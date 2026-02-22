Les organisateurs locaux du Wisconsin proposent un plan pour repousser les centres de données

Les centres de données représentent une grosse affaire. Environ 3 000 nouveaux centres de données – d’immenses bâtiments abritant la puissance de calcul nécessaire à l’utilisation croissante de l’intelligence artificielle (IA) – sont actuellement en construction ou en projet aux États-Unis. Certains spéculent que les dépenses mondiales en matière de centres de données pourraient atteindre 3 000 milliards de dollars d’ici 2029.

Les intérêts des entreprises – depuis les sociétés énergétiques et les sociétés de construction jusqu’aux sociétés immobilières et aux services publics – cherchent à en tirer profit. Mais le capital-investissement – ​​cette tranche puissante et opaque de Wall Street, dirigée par des fondateurs mégamilliardaires, axés sur l’investissement privé et les profits démesurés – est une force particulièrement démesurée qui alimente le boom des centres de données, injectant des milliards dans des contrats de construction tout en se positionnant également pour tirer profit de la satisfaction des demandes énergétiques insatiables de l’IA.

Les profiteurs de l’IA se sont toutefois heurtés à un obstacle majeur : un mouvement de résistance croissant, dynamique et enraciné localement, qui s’étend à travers les États-Unis, contre le boom des centres de données.

Les communautés, quelles que soient les divisions géographiques, protestent contre l’intrusion de projets de centres de données soutenus par Wall Street et les grandes technologies qui, selon elles, entraîneront tout, du bruit et de la pollution à l’augmentation des factures d’électricité et à l’épuisement des sources d’eau.

« Tout un mouvement populaire »

L’un de ces endroits est DeForest, dans le Wisconsin, un petit village à l’extérieur de Madison. Les résidents se sont inquiétés l’année dernière lorsqu’ils ont appris que QTS – une unité de Blackstone, la plus grande société de capital-investissement au monde – proposait un centre de données de 1 600 acres sur un terrain qui serait annexé à DeForest depuis une ville voisine.

Un groupe de membres de la communauté a commencé à assister aux réunions du conseil d’administration du village et à encourager les habitants à s’exprimer. Ils ont formé un groupe Facebook, No Data Center in DeForest, en octobre 2025.

« Si je ne faisais pas tout ce qui est en mon pouvoir pour arrêter cela, je le regretterais pour le reste de ma vie. »

Les membres de la communauté craignaient que le centre de données ne dévore d’eau et n’augmente les tarifs d’électricité. Beaucoup s’inquiétaient de l’odeur et du bruit. L’intrusion physique de l’installation – qui devait être construite littéralement à l’extérieur de la cour d’un organisateur – ternirait le magnifique environnement naturel du village. Boehlke, qui travaille dans le domaine de la santé mentale, craint également que le vacarme et la pollution ne déclenchent des problèmes sensoriels.

« Le risque de ce qu’ils pourraient faire est irréversible », a-t-elle déclaré. « Si je ne faisais pas tout ce qui est en mon pouvoir pour arrêter cela, je le regretterais pour le reste de ma vie. »

L’organisatrice Winona Storms a déclaré que Blackstone, propriétaire de QTS, « n’a pas vraiment montré son visage » et que « si nous évoquions Blackstone, cela serait ignoré » par le conseil d’administration du village. Certains se demandaient si Blackstone, loin dans son siège new-yorkais, dirigé par son PDG mégamilliardaire, était au courant de ce qui se passait à DeForest.

« Vous ne pouvez pas simplement entrer dans une communauté et vous attendre à être accueilli à bras ouverts alors que vous n’avez aucune idée de ce qui se passe ici », a déclaré Boehlke. « Cela m’a vraiment choqué. »

Les organisateurs opposés au centre de données estiment que le service public d’électricité Alliant Energy, basé à Madison, qui s’est associé à QTS, était la principale force locale qui bénéficierait du centre de données.

« Tant que des réglementations ne seront pas mises en place pour la construction et l’exploitation des centres de données, ainsi que des réglementations imposées aux compagnies d’électricité privatisées, ce ne sera pas fini. »

La campagne a rapidement gagné du terrain. Elle a obtenu des documents montrant que le personnel du village était en discussion avec les représentants de QTS et d’Alliant des mois avant l’annonce de la proposition. L’opposition au centre de données a traversé les divisions politiques. Le groupe Facebook No Data Center in DeForest compte désormais plus de 4 000 abonnés dans un village d’un peu plus de 10 000 habitants.

La résistance au centre de données a remporté une victoire le 3 février lorsque le conseil du village de DeForest a voté à l’unanimité contre l’annexion des terres impliquant le centre de données, ce qui a conduit QTS, déçu, à retirer sa candidature.

Les organisateurs locaux sont ravis de cette victoire, mais craignent que QTS ne cherche un autre moyen de construire le centre de données. Pour l’instant, ils renforcent leurs alliances avec d’autres campagnes dans le Wisconsin, où sont proposés 57,6 milliards de dollars de nouveaux projets de centres de données.

« Nous devons célébrer chaque victoire, mais nous devons également nous rappeler que c’est loin d’être terminé », a déclaré Storms. « Tant que des réglementations ne seront pas mises en place pour la construction et l’exploitation des centres de données, ainsi que des réglementations imposées aux compagnies d’électricité privatisées, ce ne sera pas fini. »

« Nous avons gagné la bataille », a déclaré Storms. « Je ne dirais pas que nous avons gagné la guerre. »

« Une frénésie mondiale de construction »

Pendant ce temps, à travers le pays, de l’Arizona à la Géorgie et du Minnesota au Tennessee, les communautés se soulèvent contre l’assaut des projets de centres de données proposés dans leurs régions. Les centres de données promettent peu d’emplois permanents mais laissent présager beaucoup de bruit, de pollution, une consommation massive d’eau et des factures d’électricité en hausse, tout en engloutissant des subventions fiscales.

Pour cette raison, il existe un mouvement croissant dans certaines localités des États-Unis contre le boom de la construction de centres de données, y compris contre les projets de centres de données soutenus par de puissants géants du capital-investissement.

Le boom de l’IA repose sur la prolifération des centres de données – « des bâtiments géants (qui) abritent l’épine dorsale d’Internet » et « plus récemment des systèmes d’intelligence artificielle – utilisant la technologie et des systèmes de chauffage et de refroidissement pour faire bourdonner les ordinateurs à l’intérieur des centres », comme Le New York Times a écrit.

Ces dernières années ont vu une explosion des centres de données aux États-Unis et dans le monde, avec des milliers de personnes en construction ou en projet. Bien que les chiffres spécifiques varient, les investisseurs investissent chaque année des dizaines de milliards dans des transactions de centres de données, car la « demande d’IA » a déclenché « une frénésie mondiale de construction qui ne montre aucun signe de ralentissement », selon S&P Global.

Au-delà des bâtiments gargantuesques, le boom des centres de données implique un vaste écosystème qui comprend « des coques alimentées et des infrastructures d’installations (telles que les systèmes d’alimentation, le refroidissement et la connectivité) » et « des ressources de réseau, de stockage et de calcul, chacune créant des besoins distincts en matière de chaîne d’approvisionnement et de capital », note le cabinet d’avocats d’affaires Morgan Lewis.

Le capital-investissement est l’un des principaux moteurs du boom des centres de données. Selon un rapport de mars 2025, les sociétés de capital-investissement ont investi dans « plus de 450 sociétés de centres de données depuis janvier 2022 » et « ont dépensé près de 200 milliards de dollars en transactions de centres de données et ont été à l’origine de 80 à 90 % des fusions et acquisitions réalisées dans les secteurs liés aux centres de données au cours des trois dernières années ».

« Base des portefeuilles d’infrastructures modernes »

Des sociétés de capital-investissement diversifiées – des géants comme Blackstone, KKR, Macquarie et Carlyle qui investissent dans presque tout – dominent le secteur des centres de données du secteur, aux côtés d’entreprises plus axées sur la technologie.

Alors que les centres de données constituaient autrefois des « actifs alternatifs de niche » pour les investisseurs en capital-investissement, ils sont désormais devenus « le fondement des portefeuilles d’infrastructures modernes », écrit Magazine des centres de donnéesles investisseurs « étant de plus en plus attirés par les flux de trésorerie prévisibles du secteur, les baux à long terme et l’ampleur du capital requis pour répondre aux futures demandes de capacité ».

Les géants de la technologie comme Meta, Google, Facebook et Amazon émettent davantage de dettes pour faire des folies dans les centres de données, mais ils ont besoin d’aide pour propulser les vastes et rapides efforts d’hyper-évolutivité qu’exige la demande insatiable de l’intelligence artificielle. Le capital-investissement est considéré comme un partenaire disponible et enthousiaste, disposant de centaines de milliards de dollars d’investisseurs.

Un récent rapport d’Americans for Financial Reform note également que le capital-investissement a « pris pied dans toutes les étapes du cycle de vie des centres de données », ce qui comprend tout, depuis « l’assemblage des terrains où les futurs campus de centres de données seront construits » jusqu’à « l’exploitation directe des centres de données ».

Le capital-investissement a également soutenu les efforts de lobbying en faveur du développement des centres de données, tandis que ses groupes industriels renforcent le rôle du capital-investissement dans le boom de l’IA et des centres de données.

Pierre noire et Roche noire

La mainmise du capital-investissement sur le boom des centres de données est illustrée par la plus grande société du secteur, Blackstone, qui gère plus de 1,2 billion de dollars d’actifs et dont le co-fondateur et PDG est le milliardaire Stephen Schwarzman, un proche allié de Donald Trump.

En 2021, Blackstone a acquis le géant des centres de données QTS – encore une fois, la société derrière le centre de données proposé à DeForest – pour 10 milliards de dollars. Aujourd’hui, QTS est l’un des trois principaux fournisseurs de centres de données aux États-Unis, avec des dizaines de centres de données en activité ou en projet à travers le pays.

Les discussions sur une bulle IA ne semblent pas inquiéter des entreprises comme Blackstone, qui constate « une forte demande de la part des entreprises technologiques » prêtes à signer « des baux hermétiques de 15 à 20 ans pour louer des espaces de centres de données », selon Le New York Times.

« Les sociétés de capital-investissement investissent massivement tout au long de la chaîne d’approvisionnement de l’IA. »

Le pari de Blackstone sur l’IA va également bien au-delà des centres de données. En 2025, Blackstone a acquis Potomac Energy Center – une immense centrale électrique au gaz naturel qui alimente « Data Center Alley » en Virginie du Nord, qui abrite environ un quart de la capacité totale des centres de données américains – et a également annoncé un investissement de 1,2 milliard de dollars pour construire l’immense usine à gaz Wolf Summit Energy en Virginie occidentale pour alimenter les centres de données.

Blackstone a également récemment annoncé d’importants plans d’investissement dans les centres de données et la production d’électricité à partir de gaz de fracturation en Pennsylvanie parallèlement à son acquisition d’un milliard de dollars du Hill Top Energy Center dans l’ouest de la Pennsylvanie, « situé dans une région du pays qui est bien adaptée pour servir de plaque tournante stratégique pour alimenter l’avenir de l’IA américaine », selon un communiqué de presse.

Pendant ce temps, le géant de la gestion d’actifs BlackRock – à ne pas confondre avec Blackstone – arrive également sur le marché des centres de données, à la tête d’un consortium de géants de la technologie dans le cadre de l’acquisition de 40 milliards de dollars d’Aligned Data Centers, une centrale mondiale de centres de données comptant près de 80 sites, en octobre 2025.

« L’ensemble de la chaîne d’approvisionnement de l’IA »

Le capital-investissement s’est également positionné pour tirer profit de l’IA grâce à ses participations dans les combustibles fossiles, la production d’électricité et les services publics.

« Les sociétés de capital-investissement investissent massivement tout au long de la chaîne d’approvisionnement de l’IA », a déclaré Mendoza.

Les analystes préviennent que les rachats par capital-investissement des services publics desservant les centres de données généreront des factures d’électricité plus élevées pour les consommateurs. « Ils vont augmenter les tarifs pour les gens ordinaires qui ont besoin d’électricité », a déclaré Mendoza. « Ils en tireront profit tout en récoltant davantage d’argent en approvisionnant également les centres de données. »

BlackRock vise désormais le géant des services publics AES tandis que Blackstone cherche l’approbation finale pour engloutir TXNM Energy.

En outre, le capital-investissement positionne son vaste portefeuille d’actifs liés aux combustibles fossiles – opérations de forage, sociétés de pipelines, production d’électricité – pour alimenter les centres de données.

Selon Private Equity Climate Risks, 20 des plus grandes sociétés de capital-investissement possèdent près de 250 actifs liés aux combustibles fossiles, depuis les oléoducs et les centrales électriques jusqu’aux terminaux à charbon et aux installations d’exportation de gaz naturel liquéfié. Beaucoup de ces actifs de capital-investissement – ​​tels que Greylock Energy, propriété d’ArcLight Capital, ou Antero Resources, soutenu par Quantum Capital – s’orientent vers les centres de données.

La résistance aux centres de données n’est pas vaine

Pour ceux qui proposent des centres de données dans leur propre région, des mouvements comme ceux de DeForest offrent de nombreuses leçons, de l’importance de se connecter et de s’organiser avec ses voisins, à la création de groupes en ligne pour connecter les gens et partager des informations, à la mobilisation de la communauté pour participer. en masse pour faire pression sur les fonctionnaires.

Les organisateurs sans centre de données à DeForest ont des conseils pour les autres communautés confrontées au même problème.

« Présentez-vous à tous les événements », tels que les réunions du conseil municipal et les réunions de planification et de zonage, explique Storms, et déposez des demandes d’archives publiques pour découvrir ce que font les autorités à l’abri des regards du public.

Surtout, dit Boehlke, connectez-vous avec les autres.

« Réunissez-vous avec votre voisin », dit-elle. « Il suffit d’ouvrir les yeux, d’être attentif et de lancer un mouvement populaire. »