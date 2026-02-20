Les « réformes » n’ont pas mis fin à la violence policière en 2020 et elles ne mettront pas fin à la violence de l’ICE maintenant

Les informations honnêtes et sans paywall sont rares. Veuillez soutenir notre journalisme audacieusement indépendant avec un don de n’importe quelle taille.

L’opposition croissante à l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) à Minneapolis, Chicago, Los Angeles et au-delà suscite un nouveau débat au sein du Parti démocrate sur la guerre de Donald Trump contre les immigrants. Des rassemblements et formations de surveillance de l’ICE à l’entraide et aux grèves coordonnées, d’innombrables personnes exigent la fin du régime meurtrier de l’ICE. En réponse à cette solide organisation et aux meurtres très médiatisés de Renee Nicole Good et d’Alex Pretti perpétrés par des agents d’immigration, les démocrates refusent d’approuver l’actuel projet de loi de financement du ministère de la Sécurité intérieure sans l’inclusion des réformes de l’ICE.

Pourtant, tandis que « Abolish ICE » sert de slogan unificateur dans les rues, les démocrates cherchent une fois de plus à tempérer et à coopter les revendications du peuple dans une version étroite de réforme. Les demandes présentées par le chef de la minorité sénatoriale Chuck Schumer ne pourraient pas être plus inefficaces : exiger que les agents de l’ICE se démasquent, portent des caméras corporelles et suivent un code de conduite calqué sur celui des autres organismes chargés de l’application de la loi.

En outre, les dirigeants démocrates appellent à la fin des patrouilles itinérantes d’agents de l’ICE, au renforcement des exigences en matière de mandats et à une collaboration plus étroite avec les autorités locales. Ces réformes édulcorées de la politique de l’ICE ne constituent pas une rupture avec le virage à droite des démocrates en matière d’immigration depuis des années, mais une refonte de l’application des lois en matière d’immigration pour maintenir le statu quo.

À la base de ces demandes se trouvent deux hypothèses clés : premièrement, que l’ICE puisse être réformée en une agence juste et équitable grâce à une surveillance et une professionnalisation accrues. Et deuxièmement, le problème de l’ICE réside dans l’arrestation, la détention et l’expulsion des « mauvais » types de personnes : des citoyens américains, des immigrants sans inculpation pénale (ou du moins ceux faisant l’objet d’accusations non violentes) et des enfants.

La position dominante du Parti démocrate, telle que la résume le membre du Congrès démocrate Troy Carter, est que l’objectif doit être pas Il s’agit d’abolir la glace, mais « d’abolir la glace telle que nous la connaissons aujourd’hui ». Dans cette logique, le problème de l’ICE n’est pas la violence d’État inhérente au contrôle de l’immigration, à la détention et à l’expulsion, mais le spectacle de la violence d’État.

Ce n’est pas une coïncidence si les propositions politiques de l’establishment démocrate ressemblent étrangement à celles qu’ils ont adoptées face aux soulèvements de 2020 contre les violences policières. Cherchant à affaiblir et à délégitimer la demande des organisateurs de supprimer le financement de la police, les démocrates ont mis en avant la formation et la surveillance, parallèlement à des paroles éphémères en faveur de Black Lives Matter, comme réponse pragmatique à l’arrêt des meurtres perpétrés par la police. L’idée libérale selon laquelle le racisme et la brutalité peuvent être entraînés par les forces de l’ordre est une caractéristique du discours démocrate depuis au moins la réponse de la Commission Kerner aux soulèvements urbains des années 1960.

Pourtant, une telle approche s’est avérée à maintes reprises non pas pour endiguer la vague de violence policière, mais pour valider le rôle central du maintien de l’ordre dans la société américaine. Comme l’a documenté la professeure d’études afro-américaines Naomi Murakawa : « Dans les six mois qui ont suivi le meurtre de George Floyd, les législateurs des États ont promulgué près d’une centaine de lois traitant des normes relatives au recours à la force et à la responsabilité de la police » – une vague d’actions législatives sans précédent.

Malgré l’optique de ces réformes, elles n’ont pas empêché la police de tuer des gens. Les recherches de Mapping Police Violence ont démontré que depuis 2020, les meurtres perpétrés par la police aux États-Unis n’ont fait qu’augmenter : de 1 163 en 2020 à 1 314 en 2025. Et ces chiffres n’incluent pas les formes de violence policière plus difficiles à suivre (mais toujours importantes), telles que le harcèlement, la brutalité et les agressions sexuelles. La surveillance et la formation ne réduisent pas la violence des forces de l’ordre, mais renforcent la légitimité de la police au moment précis où le public réclame un changement significatif.

Le tour des démocrates vers ce modèle dans notre moment actuel d’indignation collective et d’activisme est précisément parce que il a contribué à atténuer les limites de l’organisation populaire et à détourner l’attention nationale des réalités quotidiennes de la violence des forces de l’ordre. Nous ne pouvons pas permettre que cela se reproduise.

Plutôt que de permettre aux démocrates de considérer cette situation comme une aberration du régime Trump, nous devons rester lucides sur ce qui est nouveau ou différent en ce moment, sans oublier les structures et les idéologies plus larges qui ont donné naissance à cette crise.

Nous ne devons pas minimiser le fait que l’ICE est désormais la plus grande agence d’application de la loi du pays, avec une augmentation de financement sans précédent de 170 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années. Non seulement ce financement intensifie la capacité du gouvernement américain à terroriser, détenir et expulser, mais il renforce également le rôle central du contrôle de l’immigration dans l’infrastructure de l’État américain. En outre, l’utilisation de la politique d’immigration comme outil de répression étatique contre les militants solidaires avec la Palestine ne doit pas être négligée mais apparaît comme la prochaine étape dans la marche du gouvernement vers le fascisme.

Dans le même temps, s’il est essentiel de maintenir la résistance au déploiement massif d’agents de l’ICE dans les rues de Minneapolis, Chicago, Portland et ailleurs, cela ne doit pas se faire au détriment de la résistance à des formes plus courantes de police de l’immigration. Selon l’ICE, il existe actuellement 1 415 accords 287(g) avec la police locale et les services du shérif dans 40 États. Ces accords – initialement créés dans le cadre de la loi sur la réforme de l’immigration illégale et la responsabilité des immigrants de 1996 de l’administration Clinton – permettent la délégation des forces de l’ordre locales en tant qu’autorités d’immigration. Les accords 287(g) élargissent la portée et le pouvoir de l’ICE en autorisant les flics à vérifier le statut d’immigration des personnes et à exécuter des mandats administratifs.

Bien qu’il s’agisse d’une caractéristique de longue date du contrôle de l’immigration, sous Trump, les accords 287(g) ont explosé. Depuis son retour au pouvoir, le nombre d’organismes locaux chargés de l’application des lois participant aux accords des groupes de travail 287(g) a augmenté de près de 40 pour cent. Plus de 13 000 agents locaux chargés de l’application des lois sont désormais désignés comme agents de l’ICE. Si l’on considère la croissance record de l’ICE, qui est passée de 10 000 à 22 000 agents au cours de l’année écoulée, il apparaît clairement que les effectifs réels de l’ICE s’élèvent à 35 000 agents. Résister à ces accords est un élément essentiel de l’organisation de la justice migratoire.

Des centaines de prisons sont également devenues discrètement des centres de détention. En vertu des accords 287(g), les shérifs sont tenus de détenir les immigrants dans leurs prisons pendant 48 heures après leur date officielle de libération afin que l’ICE puisse décider s’ils souhaitent ou non placer cette personne sous garde fédérale. En outre, les prisons des États-Unis ont passé des contrats avec les agences fédérales de l’immigration pour détenir les immigrants pendant des décennies – à commencer par le Service de l’immigration et de la naturalisation et maintenant par l’ICE. Alors que les accords 287(g) avec la police et les services du shérif se sont multipliés sous Trump, les mécanismes d’expulsion et de détention de l’ICE sont bien antérieurs à son arrivée à la Maison Blanche.

Tout cela pour dire qu’une ville, une banlieue ou une petite ville n’a pas besoin d’être une cible directe du déploiement très médiatisé d’agents d’immigration par Trump pour que les communautés soient ravagées par l’enlèvement de membres de la famille, d’amis et de voisins. Nous devons profiter de cette opportunité pour indiquer clairement qu’il n’existe pas de forme « juste » ou « équitable » de police de l’immigration. « Abolish ICE » est le sol, pas le plafond. L’appauvrissement, la séparation des familles et les décès prématurés ne peuvent être réformés à partir d’un agencement et d’un système fondés sur l’idée même que seuls certains types de personnes méritent de vivre ici. S’attaquer au terrorisme de l’ICE en ce moment nécessite de s’attaquer à la violence d’État sous toutes ses formes – qu’il s’agisse des agents de l’ICE qui abattent des gens dans les rues, de la négligence médicale qui définit la détention, ou de l’arrestation et de l’expulsion de quelqu’un qui a enfreint la loi.

Au lieu de promouvoir des politiques milquetoast qui réifient les prisons pour immigrants et les expulsions en les qualifiant de « bonne gouvernance », les démocrates devraient prêter attention aux organisateurs et aux militants de première ligne qui contestent depuis longtemps la violence quotidienne et extraordinaire des contrôles d’immigration. Par exemple, la loi Melt ICE de la représentante Delia Ramirez, élaborée en collaboration avec des organisations de justice en matière d’immigration, vise à désinvestir les dollars fédéraux de l’ICE et à réduire les capacités de détention. Cette proposition et d’autres appels au financement et à l’abolition de l’ICE montrent clairement qu’il n’est pas possible d’arrêter la violence de l’ICE sans une transformation radicale de l’approche américaine en matière d’immigration. Nous devons mettre fin au maintien de l’ordre de quiconque : immigrant ou citoyen, coupable ou innocent. Il n’y a pas d’autre voie à suivre.