Les enseignants de San Francisco remportent une grande victoire, mettant fin à la première grève des enseignants de la ville depuis des décennies

Les enseignants des écoles publiques de San Francisco et leur syndicat ont célébré vendredi après avoir négocié un accord de principe pour un nouveau contrat avec des salaires plus élevés et des soins de santé familiaux entièrement financés, mettant fin à une grève de quatre jours qui était la première grève des éducateurs de la ville depuis près d’un demi-siècle.

Les Educateurs Unis de San Francisco (UESF) ont déclaré que leur équipe de négociation avait conclu un accord de principe de deux ans avec le district scolaire unifié de San Francisco (SFUSD) vendredi vers 5h30, heure locale. Les 120 écoles publiques fermées en raison du débrayage d’environ 6 000 enseignants devraient rouvrir leurs cours mercredi prochain.

« Cette grève historique a construit une solidarité incassable à travers notre ville, entre les familles, les étudiants, les éducateurs et la communauté », a déclaré l’UESF dans un communiqué. « Cette grève a montré clairement ce qui est possible lorsque nous nous unissons et luttons pour la stabilité dans nos écoles, ce que beaucoup disaient être hors de notre portée. »

Aucune concession.

Le peuple uni ne sera jamais divisé.

Rupture : les enseignants de San Francisco mettent fin à une grève de 4 jours avec un accord avant l'aube

L’accord de principe, qui fait suite à 11 mois de négociation, comprend la principale revendication du syndicat : une couverture santé entièrement financée pour les personnes à charge ; des augmentations comprises entre 5 et 8,5 % ; des réductions du nombre de dossiers pour les éducateurs spécialisés ; des protections refuges pour les étudiants et le personnel ; les limites de l’utilisation de l’intelligence artificielle ; préservation et expansion du programme Stay Over pour les étudiants sans logement et leurs familles ; et de meilleures conditions de travail pour les bibliothécaires, les enseignants suppléants, les conseillers et autres membres du personnel.

« En forçant le SFUSD à investir dans des soins de santé familiaux entièrement financés, des charges de travail en matière d’éducation spécialisée, des salaires améliorés, des refuges et des protections de logement pour les familles de San Francisco, nous avons réalisé d’importants progrès vers les écoles que nos étudiants méritent », a déclaré la présidente de l’UESF, Cassondra Curiel. « Ce contrat est une base solide pour nous permettre de continuer à construire les environnements d’apprentissage sûrs et stables que nos étudiants méritent. »

La surintendante du SFUSD, Maria Su, a déclaré dans un communiqué : « Je reconnais que la semaine dernière a été difficile. Merci au personnel du SFUSD, aux partenaires communautaires et aux dirigeants religieux et municipaux qui se sont associés à nous pour continuer à centrer nos étudiants dans notre travail chaque jour. «

« Je suis très fier de la résilience et de la force de notre communauté », a ajouté Su. « C’est un nouveau départ, et je veux célébrer notre communauté diversifiée d’éducateurs, d’administrateurs, de parents et d’élèves alors que nous nous réunissons et guérissons. »

Cependant, Su a également averti que « nous n’avons pas assez de fonds pour payer cette année et les deux prochaines années », citant le déficit budgétaire de plus de 100 millions de dollars du SFUSD.

Les enseignants en grève ont bénéficié d’un large soutien et d’une solidarité dans toute la ville, notamment lors d’un rassemblement massif devant l’hôtel de ville lundi.

La première grève des enseignants des écoles publiques de San Francisco depuis 47 ans a débuté aujourd'hui avec des piquets de grève à travers la ville et un rassemblement au Civic Center. Les écoles resteront fermées mardi.

📝 : Ezra Wallach, @faible___impact, @allaboutgeorge pic.twitter.com/KMylN2L3fU – La norme de San Francisco (@sfstandard) 10 février 2026

Les enseignants de San Francisco ont salué l’accord de principe, en particulier sa couverture de 100 % des primes des plans de santé familiale, qui coûtent environ 1 500 dollars par mois, à partir de janvier prochain.

« Cette somme d’argent change notre vie », a déclaré Ryan Alias, professeur d’anglais au lycée Balboa, lors d’une conférence de presse jeudi.

« Si nous avions cela en poche, nous serions en mesure d’épargner pour la retraite », a ajouté Alias, qui a deux enfants dans les écoles SFUSD. « Nous serions en mesure d’économiser pour les fonds universitaires. Nous pourrions épargner pour les prêts étudiants. Nous serions en mesure de payer les cours d’art de nos enfants. C’est ce qui permettra aux éducateurs de rester en ville. »