L’expulsion n’est pas une épreuve qui doit passer, c’est une agonie interminable

Il y a trente ans, le Service d’Immigration et de Naturalisation (INS) a expulsé mon père. Il est venu aux États-Unis des ghettos de Trinidad aux ghettos de Boston et a fait ce qu’il a fait pour survivre. Pour lui, cela signifiait vendre de l’herbe. L’INS et son successeur, l’Immigration and Customs Enforcement (ICE), ont également expulsé deux de mes oncles. Les administrations présidentielles précédentes les traitaient de « criminels ». Je les appelle famille.

L’absence d’un proche crée un espace indésirable, voire un vide. Mais ce vide est aussi temporel que spatial. Une période de trois décennies peut sembler une période de temps décente pour traiter la violence de la déportation. Les secondes, minutes et heures démesurées passées à compter avec les vides associés au retrait révèlent l’insensibilité du temps. Comment alors le temps peut-il guérir les mêmes blessures qu’il inflige ? Le temps peut-il guérir les blessures qu’il crée en refusant à l’enfant d’un déporté l’accès à rendre visite à son proche en prétendant qu’il figure sur une « liste de vols restreints » ? Le temps peut-il guérir les mêmes blessures qu’il inflige en plaçant « SSSS » (Secondary Security Screening Selection) sur les cartes d’embarquement de l’enfant et du petit-enfant de 18 mois d’un déporté pour faire de la première visite du petit-enfant pour rencontrer son grand-parent l’expérience la plus pénible de leur jeune vie ? Le temps peut-il guérir les mêmes blessures qu’il inflige lorsqu’il prive un parent ou un proche de trois décennies d’étapes et de moments essentiels dans la vie de son enfant ? La vérité est que la déportation n’est pas un moment ou une épreuve qui passe. C’est une agonie interminable. Il n’y a pas de post-expulsion. Le temps ne guérit pas toutes les blessures après le retrait, il ne fait que prolonger la douleur.

Aussi encouragé que je sois par l’organisation ici dans les villes jumelles, je ne peux m’empêcher de remarquer que la résistance rhétorique à l’ICE de la part des dirigeants locaux et nationaux néglige souvent ceux qualifiés de migrants « criminels », de « mauvais hommes », de « pires des pires » ou de toute autre étiquette qu’ils utilisent pour valoriser certains migrants au détriment des autres.

Alors maintenant, alors que « l’Opération Metro Surge » tire à sa fin, nous devons nous poser la question inconfortable : et ensuite ? L’opération prendra fin à un moment donné, mais pas les expulsions. « ICE Out » est un slogan accrocheur, mais je ne suis pas intéressé par l’ouverture d’ICE dans le Maine ou ailleurs sur la planète. La vérité est que « ICE Out » est un terme inapproprié car ICE a toujours été dans et continuera à être dans Le Minnesota – et tous les États – jusqu’à ce qu’il y ait la fin de la criminalisation des mouvements et des migrations, ainsi que la fin de l’impérialisme frontalier.

Je suis perturbé par l’universalisation de la violence de l’ICE, comme s’il y avait ici une certaine commensurabilité. Les gros titres de l’actualité axés sur l’impact économique des opérations d’ICE sur les entreprises locales font écho aux commentaires publics des dirigeants du Minnesota. Même s’il existe des arguments de sensibilisation pour souligner le large éventail d’impacts de la CIE, nous devons également être clairs sur ceux qui sont les plus susceptibles d’en ressentir le poids. Le Minnesota a toujours su ignorer l’impact disproportionné de la criminalisation sous couvert de « Minnesota sympa ».

Ignorer l’impact disproportionné de la criminalisation de manière plus générale fait partie d’une tendance nationale plus large. La conséquence sémantique de l’équation entre la noirceur et la criminalité aux États-Unis signifie que le « criminel blanc » reste paradoxal à moins qu’il n’inclue le modificateur « collier » entre les deux mots, alors que, comme l’écrit Michelle Alexander, « criminel noir » est presque redondant. Cela signifie aussi, comme nous le rappelle Dylan Rodriguez, que « l’incarcération de masse » est « pire que dénuée de sens, quand ce ne sont pas les « masses » qui sont criminalisées et incarcérées ». Quiconque entretient des relations avec des personnes actuellement ou anciennement incarcérées connaît l’impossibilité pour nous tous d’être des « criminels » car il existe une violence gratuite et incommensurable visant les Noirs, les Autochtones et d’autres groupes racialisés. De nombreuses personnes peuvent être arrêtées, mais toutes n’auront pas leurs menottes serrées d’un clic supplémentaire pour garantir que leurs poignets restent cicatrisés et leurs nerfs endommagés. De nombreuses personnes peuvent être incarcérées, mais certaines seront plus susceptibles d’être placées en isolement, soumises à une stérilisation forcée, brutalisées par des foules armées, privées de soins médicaux, puis laissées souffrir en silence.

Tout comme les conséquences réelles de la criminalisation et de l’incarcération ne doivent pas être traitées comme une forme de violence structurelle garantissant l’égalité des chances, la colère suscitée par la « destruction de notre ville » par l’ICE ne devrait pas englober la réalité des familles réelles détruites par la déportation. Il existe un besoin désespéré de faire la distinction entre ceux qui sont directement touchés par la présence de l’ICE dans leur ville et ceux qui sont directement touchés par la présence de l’ICE dans leur ville. fonction de l’ICE – à savoir l’objectif d’éliminer les personnes qui ont été « altérées », étiquetées comme « indésirables » ou « criminelles ». Saidiya Hartman met en garde contre les dangers d’utiliser l’empathie comme outil d’identification pour se mettre à la place des autres, y compris ceux considérés comme des « criminels », tout en effaçant la souffrance réelle des premiers porteurs de ces chaussures. La violence émotionnelle de la déportation n’est pas quelque chose à essayer. Ceux d’entre nous qui constituent une diaspora déportée (dispersion mondiale de personnes expulsées de force à travers le monde de leurs lieux d’origine) n’ont pas le luxe de parler depuis un lieu d’abstraction. Nous le savons parce que nous le ressentons.

En tant que personne vivant à Minneapolis et ayant fait partie de nombreux mouvements qui ont conduit aux soulèvements avant le meurtre de George Floyd en 2020, je suis à la fois inspiré et intrigué par la résistance farouche à l’ICE au sein de diverses communautés des Twin Cities. Les mêmes systèmes qui continuent à vouloir atomiser les communautés en semant la peur et la méfiance à travers des récits de « crime » et de « violence » sont désormais la raison pour laquelle les communautés deviennent plus fortes et plus unifiées que jamais. Nous devons profiter de ce moment pour poser des questions plus inconfortables : vos « voisins » étaient-ils vos voisins lorsque vous avez acheté une caméra Amazon Ring ? Vos « voisins » étaient-ils vos voisins lorsque vous avez tenu des propos racistes sur votre application Next Door à propos de suspects potentiels dans votre communauté ? Les mêmes personnes, y compris d’innombrables fans des Timberwolves brandissant fièrement des pancartes « ICE Out » lors d’un match récent, appelleront-elles également à l’abolition de la police ? Ceux qui se trouvent derrière les murs de Shakopee, de Stillwater, du comté de Hennepin ou d’autres établissements carcéraux du Minnesota sont-ils également vos « voisins » ?

Compte tenu du rôle de l’impérialisme américain dans la déstabilisation des communautés et des pays du monde entier, nous devons réfléchir de manière plus large au concept de « voisin ».

Ce mouvement va-t-il faire face au fait que ces déportations ont lieu sur des terres volées, ou que nous, les migrants, sommes ici parce que l’impérialisme américain s’est étendu dans les endroits que nous considérons comme notre foyer ? L’impérialisme occidental fait des ravages dans les pays du Sud par le biais de prêts à l’ajustement structurel, d’accords de « libre-échange », de privatisation des biens publics, d’éviscération des économies locales et traditionnelles, de politiques anti-travail, de dévaluation monétaire, d’opérations secrètes de la CIA, de coups d’État militaires de gouvernements démocratiquement élus, de soutien à des régimes autoritaires et de guerres asymétriques – et pourtant, nombreux sont ceux dans ce pays qui restent surpris lorsque des migrants, y compris des peuples autochtones, se présentent aux portes de leur « voisin » du nord. Compte tenu du rôle de l’impérialisme américain dans la déstabilisation des communautés et des pays du monde entier, nous devons réfléchir de manière plus large au concept de « voisin ». Nous devons rechercher la camaraderie, et pas seulement le bon voisinage, avec les peuples du Sud dans une lutte commune contre l’impérialisme, le fascisme et le capitalisme mondial.

Je me méfie des appels généralisés à l’abolition de l’ICE parce que j’ai personnellement ressenti le sentiment d’abandon lorsque l’on n’est pas une « victime parfaite » ou « innocente ». Alors que nous appelons à libérer les personnes des prisons pour immigrants et à « les libérer tous », nous devons nous rappeler qu’il n’y a pas d’astérisque à la fin de « tous ». Tous les moyens tous. Il n’y a pas non plus de note de bas de page indiquant que seuls les « bons migrants », les « délinquants non violents » et les « récupérables » peuvent s’attendre à être libérés. En d’autres termes, il n’y a aucune qualification pour la libération. « Tous » doit signifier tout.

La mémoire sélective qui envahit les gens à travers le pays amène beaucoup à croire que ce à quoi nous assistons s’écarte d’une manière ou d’une autre des procédures opérationnelles standard de l’ICE et du maintien de l’ordre dans son ensemble. Quand les agents qui ont abattu Julio Cesar Sosa-Celis et tué Renée Nicole Good et Alex Pretti nous disent qu’ils font simplement leur travail, il faut les croire. Les forces de l’ordre locales et fédérales gagnent leur vie grâce à des systèmes qui tuent des vies. Peu de professions incluent les dommages physiques dans la description de poste. Les perquisitions dans les maisons, les traumatismes des enfants, la destruction des familles et les meurtres ne sont pas une nouveauté et ne cesseront pas.

Donc, pour nous inspirer de Fred Moten et Stefano Harney, plutôt que de simplement abolir l’ICE, abolissons une société qui normalise l’existence de l’ICE. Atteindre cet objectif nécessite une transformation du monde tel que nous le connaissons.