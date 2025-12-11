Malgré l’ordonnance du juge, l’ICE expulse une étudiante enchaînée et harcèle sa famille

Any Lucía López Belloza, dix-neuf ans, a été arrêtée et expulsée, malgré l’absence d’ordre d’expulsion, alors qu’elle tentait de rentrer chez elle du Babson College de Boston pour surprendre sa famille au Texas pour Thanksgiving. « C’est la première arrestation de ce genre que je vois », déclare son avocat, Todd C. Pomerleau, qui affirme que l’étudiante a été victime d’une « diffamation ». Après que López Belloza « ait été arrêtée près de la frontière dans un bus, avec des chaînes autour des chevilles, une chaîne autour de la taille et des chaînes autour des poignets », sa famille a tenté de dénoncer à la presse les violations de ses droits dont elle avait été victime. Ils sont désormais également harcelés par les forces de l’ordre.

AMY GOODMAN : Eh bien, avocat Todd Pomerleau, nous avons une dernière question à vous poser au sujet d’une autre de vos clientes, Any Lucía López Belloza, cette étudiante de première année du Babson College de 19 ans, arrêtée le mois dernier à l’aéroport de Boston alors qu’elle se trouvait à la porte d’embarquement. Elle allait faire une surprise à sa famille pour Thanksgiving au Texas, mais elle a été expulsée vers le Honduras. Elle a expliqué à MS NOW comment ses avocats avaient tenté d’arrêter l’expulsion, en vain.

TOUTE LUCÍA LÓPEZ BELLOZA : Les heures passèrent et même la nuit passa. Et le matin, c’est là que j’ai découvert que j’étais, qu’ils allaient me transférer au Texas. Et je me suis dit : « Oh, peut-on appeler ma famille pour que je puisse le leur faire savoir ? Ils ne me l’ont pas permis. Donc, je ne savais même pas que j’avais – que mon avocat l’avait émis – un ordre pour que je ne puisse pas – pour que l’ICE ne puisse pas me déplacer au Texas. … Et cela m’a fait mal, parce que je n’ai pas pu leur faire savoir que j’allais être expulsé. Et je ne savais même pas que j’allais être expulsé avant d’être dans l’avion.

AMY GOODMAN : Ainsi, avocat Todd Pomerleau, l’administration Trump affirme que votre client a raté de nombreuses occasions de lutter contre une mesure de renvoi. Mais elle est arrivée aux États-Unis à l’âge de 7 ans en tant que demandeuse d’asile. La porte-parole du DHS, McLaughlin, a déclaré qu’elle avait bénéficié d’une procédure régulière complète. Mais elle n’était pas au courant de sa mesure d’expulsion antérieure, n’est-ce pas ? – avant d’être arrêté. Et qu’a dit le juge concernant le fait de ne pas l’expulser ?

TODD ​​POMERLEAU : Ouais, c’est encore une autre diffamation. Ils étiquettent un enfant – pourtant, selon la loi sur l’immigration, si vous avez moins de 21 ans, vous êtes considéré comme un enfant. Elle est arrivée ici vers l’âge de 8 ans en fait. Elle est venue ici avec sa mère, fuyant les persécutions au Honduras et demandant l’asile. C’est un processus légal. Et pourtant, ils la qualifient encore une fois d’« illégale ». Elle demandait légalement l’asile. Leur avocat a expliqué à la mère et à Any qu’elle n’avait aucune raison d’être expulsée et qu’elle n’avait aucune raison de s’inquiéter.

J’ai reçu le dossier très tard jeudi soir. C’était le jour où elle a été arrêtée. Elle a été arrêtée tôt ce matin-là. Je l’ai reçu vers 22h30 ce soir-là et j’examinais la question. Au début, je pensais qu’elle s’envolait pour les États-Unis en tant qu’étudiante, peut-être avec un visa F-1. Et nous avons appris le contraire. Elle voyageait au niveau national et non à l’étranger. C’est la première arrestation de ce type que j’ai vue, et j’en ai effectué plus de 75. habéas cas au cours des six derniers mois. Vendredi, nous avons essayé de contacter le bureau extérieur de l’ICE, en vain. Elle figurait dans une base de données, indiquée comme étant sous leur garde. Et puis, juste au moment où nous avons commencé à les contacter, ils l’ont supprimée de la base de données, la traitant comme si elle n’était pas du tout sous la garde du bureau américain de l’immigration et des douanes.

Nous avons déposé plainte à 18 heures du soir. À 6 h 08, un juge fédéral a rendu une ordonnance empêchant son expulsion du pays, exigeant qu’elle soit entendue par le tribunal. Et puis nous avons parlé à son père, et il pensait qu’elle avait été expulsée vendredi, et il pleurait. Et puis nous avons repris contact avec lui lundi. Il nous a dit : « Oui, Any a été expulsé du Texas samedi », c’est ce qu’il nous a dit. Et j’ai failli tomber de ma chaise. Il s’agit d’une violation flagrante d’une ordonnance d’un tribunal fédéral. Elle n’était pas censée être expulsée du pays. Elle était censée être traduite devant le tribunal pour son audience, où nous contestions sa détention comme étant illégale au regard de la Constitution et des lois et règlements des États-Unis.

Elle ne savait pas qu’elle faisait l’objet d’une mesure de renvoi. Elle aurait dû avoir la courtoisie de parler à un avocat, sans que notre bureau l’ignore, ce qui est un thème récurrent chez ICE. Ils ne répondent plus à leur téléphone. Ils ne répondent pas aux emails. Mais ils parviennent à avoir le temps, la capacité et l’argent nécessaires pour arrêter les gens 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C’est vraiment inadmissible et cruel ce qu’ils ont fait à un enfant.

Et nous avons bientôt une audience devant la Cour fédérale. C’est une conduite méprisante. Le gouvernement a répondu la semaine dernière. Je pensais qu’il aurait pu dire « désolé », ou peut-être qu’ils n’étaient pas au courant de l’ordonnance du tribunal. L’ignorance de la loi n’est pas une excuse. Et cela double, et l’affirmation est essentiellement qu’elle a obtenu ce qu’elle voulait. Elle n’est plus en détention illégale. Donc, en gros, « Boo hoo, j’ai arrêté de me plaindre. » Et en passant, ils disent au juge qu’ils ont ignoré l’ordonnance du juge parce qu’ils pensaient que le juge n’avait pas le pouvoir de la rendre. Ce n’est pas la primauté du droit.

AMY GOODMAN : Alors, Todd Pomerleau, en 30 secondes, qu’arrive-t-il à sa famille en ce moment au Texas ?

TODD ​​POMERLEAU : Sa famille est désormais prise pour cible, apparemment pour avoir dénoncé à la presse la violation illégale et inconstitutionnelle des droits de leur fille. Apparemment, dimanche, ils ont tenté de s’introduire par effraction dans la cour de la maison du père et de la mère sans mandat, et ont tenté de poursuivre le père dans sa maison alors qu’il lavait sa voiture avec son bambin de 2 ans, citoyen américain. C’est tout simplement inadmissible, ce que nous constatons quotidiennement. Et le public doit savoir ce qui se passe. Ils n’arrêtent pas les « étrangers criminels en situation irrégulière », même s’ils les qualifient comme tels. Ils s’en prennent à des gens qui travaillent dur. Et si nous le voulons, leur objectif principal est désormais une déportation massive. Avec cela, il n’y aura plus de démocratie désormais. Ce dont nous avons besoin, c’est d’une défense contre les déportations massives.

AMY GOODMAN : Et elle a été enchaînée et menottée lors de son expulsion ?

TODD ​​POMERLEAU : C’est exact. Non seulement ils l’ont arrêtée à l’aéroport, l’ont menottée et mise dans une camionnette, l’ont emmenée dans un établissement de l’ICE, puis l’ont placée dans une base militaire et l’ont cachée au public et à son avocat. Le jour de son expulsion, au Texas, elle a déclaré qu’elle avait été emmenée près de la frontière dans un bus, qu’elle avait des chaînes autour des chevilles, autour d’elle – une chaîne autour de la taille et des chaînes autour des poignets – et qu’elle avait été traitée comme si elle partait en promenade, comme si elle était une sorte de prédateur sexuel. ou criminel endurci. Et puis elle a pris un avion pour le Honduras, et n’a pas eu le droit de téléphoner une seule fois vendredi ou samedi. Et elle a dû retrouver ses grands-parents, qu’elle n’a pas vus depuis 12 ans, lorsqu’elle a quitté le tarmac du Honduras,

AMY GOODMAN : Todd Pomerleau, je tiens à vous remercier d’être avec nous, l’avocat représentant Any Lucía López Belloza, une étudiante de première année du Babson College, expulsée, défiant l’ordre d’un juge de ne pas l’expulser du pays. Merci beaucoup d’être avec nous. Nous suivrons ces histoires.

