L’USCIS vise à étendre la surveillance des médias sociaux sur les immigrants et les citoyens américains

L’administration Trump étend sa surveillance des médias sociaux et cible à la fois les immigrants en situation régulière et les citoyens américains.

Documenté s’est entretenu avec Emile Ayoub, avocat principal du programme Liberté et sécurité nationale du Brennan Center, au sujet d’une nouvelle règle de contrôle des services américains de citoyenneté et d’immigration (USCIS), approuvée la semaine dernière, qui, selon lui, constitue une menace sérieuse pour la vie privée et le droit à la liberté d’expression.

L’USCIS a reconnu Documentémais n’en a pas fourni avant la publication.

En vertu de cette règle, l’USCIS collectera les identifiants des réseaux sociaux et les informations sur les applications de messagerie auprès des personnes demandant à modifier leur statut d’immigration, et pourra également demander des informations aux membres de leur famille.

Le Brennan Center, ainsi que 41 autres organisations, avaient déjà soumis des commentaires opposés à cette règle lorsqu’elle avait été introduite sous la première administration Trump. L’administration Biden a rejeté le changement de règle en 2021, mais la proposition a été ramenée lors du deuxième mandat de Trump dans le cadre de ses efforts visant à accroître le « contrôle » et le « contrôle » des immigrants.

Dans l’interview, Ayoub a parlé à Documenté sur l’impact du changement de règle, pourquoi il suscite des inquiétudes et ce dont les gens devraient se méfier alors que l’USCIS élargit sa collecte d’informations sur les réseaux sociaux pendant les processus d’immigration. La conversation ci-dessous a été modifiée pour plus de longueur et de clarté, et présentée sous forme de questions-réponses.

Julia Malleck : En quoi consiste le changement des règles de l’USCIS ?

Émile Ayoub : L’administration Trump n’a cessé d’étendre ses efforts de collecte de données et, la semaine dernière, elle a autorisé l’USCIS à collecter les identifiants des réseaux sociaux des immigrants légaux et, dans certains cas, de citoyens américains liés à ces immigrants.

L’objectif est donc en réalité d’exiger que les plus de trois millions de personnes qui demandent chaque année un changement de statut d’immigration – c’est-à-dire une autorisation de travail ou de voyage, une carte verte ou la citoyenneté – donnent au gouvernement leurs identifiants de réseaux sociaux, ainsi que, dans certains cas, les identifiants de leurs jeunes enfants, de leurs conjoints et de leurs parents.

Quelles sont vos inquiétudes concernant le changement de règle ?

Je pense que ce qui est particulièrement préoccupant dans ce changement de règle, c’est que ce type de collecte de données porte atteinte à la vie privée et aux droits constitutionnels à la liberté d’expression, à l’anonymat et à l’association.

En fait, l’administration Trump a ouvertement déclaré qu’elle prévoyait d’utiliser les réseaux sociaux pour filtrer les discours qu’elle n’aime pas. Ce qui est donc particulièrement inquiétant, c’est que les personnes concernées par cette collecte sont désormais confrontées à un choix qu’elles ne devraient pas avoir à faire : soit risquer des représailles pour leur activité en ligne, soit s’autocensurer.

Pensez-vous que le changement de règle est légal ?

Je pense que les politiques de conservation et de partage des données de l’USCIS et du DHS violent la loi fédérale sur la confidentialité et permettent réellement la surveillance continue de millions de personnes aux États-Unis.

Vous et vos collègues du Brennan Center avez déposé des commentaires contre le changement de règle l’année dernière. Pourriez-vous expliquer ce processus et quelles préoccupations ont été incluses dans vos commentaires ?

Absolument. Ainsi, l’année dernière, l’USCIS a publié un avis indiquant qu’il cherchait à collecter des identifiants de réseaux sociaux. Et le processus permet aux commentaires publics de n’importe qui, qu’il s’agisse d’organisations à but non lucratif, de citoyens ou d’associations industrielles.

En mai, le Brennan Center, ainsi que nos collègues du Knight First Amendment Institute de l’Université de Columbia, ont soumis des commentaires à l’USCIS les exhortant à abandonner leur proposition. Nous avons souligné les coûts importants de leur proposition, en particulier les menaces à la vie privée et aux droits constitutionnels comme je l’ai mentionné dans le cadre du premier amendement, et nous avons également souligné le fait que la collecte sur les réseaux sociaux utilisée pour filtrer les personnes à la recherche de menaces à la sécurité nationale ne fonctionne pas. Il a été prouvé – par le DHS, par l’USCIS – qu’il est peu ou pas utile d’obtenir les identifiants des réseaux sociaux pour ce type de dépistage et de contrôle.

Une fois ces commentaires soumis, l’USCIS examine les commentaires et peut mettre à jour les demandes de collecte d’informations, poursuivre leur demande, modifier la demande. Ce qui s’est passé, c’est qu’après la soumission de ces commentaires, l’USCIS a poursuivi sa proposition et a offert au public 30 ou 60 jours supplémentaires pour soumettre des commentaires supplémentaires. Nous avons soumis une deuxième série de commentaires au Knight First Amendment Institute.

Ainsi, l’USCIS propose d’abord un plan, puis offre au public la possibilité de commenter. Ensuite, le bureau appelé Bureau de la gestion et du budget (OMB) examine ce plan. Et pas plus tard que la semaine dernière, l’OMB a approuvé le plan de l’USCIS pour un an.

Que s’est-il passé en 2021, lorsque la règle a été initialement rejetée ?

L’Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA), après avoir examiné cette demande, a rejeté la proposition et a déclaré que si le DHS voulait revenir et mettre en œuvre une politique comme celle-ci, il devait démontrer que l’utilité pratique, l’utilité de la collecte des identifiants des réseaux sociaux sur les formulaires d’immigration, l’emportait sur les coûts monétaires et sociaux.

Le coût social est l’un des éléments les plus importants ici, n’est-ce pas ? Les coûts sociaux constituent des menaces pour notre vie privée, nos droits protégés par le premier amendement. Ces coûts sont importants et l’utilité réelle de la collecte d’identifiants sur les réseaux sociaux est très, très faible. (Des responsables gouvernementaux) ont déclaré dans les courriels obtenus par le Knight First Amendment Institute via une demande FOIA que ce processus n’ajoutait, je cite, « aucune valeur » et avait très peu d’impact sur l’amélioration de la précision du contrôle des systèmes concernés.

Quels conseils donneriez-vous aux immigrants, aux citoyens américains et aux non-citoyens à la lumière du changement de règle ?

Je pense qu’il est important que les gens comprennent que la collection d’identifiants de médias sociaux par l’administration facilitera son objectif déclaré de filtrer les discours qu’elle n’aime pas. L’administration a ouvertement déclaré son intention d’utiliser les réseaux sociaux pour cette raison, et les agents de l’immigration ont été invités à filtrer les personnes pour, entre autres, « attitudes hostiles » ou « idéologie haineuse ». Et ce sont des expressions vagues qui ont été utilisées pour punir et qualifier les discours protégés par la Constitution. C’est donc une chose.

L’autre chose que je voudrais noter est que les médias sociaux eux-mêmes peuvent révéler des détails personnels très intimes, notamment les opinions politiques des gens, leurs pratiques religieuses, les groupes et les personnes avec lesquels ils pourraient s’associer, ainsi que d’autres informations sensibles. Et comme les agents d’immigration disposent d’un large pouvoir discrétionnaire lors de l’examen des demandes, les informations qu’ils peuvent collecter sur les réseaux sociaux augmentent le risque de biais dans leur processus décisionnel, et ces informations pourraient être détournées à d’autres fins – pas seulement pour la sélection et les demandes de prestations d’immigration.

Le plan ici exigera que les gens soumettent, non seulement ce que vous considérez généralement comme des médias sociaux – donc Facebook ou X ou Instagram, TikTok et YouTube – mais également les identifiants des services de messagerie : WhatsApp, Telegram et GroupMe. Il s’agit donc d’une expansion significative du type de données que le gouvernement cherche à collecter, et je pense que cela porte encore plus atteinte à notre vie privée et à nos droits à la liberté d’expression, à l’anonymat et à l’association. Je pense donc que cela souligne simplement que cela fait partie intégrante d’une expansion significative des efforts de collecte de données de la part de l’administration, et que cela va bien au-delà de ce dont elle aurait normalement besoin pour statuer sur ces demandes de statut d’immigration.

Quand le changement de règle entre-t-il en vigueur ?

Ce n’est pas tout à fait clair, mais j’espère que cela entrera en vigueur immédiatement. Ce à quoi nous nous attendons, c’est que ces changements seront apportés aux formulaires de demande que les immigrants remplissent lorsqu’ils demandent un changement de statut.

(Remarque : l’OIRA, qui a publié le changement de règle le 11 février, indique dans l’avis que la règle expirera le 28 février 2027.)

