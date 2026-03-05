Les organisateurs célèbrent le déménagement du siège social de Palantir de Denver après des manifestations

Les organisateurs du Colorado ont célébré une « victoire », après que Palantir Technologies, la société d’exploration de données et d’IA longtemps critiquée pour son travail avec les forces de l’ordre en matière d’immigration et l’armée, a annoncé le 17 février qu’elle avait déménagé son siège social de Denver à Miami. Ce déménagement fait suite à plus d’un an d’escalade des manifestations dans le Colorado visant les bureaux locaux de Palantir qui comprenaient, selon un communiqué de presse du 18 février diffusé par les organisateurs, du théâtre de rue, des piquets de grève, des rassemblements, des veillées et des pressions politiques ciblées pour pousser l’entreprise hors de l’État.

De l’autre côté du pays, cependant, les défenseurs de Miami et les membres de la communauté ont reçu la nouvelle comme quelque chose de complètement différent : l’arrivée d’un puissant entrepreneur en surveillance dans une communauté comptant de nombreux résidents immigrés et ouvriers.

Palantir, fondée en 2003 et cofondée par le milliardaire Peter Thiel, a fait l’objet d’années d’examens minutieux concernant les contrats gouvernementaux et son rôle dans le contrôle de l’immigration ainsi que dans l’alimentation des armes israéliennes utilisées contre les Palestiniens. Des rapports récents et des analyses de surveillance ont mis en évidence le travail de Palantir pour créer « ImmigrationOS », une plate-forme destinée à aider l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) des États-Unis à identifier, suivre et expulser les non-citoyens, une partie de ce que les critiques décrivent comme un écosystème en expansion de surveillance et d’application basées sur les données.

Palantir n’a pas répondu à Prismedemande de commentaire.

Eliot Howe, un organisateur de Denver Anti-War Action, a décrit la nouvelle du départ de Palantir du Colorado comme « un regain d’optimisme indispensable » et la preuve qu’une pression publique soutenue peut avoir de réelles conséquences. « J’étais vraiment très excité », ont-ils déclaré.

Mais Howe a souligné que les organisateurs n’ont pas encore la confirmation que Palantir a complètement cessé ses activités dans le Colorado, ajoutant que les militants prévoient de continuer à rechercher l’empreinte de l’entreprise et à maintenir la pression.

Howe a décrit la campagne de Denver comme un défi direct à la présence physique de Palantir et un effort d’éducation plus large sur ce qu’ils considèrent comme le rôle de l’entreprise dans la violence d’État à l’étranger et dans le pays. Les actions comprenaient une manifestation le 15 mai, jour de la Nakba, lorsque des militants ont rempli le hall d’un immeuble du centre-ville de drapeaux et de chants palestiniens, puis ont organisé une manifestation devant les bureaux de Palantir.

Pour Howe, l’urgence trouve son origine dans ce qu’ils ont décrit comme la militarisation des données par Palantir et ses affirmations publiques sur l’automatisation de certaines parties de la prise de décision militaire.

« Palantir s’est vanté d’avoir automatisé les étapes de la chaîne de destruction », a déclaré Howe, affirmant que l’automatisation rend plus difficile la responsabilité en cas de préjudice. « À notre époque où la technologie et l’IA, associées aux armes du Pentagone, peuvent produire des résultats aussi mortels qu’une bombe atomique, je ne veux pas vivre à côté des gens qui programment cette technologie. »

Une campagne nationale

Kenny Morris, chercheur de l’American Friends Service Committee et de la campagne nationale « Purge Palantir », a déclaré que les militants voient une tendance : Palantir a quitté la Silicon Valley pour Denver en 2020 après des manifestations ; maintenant, l’entreprise quitte Denver après une organisation soutenue et la recherche d’un terrain où elle s’attend à moins d’obstacles. Pour Morris, le « succès » ne consiste pas simplement à forcer un changement d’adresse.

« Expulser Palantir de la ville est important », a déclaré Morris, mais l’objectif à long terme est « d’isoler et de sanctionner cette entreprise et de limiter autant que possible son influence dans nos vies » en faisant pression sur les entreprises clientes, les institutions et les politiciens pour qu’ils coupent les ponts.

Cette stratégie consistait notamment à pousser les élus à rejeter ou à réorienter les contributions de campagne liées à la direction de Palantir. Début février, le sénateur du Colorado John Hickenlooper et le représentant Jason Crow ont annoncé qu’ils feraient don de plus de 100 000 $ de contributions à la campagne liées aux dirigeants de Palantir à des groupes de défense des droits des immigrants et des libertés civiles, à la suite d’un examen minutieux du public et d’enquêtes médiatiques.

Les organisateurs de Denver ont déclaré qu’ils se préparaient à maintenir la pression sur Palantir même après l’annonce de la relocalisation. Selon le communiqué de presse, les groupes de Denver prévoient une « Semaine de pression Palantir » du 9 au 15 mars, présentée comme un hommage public et comme un message selon lequel la présence de l’entreprise reste contestée.

Morris a déclaré que la prochaine phase consistera à évoluer, à aider les communautés à identifier où Palantir est intégré à travers les entreprises clientes, les universités, les hôpitaux et les relations politiques, et à partager des tactiques qui peuvent être adaptées localement.

Miami comme « terrain sûr »

Si les organisateurs de Denver qualifient cette décision de victoire, les défenseurs de Miami la décrivent comme une fusée d’avertissement.

Thomas Kennedy, analyste politique et consultant auprès de la Florida Immigrant Coalition, a déclaré que Palantir choisit probablement un État où l’organisation est structurellement plus difficile et où la politique de l’État est plus favorable au pouvoir des entreprises.

« Ils ont choisi l’endroit où ils ne pouvaient pas payer le plus d’impôts », a déclaré Kennedy, affirmant que l’environnement commercial et le paysage politique de la Floride, ainsi que les lois restrictives en matière de protestation, en faisaient une destination attrayante pour une entreprise confrontée à des réactions négatives du public ailleurs.

Kennedy a également critiqué ce qu’il a décrit comme une réception de célébration de Palantir par des personnalités politiques locales du sud de la Floride, et l’image plus large de Miami comme un « centre technologique » qui est rarement aux prises avec les conséquences des types de technologies vendues par Palantir.

L’annonce de Palantir s’inscrit dans une tendance plus large de dirigeants technologiques et financiers en expansion dans le sud de la Floride, vantant fréquemment la structure fiscale et le climat des affaires de la ville comme un aimant pour les délocalisations d’entreprises. Mais Kennedy a averti que les résidents ne devraient pas confondre Palantir avec un employeur technologique typique.

« C’est une entreprise maléfique », a déclaré Kennedy, soulignant le rôle de l’entreprise dans le développement d’outils permettant la surveillance et l’application des lois, notamment par le biais de contrats fédéraux.

Pour l’artiste et activiste Eddie Arroyo, basé à Miami, cette décision s’inscrit dans la continuité d’un changement plus profond : une ville désireuse d’attirer les Big Tech sans en affronter pleinement les implications. Arroyo a déclaré que sa préoccupation immédiate était la surveillance, en particulier dans une région comptant une importante population immigrée et ouvrière. Mais il a également souligné le défi de la sensibilisation du public.

« Je ne pense pas que la plupart des gens sachent qui est Palantir (en tant que) entreprise », a-t-il déclaré. « Les choses néfastes que Palantir fait ou dans lesquelles il est impliqué sont quelque chose dont les habitants de la ville ne sont pas vraiment conscients. Je pense que cela est en grande partie intentionnel. »

Une « fête indésirable » à Aventura

Cathy Carrillo, organisatrice de la campagne nationale « No Tech for ICE » chez Mijente, a déclaré que le groupe national de justice Latinx a commencé à rechercher Palantir et d’autres sous-traitants technologiques en 2018, lorsqu’il a lancé un effort national pour suivre les entreprises privées qui alimentent l’infrastructure d’application de l’ICE.

En 2019, Mijente a publié un rapport examinant les entreprises liées à la surveillance de l’immigration, notamment Amazon, Thomson Reuters et Palantir. Même alors, a déclaré Carrillo, les organisateurs prévoyaient le rôle croissant que joueraient l’IA et les systèmes de données dans les opérations d’expulsion.

« À l’époque, nous étions en mesure d’analyser et de déterminer quels mouvements allaient se produire », a déclaré Carrillo. « Maintenant, nous voici presque huit ans plus tard, et nous voyons à quel point ces entreprises jouent un rôle important, au point où ce sont elles… qui contrôlent essentiellement les mouvements en coulisses. »

Carrillo a déclaré que Mijente avait organisé une « fête malvenue » lorsque Palantir a déménagé de Palo Alto à Denver en 2020, une action symbolique destinée à signaler que le déménagement ne protégerait pas l’entreprise d’un examen minutieux.

Carlos Naranjo, un organisateur de Mijente, a déclaré que les membres locaux de Miami avaient appris la relocalisation en ligne et avaient été « choqués ».

« Il est très préoccupant que la Floride soit en train de devenir cet endroit », a déclaré Naranjo, soulignant l’expansion des mesures agressives de répression au niveau de l’État et la présence de grandes sociétés de détention privées, dont le Geo Group, dans la région.

En réponse, Mijente organise une autre « fête indésirable » devant le nouveau siège social de Palantir, à Aventura Mall, un centre commercial chic du nord du comté de Miami-Dade qui attire les acheteurs locaux et les touristes internationaux.

L’action, a déclaré Naranjo, comprendra des témoignages de membres de la communauté migrante, des banderoles et du matériel pédagogique expliquant ce que Palantir fait, en particulier son rôle dans la construction d’une infrastructure numérique pour la détention et l’expulsion.

« Nous voulons nous assurer qu’ils comprennent que nous surveillons », a déclaré Naranjo. « Nous voulons leur faire savoir que nous sommes conscients de ce qu’ils sont et que nous allons continuer à les tenir responsables. »

Prisme est une rédaction indépendante et à but non lucratif dirigée par des journalistes de couleur. Nous faisons des reportages à partir de la base et aux carrefours de l’injustice.