures de magasins et des retards de négociation sans fin.

Groupes industriels contre la syndicalisation

Le front uni de Starbucks et de Walmart contre les travailleurs se reflète également dans leur dévouement commun au lobbying et aux groupes politiques qui mettent en œuvre le programme antisyndical plus large de l’industrie.

Un exemple frappant en est la Retail Industry Leaders Association (RILA), l’un des principaux groupes industriels regroupant les grandes entreprises de vente au détail. Tandis que les entreprises mènent leurs propres efforts de lobbying, elles mettent leurs ressources en commun au sein de groupes comme le RILA pour promouvoir leurs intérêts généraux en tant qu’industrie.

RILA se consacre à l’affaiblissement des syndicats et au soutien des campagnes anti-syndicales. Il dépense chaque année des millions en lobbying fédéral pour défendre les intérêts des entreprises en matière de fiscalité et de réglementation et pour lutter contre les mesures pro-syndicales comme la loi sur la protection du droit d’organisation (PRO).

Le programme politique 2025 du RILA prône « la refonte et la poursuite des politiques et pratiques en matière de main-d’œuvre pour réinventer les lois du travail obsolètes ». En 2024, il a averti que les travailleurs d’Amazon et de Starbucks avaient remporté leurs premiers contrats, qui « sont le Saint Graal car les syndicats, une fois intégrés, abandonnent rarement leur emprise ».

Walmart et Starbucks sont tous deux membres de la RILA, et les liens actuels et historiques de Starbucks avec la RILA sont profonds. L’ancienne directrice du conseil d’administration de Starbucks, Mary Dillon, est l’ancienne présidente de RILA. D’autres sociétés représentées par le conseil d’administration de Starbucks, comme Nike et Williams-Sonoma, sont également membres du RILA.

Starbucks, Walmart et d’autres sociétés représentées au conseil d’administration de Starbucks sont également liées à d’autres grands groupes industriels antisyndicaux, tels que la National Retail Federation (NRF) et la National Restaurant Association (NRA).

Bien que les listes de membres de ces groupes ne soient pas divulguées, des sociétés comme Walmart et Starbucks occupent une place importante dans leur direction et leurs activités. Par exemple, Walmart siège au conseil d’administration de la NRF antisyndicale et le groupe a soutenu des litiges visant à combattre Starbucks Workers United.

Le PDG de Starbucks, Brian Niccol, est également administrateur du conseil d’administration de Walmart, parmi plusieurs liens étroits entre les deux énormes sociétés antisyndicales et leurs groupes industriels.

Hypocrisie climatique

Les baristas syndiqués critiquent depuis longtemps Starbucks pour avoir décrit ses employés comme des « partenaires » et adopté un vernis « progressiste » tout en supervisant une féroce campagne antisyndicale. Mais l’hypocrisie de l’entreprise s’étend sans doute à un autre domaine où elle revendique une position morale élevée : le climat et la durabilité.

En juin 2025, Starbucks a recruté Dambisa Moyo, administrateur de longue date du conseil d’administration de Chevron, la deuxième plus grande compagnie pétrolière américaine, en tant que membre du conseil d’administration. Moyo siège au conseil d’administration de Chevron depuis 2016. Rien qu’en 2024, elle a reçu 457 604 $ de rémunération de Chevron pour son rôle au conseil d’administration. Selon sa dernière divulgation, elle possède plus de 2,1 millions de dollars d’actions Chevron.

Dans une interview en 2020, Moyo a déclaré qu’il était « très myope » et « naïf » que « les gens fassent campagne pour le définancement » des entreprises de combustibles fossiles comme Chevron qui, selon elle, « peuvent potentiellement trouver des solutions à la crise du changement climatique ».

Depuis lors, Chevron et d’autres grandes sociétés pétrolières ont redoublé d’efforts pour extraire des combustibles fossiles et réduit leurs investissements à faible émission de carbone, tandis que leurs engagements en matière de climat ont suscité des critiques. Chevron se classe au 21e rang des pollueurs de gaz à effet de serre aux États-Unis, selon le plus récent « Indice des pollueurs » de l’UMass Political Economy Research Institute. Une enquête de 2019 a révélé que Chevron était le deuxième émetteur mondial d’équivalent dioxyde de carbone depuis 1965.

Moyo a également occupé des postes au conseil d’administration de sociétés comme 3M, qui a versé des centaines de millions de dollars en règlements liés à sa production de PFAS cancérigènes « produits chimiques éternels », et Barrick Gold Corporation, qui se consacre à l’extraction d’or et de cuivre et a fait face à des accusations de violations des droits de l’homme.

Alors que Starbucks a gagné les éloges de l’industrie pour ses gestes en matière de développement durable, la décision de faire appel à Moyo, un ardent défenseur des sociétés de combustibles fossiles qui a personnellement investi des millions dans les actions des grandes sociétés pétrolières, sonne l’alarme quant aux engagements climatiques du géant du café.

Ennemis communs

D’autres luttes syndicales en cours partagent des opposants communs avec Starbucks Workers United.

Par exemple, les syndicats et les groupes communautaires de Los Angeles s’organisent contre les déplacements et le renforcement des forces de l’ordre, ainsi que pour des salaires décents, la protection du logement et les droits des immigrants. Leurs efforts d’organisation s’articulent autour des Jeux olympiques d’été de 2028, qui se tiendront à Los Angeles.

Certains des mêmes acteurs corporatifs qui dirigent Starbucks supervisent les jeux de LA 2028. Andy Campion, directeur de longue date de Starbuck et ancien cadre supérieur de Nike, est membre du conseil d’administration du comité organisateur de l’organisation des Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles, tandis que l’ancien directeur de Starbucks, Hobson, est également membre du conseil d’administration de LA2028. Starbucks est un « partenaire fondateur » des jeux LA2028.

Starbucks a également historiquement des liens étroits avec Big Tech, et certains directeurs de Starbucks – comme Neal Mohan, le PDG de YouTube, qui appartient à Google et à sa société mère Alphabet – sont des personnalités puissantes de la Silicon Valley. Parmi les anciens administrateurs récents de Starbucks figurent également Satya Nadella, PDG de Microsoft, et Clara Shih, responsable de la division Business AI de Meta.

Ces dernières années, les travailleurs de la technologie ont affronté certains de ces PDG du secteur technologique liés à Starbucks en s’organisant par le biais de syndicats comme Alphabet Workers Union et de campagnes comme No Tech for Apartheid.

Tout compte fait, même si la grève des baristas en cours fait partie d’une lutte plus vaste visant à syndicaliser Starbucks, elle représente également quelque chose de beaucoup plus vaste : une bataille rangée contre un régime exécutif et de gouvernance imbriqué dans un réseau plus vaste de pouvoir d’entreprise dont les tentacules s’étendent loin derrière une chaîne de cafés.